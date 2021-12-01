Будут ли вводить новые ограничения из-за ковида? Когда сформируется коллективный иммунитет? Ответы Андрея Травникова

В Новосибирской области не планируют вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня во время прямого эфира сообщил губернатор НСО Андрей Травников в сообществе «Новосибирская область». При этом он сказал, что и снятие действующих запретов также в ближайшее время не планируется.
Формирование коллективного иммунитета в Новосибирской области ожидают в следующем году.
— Завершили полный курс вакцинации
Глава региона ответил и на другие вопросы жителей области во время прямого эфира. Самое главное мы собрали в нашей онлайн-трансляции.
Ранее стало известно, что в новосибирских театрах и домах культуры на новогодних утренниках у родителей будут требовать QR-коды. Также в конце ноября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что 31 декабря не будут праздновать Новый год на площади Ленина. При этом в детские сады родителей на утренники будут пускать.