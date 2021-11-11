«Температура всё еще под 40, потеря сознания каждые полчаса»: сибирячка дважды тяжело переболела ковидом

Сибирячка дважды тяжело переболела
Директор бердского медицинского центра Вероника Южина дважды заболела коронавирусом с интервалом в год — во время второй и четвертой волн. Бороться с болезнью пришлось своими силами: ковидные бригады не торопились, бесплатные лекарства не выдали. Очереди в государственных больницах намекали: иди в платную клинику. Публикуем рассказ Вероники о том, с каким трудом ей удалось победить опасный вирус, сколько ушло на лечение, и о ее отношении к вакцинации.
Написала сыну письмо: думала, не выкарабкаюсь
Первый раз случился в конце октября 2020 года и начался вполне невинно. Легкое недомогание по типу ОРВИ: температура в районе 37 в течение трех дней, насморк, красное горло. Затем резко, буквально в течение пары часов, стало ухудшаться самочувствие. Сдав мазок в платной клинике, получила подтверждение ковида. Самоизолировалась, отправив четырехлетнего сына к бабушке и деду (сын потемпературил несколько дней, мазок не сдавали).
Впоследствии температура поднялась до 40 и в течение последующих
Позвонив в скорую после суток неснижающейся температуры, услышала, что ковидная бригада приедет в течение нескольких дней, так как больных много и есть случаи более тяжелого течения болезни. Хотя что могло быть тяжелей, не понимаю.
В поликлинике мне сказали, что нет даже шприцов, об антибиотиках вообще речи не шло: тогда их еще бесплатно не выдавали. Обратилась в платную клинику, получила протокол лечения. Пришлось пить три курса разных антибиотиков, потому что первые два не сработали. После
К слову, антибиотики в аптеках достать даже за деньги было сложно (как раз почему-то в пик заболеваемости срочно нужно было их перемаркировать).
К 11-му дню: по КТ — поражение легких 50%, температура всё еще под 40, сатурация — 87, потеря сознания каждые полчаса. Друг на руках вынес из дома, привез в приемный покой — не приняли (мест и лекарств нет). Дышала я к этому моменту совсем плохо, периодически теряла сознание. Сын и родители переехали ко мне, так как оставлять одну было уже совсем страшно. Дышала еле-еле. Когда сейчас переслушиваю свои аудиосообщения в мессенджерах, становится не по себе.
Друг привез баллоны с кислородом, чтобы я хоть как-то могла дышать. Собственно, в какой-то момент начала писать письмо сыну, поскольку искренне думала, что уже не выздоровею. Благодаря заботе родителей и друзей, что в прямом смысле слова носили меня на руках и выхаживали, я и выкарабкалась.
На 12-й день хворь стала отступать. Так же резко, как и началась. Температура снизилась до 35,4 и держалась так несколько дней. Стоимость лечения с анализами превысила
Около года усиленно занималась оздоровлением: прием витаминов, профильное лечение, море. Антитела держались в течение
Второй круг ада: заболел и сын
Ровно через год, в конце октября, всё пришлось пройти по второму кругу, но в более легкой форме.
Температуры высокой не было, пневмонии — тоже. Обоняние и вкус пропадали, снова обострялась невралгия, и были стреляющие боли в мышцах и суставах, повышенное давление, зрение снова «поплыло». В этот раз основательным осложнением после болезни вылез гайморит. Пришлось пунктировать и промывать пазухи. А самый главный минус, что в этот раз заболел и сын. Температура, тяжелое дыхание и впоследствии кхыкающий кашель.
В этот раз, будучи более подготовленными, как минимум имели боевой настрой и поправились быстрее. Смогла победить болезнь уже без антибиотиков, не делала и КТ: так что на всё про всё ушло около
Последствия и отношение к вакцинации
Осложнения после первой «короны» в виде рубцовой ткани на легких и сокращения их объема, гормональный сбой, ухудшение зрения, прибавка в весе, бессонница остались со мной. До сих пор под вопросом операция на глаза в связи с сильным ухудшением зрения.
Что касается вакцинации, мне она противопоказана как аллергику. Планирую оформить медицинский отвод, но не могу пока этого сделать из-за колоссальных очередей в бердских больницах. В целом же я вакцинацию поддерживаю: если бы не она, люди бы до сих пор умирали от кори и других банальных болезней. Меня смущает лишь то, что вакцины от коронавируса довольно сырые и многие мои знакомые довольно тяжело переносят вакцинацию.
Несколько дней назад НГС рассказывал историю бывшего бизнесмена, который привился от
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