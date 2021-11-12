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В НСО зафиксировали новый антирекорд по выявляемости коронавируса

За сутки ковид нашли у 407 жителей

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В отделениях реанимации находятся <nobr class="_">325 человек</nobr>

В отделениях реанимации находятся 325 человек

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В Новосибирской области коронавирусом заразились 407 человек

В Новосибирской области зафиксировали новый антирекорд выявляемости коронавируса — за сутки его обнаружили у 407 жителей. Всего на данный момент зафиксировано 75 567 случаев ковида.

— Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 54, 62, 73, 76 лет и женщины в возрасте 63, 67, 68, 69, 69 лет, 81 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3539 человек.

В отделениях реанимации находятся 325 человек. На ИВЛ — 65 пациентов.

Вы всё еще думаете, что в реанимацию с новой коронавирусной инфекцией попадают пожилые с букетом сопутствующих заболеваний? К сожалению, в третий и четвертый подъем вирус переключился на молодых и в целом здоровых. По какому пути пошел COVID-19 и что будет дальше? Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ответил на эти вопросы.

В Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. На этой неделе многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.

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