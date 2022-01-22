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Ковид бьет мужчин по их достоинству: уролог рассказал, как пострадала сильная половина человечества и есть ли лечение

Когда нужно идти к доктору, чтобы восстановить размер и пришедшую в упадок после перенесенного коронавируса функцию

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Житель США, переболевший COVID-19 в июле 2021 года, после выписки заметил, что с его мужским достоинством произошло что-то неладное — оно уменьшилось на четыре сантиметра. Звучит печально, но урологи признают: такие последствия действительно имеют место.

Размер имеет значение


— Сложно сказать, насколько изменился размер, я допускаю, что мужчина мог преувеличить потери из-за страха, — объяснил «Доктору Питеру» врач-уролог Владимир Фесенко. — Существует синдром Ботеро, названный по имени колумбийского скульптора, который изображает людей в преувеличенном объеме. Провели эксперимент: когда мужчин просили показать 10 сантиметров, кто-то показал 6 сантиметров, кто-то — 12.

Владимир Фесенко — врач-уролог клиники «Мать и Дитя» в Петербурге, кандидат медицинских наук, стаж — 41 год.

Врач объяснил, как именно перенесенный ковид влияет на половую систему мужчин. Вирус поражает эндотелиальную выстилку сосудов. Из-за этого уменьшается кровоснабжение артерий, наступает гипоксия пещеристой ткани полового члена. Она замещается соединительной тканью, и, соответственно, орган уменьшается в размерах.

Ухудшается функция, а ведь это уникальный орган, он нужен не только для обеспечения человеческой радости, но и для мочеиспускания, и для деторождения.

Замещение пещеристой ткани соединительной — процесс обратимый. Но только в случае своевременного обращения к врачу. Если образовалась грубая фиброзная ткань с участками коллагеновых волокон, уже невозможно повернуть всё вспять. Другое дело — начальная стадия болезни, когда имеет место незначительное повреждение эластичной ткани — при таких условиях есть достаточно высокая вероятность вернуть ей нормальную функцию.

— Всё зависит от самого человека и от того, когда начато лечение. Скажем так, если через 2 месяца после перенесенного ковида сохраняются какие-либо симптомы, снижение половой функции, надо идти к врачу, — рекомендует врач-уролог. — Большое влияние на способность к восстановлению играет еще и образ жизни. Сложнее будет тем, у кого есть ожирение, при талии у мужчины на выдохе на уровне пупка больше 94 сантиметров мы можем говорить об абдоминальном ожирении.

Также затрудняют процесс восстановления курение, метаболические нарушения — нехватка железа, витаминов D, В12, злоупотребление алкоголем.

— Особенно негативно влияет на организм большое количество пива. На самом деле это напиток, который содержит фитоэстрогены, отказ от этой привычки будет способствовать более быстрому выздоровлению, — говорит Владимир Фесенко.

Твердость и влечение

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Надо учитывать, что новая коронавирусная инфекция влияет не только на геометрию — размер полового члена. Страдает еще и функция достигать и удерживать эрекцию.

— Уменьшается утренняя эрекция, твердость полового органа, снижается половое влечение. На это надо обращать внимание, — рекомендует Фесенко. — При этом изменение размера в этой ситуации также может повлиять на эрекцию — в психологическом плане. Мужчина испугался, переживает… Вообще, мужчины в 95 процентах случаев считают важным для успешного полового контакта твердость и размер. А 85 процентов женщин — длительность. Мы находимся в разных измерениях. Размер может развить комплекс неполноценности, а женщинам на самом деле важно не это, а чтобы акт продолжался не 15–30 секунд, а 10–15–20 минут.

Детский вопрос


Влияет новая коронавирусная инфекция и на нарушение репродуктивной функции. Во время и после болезни резко снижаются качественные и количественные показатели спермограммы.

— И опять виной всему эндотелий сосудов. Нарушается кровоснабжение яичек, придаточных половых желез, предстательной железы, даже если до этого человек был абсолютно здоров. Что говорить про тех, у кого уже были какие-то нарушения, — обращает внимание Владимир Фесенко.

Уролог рекомендует идти к врачу, если вы планируете рождение ребенка. В обязательном порядке после перенесенного COVID-19 надо сделать спермограмму и смотреть по результатам, что делать дальше.

— Я бы порекомендовал пройти эту процедуру и после вакцинации от ковида, — советует Фесенко.

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В случае, если детей вы не планируете, стоит идти к врачу, только если нарушения в половой сфере не проходят спустя 2 месяца после болезни. Самый оптимальный срок — между 2-м и 6-м месяцем после перенесенного коронавируса.

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