Минздрав НСО назвал больницу, в которой умерло больше всего ковидных пациентов

Минздрав Новосибирской области назвал количество людей, умерших от коронавируса в Новосибирских больницах за 2021 год.
Ведомство поделилось разбивкой количества умерших по медицинским учреждениям за период с 1 января по 15 декабря 2021 года.
Судя по данным из запроса, всего за указанный период 2021 года в больницах региона скончались 3092 пациента с коронавирусом.
Больше всего людей умерло в
179 пациентов с ковидом скончались в
В остальных учреждениях количество умерших не превышало 100 человек. Есть и такие больницы, где скончалось только несколько пациентов с ковидом. Например, в областном госпитале ветеранов войн
К официальной статистике по ковиду есть много вопросов, и НГС не раз об этом писали: в сводки попадают не все.
Ранее мы проводили свой опрос среди читателей о том, сколько людей переболели коронавирусом. В нем участвовали больше 5 тысяч человек! Результаты получились довольно интересными.