Минздрав НСО назвал больницу, в которой умерло больше всего ковидных пациентов

К официальной статистике по ковиду есть много вопросов, и НГС не раз об этом писали: в сводки попадают не все.



Ранее мы проводили свой опрос среди читателей о том, сколько людей переболели коронавирусом. В нем участвовали больше 5 тысяч человек! Результаты получились довольно интересными.

