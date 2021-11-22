Заразность еще выше. Врачи рассказали о новом, более опасном штамме COVID-19

В России регистрируют новые варианты COVID-19. По словам ученых, они еще более заразны, чем «дельта».
— Особенность в том, что заразность выше на
Как объяснил специалист, для вирусов характерен высокий уровень генетической изменчивости.
— Все вирусы меняются с разной степенью интенсивности, особенно это видно на примере гриппа. Это характерно для всех респираторных инфекций, не только для ковида. Изменения клиники инкубационного периода тоже есть, это естественный процесс. Любое изменение вируса для людей значимо. Например, когда меняется вирус гриппа, тогда меняется и уровень заболеваемости. Люди просто могут не иметь к нему достаточного уровня иммунитета, — уверен врач.
Врач-эпидемиолог, пожелавший не называть свое имя, рассказал, какие люди являются «суперзаразными» и почему так происходит.
— Это связано с несколькими причинами. У людей разная социальная активность. Если человек дома сидит, кого он заразит? Второй момент — интенсивность клинического процесса. Чем сильнее человек болеет, тем больше заражает, — отметил врач. — Но есть люди, которые переносят заболевание легко, много общаются с людьми и тем самым создают проблему.