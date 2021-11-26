Свидетельство о смертности: из-за пандемии в России стали больше умирать от других болезней

Коронавирусная смертность в России продолжает держаться на высоком уровне: уже второй месяц каждый день умирает больше тысячи человек. По итогам девяти месяцев оперштаб насчитал 150 236 смертей от COVID-19. С самого начала пандемии официальные данные оперштаба и Роспотребнадзора не раз подвергались критике, которая только усилилась, когда были опубликованы первые подсчеты Росстата: по их данным, смертей оказалось больше.

Считать коронавирусные смерти Федеральная служба государственной статистики впервые начала в апреле 2020 года (первые летальные исходы были еще в марте). По итогам апреля Росстат сообщил о 1350 умерших от ковида, оперштаб — о 1056. Впоследствии данные продолжили расходиться. Итоги года: по Росстату — 144,6 тысячи смертей, по оперштабу — 57 555. Сейчас статистика тоже отличается.

