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Тема дняГде умерло больше всего новосбирцев с ковидом?
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Минздрав НСО назвал больницу, в которой умерло больше всего ковидных пациентов

Также ведомство подсчитало умерших в других больницах

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В больницах региона умерли более 3000 человек в 2021 году

В больницах региона умерли более 3000 человек в 2021 году

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Минздрав Новосибирской области назвал количество людей, умерших от коронавируса в Новосибирских больницах за 2021 год.

Ведомство поделилось разбивкой количества умерших по медицинским учреждениям за период с 1 января по 15 декабря 2021 года.

Судя по данным из запроса, всего за указанный период 2021 года в больницах региона скончались 3092 пациента с коронавирусом.

Больше всего людей умерло в ГКБ № 11 — 806 человек, на втором месте Городская больница скорой помощи № 2 — 254 человека, на третьем — ГКБ № 1 — 248 человек.

179 пациентов с ковидом скончались в ГКБ № 4, 177 — в Городской инфекционной больнице № 1, 166 — в Искитимской центральной городской больнице, 143 — в Бердской центральной больнице, 127 — в Городской больнице № 3, еще 119 — в ГКБ № 12.

В остальных учреждениях количество умерших не превышало 100 человек. Есть и такие больницы, где скончалось только несколько пациентов с ковидом. Например, в областном госпитале ветеранов войн № 2 погиб только один человек. 1 человек умер в Детской ГКБ № 1, 2 — в 3-й детской больнице.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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