Заразность еще выше. Врачи рассказали о новом, более опасном штамме COVID-19

В России регистрируют новые варианты COVID-19. По словам ученых, они еще более заразны, чем «дельта».



— Особенность в том, что заразность выше на 10–15% . Если в предыдущие штаммы речь шла о том, что один заболевший заражал двух-трех человек, потом эта цифра увеличилась до 8, то сейчас в среднем 9–10 человек. До этого период проявления симптомов занимал 5–6 дней, а сейчас минимальный период всего 1,5–2 дня, в среднем до 5 дней и максимальный до 10 дней, — рассказал Сети городских порталов генеральный директор Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова , иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

