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Будут ли вводить новые ограничения из-за ковида? Когда сформируется коллективный иммунитет? Ответы Андрея Травникова

Сейчас нет предпосылок для ужесточения режима

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Количество желающих вакцинироваться новосибирцев с октября выросло в 6–7 раз

Количество желающих вакцинироваться новосибирцев с октября выросло в 6–7 раз

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В Новосибирской области не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня во время прямого эфира сообщил губернатор НСО Андрей Травников в сообществе «Новосибирская область». При этом он сказал, что и снятие действующих запретов также в ближайшее время не планируется.

Формирование коллективного иммунитета в Новосибирской области ожидают в следующем году.

— Завершили полный курс вакцинации 953 000 человека. Для того чтобы сформировался коллективный иммунитет, его должны иметь 80% жителей нашего региона — и тех, кто привился, и у кого есть естественный иммунитет. При сохранении тех темпов вакцинации, что есть, мы сможем обеспечить формирование этого иммунитета к концу января следующего года, — уверен Андрей Травников. — Вакцинация идет высокими темпами с октября. Количество желающих выросло в 6–7 раз. Новосибирцы очень активно идут в пункты, в том числе в торговые центры.

Глава региона ответил и на другие вопросы жителей области во время прямого эфира. Самое главное мы собрали в нашей онлайн-трансляции.

СЮЖЕТ

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Ранее стало известно, что в новосибирских театрах и домах культуры на новогодних утренниках у родителей будут требовать QR-коды. Также в конце ноября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что 31 декабря не будут праздновать Новый год на площади Ленина. При этом в детские сады родителей на утренники будут пускать.

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