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Заразность еще выше. Врачи рассказали о новом, более опасном штамме COVID-19

Мутировавший вирус могут подхватить даже переболевшие

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Заразиться новым вариантом коронавируса можно уже через два дня после контакта с заболевшим

Заразиться новым вариантом коронавируса можно уже через два дня после контакта с заболевшим

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В России регистрируют новые варианты COVID-19. По словам ученых, они еще более заразны, чем «дельта».

— Особенность в том, что заразность выше на 10–15%. Если в предыдущие штаммы речь шла о том, что один заболевший заражал двух-трех человек, потом эта цифра увеличилась до 8, то сейчас в среднем 9–10 человек. До этого период проявления симптомов занимал 5–6 дней, а сейчас минимальный период всего 1,5–2 дня, в среднем до 5 дней и максимальный до 10 дней, — рассказал Сети городских порталов генеральный директор Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Как объяснил специалист, для вирусов характерен высокий уровень генетической изменчивости.

— Все вирусы меняются с разной степенью интенсивности, особенно это видно на примере гриппа. Это характерно для всех респираторных инфекций, не только для ковида. Изменения клиники инкубационного периода тоже есть, это естественный процесс. Любое изменение вируса для людей значимо. Например, когда меняется вирус гриппа, тогда меняется и уровень заболеваемости. Люди просто могут не иметь к нему достаточного уровня иммунитета, — уверен врач.

Врач-эпидемиолог, пожелавший не называть свое имя, рассказал, какие люди являются «суперзаразными» и почему так происходит.

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— Это связано с несколькими причинами. У людей разная социальная активность. Если человек дома сидит, кого он заразит? Второй момент — интенсивность клинического процесса. Чем сильнее человек болеет, тем больше заражает, — отметил врач. — Но есть люди, которые переносят заболевание легко, много общаются с людьми и тем самым создают проблему.

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