Будут ли вводить новые ограничения из-за ковида? Когда сформируется коллективный иммунитет? Ответы Андрея Травникова

В Новосибирской области не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня во время прямого эфира сообщил губернатор НСО Андрей Травников в сообществе «Новосибирская область». При этом он сказал, что и снятие действующих запретов также в ближайшее время не планируется.

Формирование коллективного иммунитета в Новосибирской области ожидают в следующем году.