В НСО зафиксировали новый антирекорд по выявляемости коронавируса

В Новосибирской области коронавирусом заразились
В Новосибирской области зафиксировали новый антирекорд выявляемости коронавируса — за сутки его обнаружили у 407 жителей. Всего на данный момент зафиксировано
— Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 54, 62, 73, 76 лет и женщины в возрасте 63, 67, 68, 69, 69 лет,
В отделениях реанимации находятся 325 человек. На ИВЛ —
Вы всё еще думаете, что в реанимацию с новой коронавирусной инфекцией попадают пожилые с букетом сопутствующих заболеваний? К сожалению, в третий и четвертый подъем вирус переключился на молодых и в целом здоровых. По какому пути пошел
В Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. На этой неделе многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.