«Доигрались. Уже дети стали умирать». Реаниматолог — о катастрофической ситуации и четвертой волне молодых

Сергей Винников, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 7 павильона № 5 «Ленэкспо»



Волна молодых

— Прошлой зимой я не помню среди поступивших 30-летних, — говорит Винников. — Где-то начиная с лета всё чаще попадаются молодые пациенты, больше половины — от 30 до 40 лет. И беда в том, что у вируса встречаются молниеносные формы. Летом, вероятно, это было связано с жарой, пациенты погибали за 2–3 суток. Это очень тяжелые волны, это совершенно другой вирус.



Врач вспоминает, что в первую волну, если в семье заболевал один человек, то не факт, что заражались другие. Даже муж и жена, спавшие в одной кровати: один болел, а второй оставался совершенно здоров. В последние волны такого уже не происходит, если болеет один, то болеет и вся семья.



— Самое страшное, что начали болеть дети и стали умирать. Это та вещь, которая называется «доигрались», — говорит Винников.



Сейчас в реанимации лежит сразу несколько пациентов с тяжелым поражением легких. При этом у них нет сопутствующих заболеваний и им не больше 40 лет.

