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Пустят ли на утренники родителей? Стало известно, как будут праздновать Новый год в детсадах и школах НСО

При этом общегородские празднования проводить не планируют

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В школах и детских садах смогут отметить Новый год

В школах и детских садах смогут отметить Новый год

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Сегодня, 1 декабря, губернатор НСО Андрей Травников во время прямого эфира в сообществе «Новосибирская область» рассказал, какой формат утренников ждет в этом году школьников и воспитанников детских садов.

— Утренники будут проходить в формате прошлого года. Мы вынуждены отказаться от общегородских, областных мероприятий, губернаторской елки. Таких общих утренников не будет. Но утренники внутри образовательных организаций, в школах, в детсадах допустимы. Допустимо присутствие родителей, — рассказал Андрей Травников.

Глава региона ответил и на другие вопросы жителей области во время прямого эфира. Самое главное мы собрали в нашей онлайн-трансляции.

Ранее стало известно, что в новосибирских театрах и домах культуры на новогодних утренниках у родителей будут требовать QR-коды. Также в конце ноября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что 31 декабря не будут праздновать Новый год на площади Ленина.

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Новый годдетский садутренники
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