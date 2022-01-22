Ковид бьет мужчин по их достоинству: уролог рассказал, как пострадала сильная половина человечества и есть ли лечение

Владимир Фесенко — врач-уролог клиники «Мать и Дитя» в Петербурге, кандидат медицинских наук, стаж — 41 год .



Врач объяснил, как именно перенесенный ковид влияет на половую систему мужчин. Вирус поражает эндотелиальную выстилку сосудов. Из-за этого уменьшается кровоснабжение артерий, наступает гипоксия пещеристой ткани полового члена. Она замещается соединительной тканью, и, соответственно, орган уменьшается в размерах.



Ухудшается функция, а ведь это уникальный орган, он нужен не только для обеспечения человеческой радости, но и для мочеиспускания, и для деторождения.



Замещение пещеристой ткани соединительной — процесс обратимый. Но только в случае своевременного обращения к врачу. Если образовалась грубая фиброзная ткань с участками коллагеновых волокон, уже невозможно повернуть всё вспять. Другое дело — начальная стадия болезни, когда имеет место незначительное повреждение эластичной ткани — при таких условиях есть достаточно высокая вероятность вернуть ей нормальную функцию.

