В НСО повторился антирекорд по смертности от коронавирса

В Новосибирской области повторился антирекорд по смертности от коронавируса - в статистику второй раз попало сразу 17 человек.

— Скончались еще семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 83, 47 лет, 71 года, 93, 68, 59 лет и женщины в возрасте 70, 62, 76, 74 лет, 51 года, 78, 67 лет, две женщины в возрасте 81 года и две женщины в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 736 человек, — сообщили в оперативном штабе региона по коронавирусу.

Такой высокий показатель впервые был зафиксирован 21 октября. Тогда также сообщалось о 17 смертях.