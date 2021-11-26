В НСО повторился антирекорд по смертности от коронавирса

В Новосибирской области повторился антирекорд по смертности от коронавируса - в статистику второй раз попало сразу 17 человек.
— Скончались еще семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 83, 47 лет, 71 года, 93, 68, 59 лет и женщины в возрасте 70, 62, 76, 74 лет, 51 года, 78, 67 лет, две женщины в возрасте 81 года и две женщины в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 736 человек, — сообщили в оперативном штабе региона по коронавирусу.
Такой высокий показатель впервые был зафиксирован 21 октября. Тогда также сообщалось о 17 смертях.
На утро 26 ноября в НСО зарегистрировали еще 396 новых случая ковида, всего с начала пандемии — 81 151.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 143 пациента, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 357 человек. На ИВЛ — 43 пациента.
Коронавирусная смертность в России продолжает держаться на высоком уровне: уже второй месяц каждый день умирает больше тысячи человек.
В Новосибирской области на этой неделе начали отстранять непривитых сотрудников из перечня, который определил главный санитарный врач региона. Постановление об обязательной вакцинации было опубликовано еще 10 октября и крайним сроком для первой прививки было указано 21 ноября. Об отстранениях сообщили кондукторы на трамвайных маршрутах, а также сотрудники метро.