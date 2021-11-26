Свидетельство о смертности: из-за пандемии в России стали больше умирать от других болезней

Коронавирусная смертность в России продолжает держаться на высоком уровне: уже второй месяц каждый день умирает больше тысячи человек. По итогам девяти месяцев оперштаб насчитал 150 236 смертей от COVID-19. С самого начала пандемии официальные данные оперштаба и Роспотребнадзора не раз подвергались критике, которая только усилилась, когда были опубликованы первые подсчеты Росстата: по их данным, смертей оказалось больше.
Считать коронавирусные смерти Федеральная служба государственной статистики впервые начала в апреле 2020 года (первые летальные исходы были еще в марте). По итогам апреля Росстат сообщил о 1350 умерших от ковида, оперштаб — о 1056. Впоследствии данные продолжили расходиться. Итоги года: по Росстату — 144,6 тысячи смертей, по оперштабу — 57 555. Сейчас статистика тоже отличается.
Разницу в данных оперштаба и Росстата объясняют тем, что последний получает допроверенную информацию. Оперативно не всегда можно определить, что именно стало причиной смерти: это устанавливает вскрытие и дополнительные исследования. Результаты анализов должны быть готовы в течение 45 дней после того, как установлена причина смерти.
— Информация о причинах смерти в актовые записи переносится из медицинского свидетельства о смерти, заполняемого работником медицинской организации, — объясняют в Росстате. — Медицинское свидетельство о смерти может быть предварительным, окончательным, выданным взамен предварительного или окончательного. Окончательные медицинские свидетельства могут быть выданы в связи с вновь поступившими сведениями о результатах посмертной экспертизы (тестами, исследованиями). Окончательные медицинские свидетельства поступают только в территориальные органы статистики.
Опубликованную статистику также могут исправить со временем, если в причину смерти на основании окончательного медицинского свидетельства о смерти внесут изменения.
На инфографике выше — официальные ковидные смерти в 2021 году. Однако рост смертности в целом гораздо выше даже по сравнению с пандемийным 2020 годом. За девять месяцев этого года умерло на 18,5% больше людей, чем за то же время в прошлом году. Это почти 270 тысяч смертей. Но и 2020 год не показателен — тогда смертность тоже выросла на 18% относительно предыдущего года: почти 324 тысячи дополнительных смертей по сравнению с допандемийным 2019 годом.
Сейчас у Росстата есть данные за первые 9 месяцев этого года — с января по сентябрь. По данным ведомства, за этот период в России по разным причинам умер 1 725 491 человек. За этот же период 2019 года смертей было 1 383 378.
— У нас действительно есть довольно большое расхождение между данными о заболеваемости и смерти от ковида и избыточной смертностью, — признает вирусолог Анатолий Альтштейн. — Избыточная смертность — это статистический показатель. [Мы видим] за прежние годы, когда не было ковида, смертность идет на каком-то уровне — и смертность увеличилась. Конечно, это объясняется ковидом. И здесь могут быть разные варианты.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».
Оперативные данные по причинам смерти ведомство не публикует — только то, что касается ковида. Полная статистика будет опубликована в следующем году. Сейчас можно посмотреть на причины смерти в первый год пандемии.
— За прошлый год из избыточной смертности коронавирусная составила по Росстату где-то 43% процента, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Но есть один нюанс: государство на протяжении длительного периода времени делало всё, чтобы коронавирусную смертность максимально отнести на другие категории. Удивительная деталь: в два с половиной раза увеличилось количество внебольничных пневмоний странным образом. Увеличилась смертность от болезней системы кровообращения, хотя до этого тренд был на небольшое снижение в прошлые годы, от тяжелых заболеваний нервной системы и так далее.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Смертность от болезней системы кровоснабжения не росла с 2010 года. Тогда по этой причине умерло 1,15 млн человек. В 2019 году показатель упал до 841 тысячи. В 2020 году болезни системы кровоснабжения унесли почти на сто тысяч жизней больше — умерло 938 тысяч человек.
— Многие отделения кардиологические, онкологические, пульмонологические, эндокринологические и даже роддома были перепрофилированы в клиники по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, — говорит кардиолог Симон Мацкеплишвили. — Поэтому пациенты, которые должны были там получать медицинскую помощь, вынуждены или получать ее позже, или не получать совсем. Это не может не влиять на смертность онкологическую, сердечно-сосудистую. Поэтому резкий рост сердечно-сосудистой смертности — не только потому, что часть ковидных пациентов статистика туда списывала «для удобства», но и потому, что эти пациенты не получали лечения в больницах, боялись ходить в поликлиники или покупать лекарства.
Симон Мацкеплишвили — заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук.
Николай Крючков полагает, что процент таких смертей в избыточной смертности небольшой — до 15%, скорее меньше. Тем не менее это тоже эффект пандемии.
— Когда у вас всё перегружено, когда людей класть некуда, когда вы развертываете ковидный госпиталь за счет частично коек на плановой медпомощи, а может быть, и экстренной в меньшей степени, то часть смертей связана с опосредованным эффектом пандемии. То есть, если бы не было пандемии, смертей бы этих тоже не было, — признает иммунолог.
И всё-таки львиная доля, по его словам, приходится на ковид — он считает, что данные Росстата занижены примерно в два раза, если сопоставлять с показателями в других развитых странах.
— Не говоря данных оперштаба, которые он дает каждые сутки: 1241 человек, 1218 человек, — говорит Крючков. — Это еще в два раза занижено от росстатовских данных, а в эти месяцы, скорее всего, будет даже больше чем в два раза разница, мы увидим, когда Росстат опубликует данные за октябрь и ноябрь.
За январь — сентябрь 2021 года от коронавируса, по данным Росстата, умерло 246 187 человек. Если посмотреть статистику прошлых лет, то пока наиболее близко к этому числу количество смертей от различных новообразований — в 2020 году их было 295 910. И это была вторая по распространенности причина смерти после болезней сердца и сосудов.