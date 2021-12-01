Пустят ли на утренники родителей? Стало известно, как будут праздновать Новый год в детсадах и школах НСО

Сегодня, 1 декабря, губернатор НСО Андрей Травников во время прямого эфира в сообществе «Новосибирская область» рассказал, какой формат утренников ждет в этом году школьников и воспитанников детских садов.



— Утренники будут проходить в формате прошлого года. Мы вынуждены отказаться от общегородских, областных мероприятий, губернаторской елки. Таких общих утренников не будет. Но утренники внутри образовательных организаций, в школах, в детсадах допустимы. Допустимо присутствие родителей, — рассказал Андрей Травников.