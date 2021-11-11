«Температура всё еще под 40, потеря сознания каждые полчаса»: сибирячка дважды тяжело переболела ковидом

Первый раз случился в конце октября 2020 года и начался вполне невинно. Легкое недомогание по типу ОРВИ: температура в районе 37 в течение трех дней, насморк, красное горло. Затем резко, буквально в течение пары часов, стало ухудшаться самочувствие. Сдав мазок в платной клинике, получила подтверждение ковида. Самоизолировалась, отправив четырехлетнего сына к бабушке и деду (сын потемпературил несколько дней, мазок не сдавали).



Впоследствии температура поднялась до 40 и в течение последующих 11 дней редко уменьшалась даже до 38, несмотря на жаропонижающие. Дикая головная боль, пропали обоняние и вкус, но, собственно, есть и нюхать что-либо не было ни сил, ни желания. Повышенное давление, тахикардия (пульс всё время 130), стреляющие боли в мышцах и суставах, рассеянное сознание, обмороки, ухудшение зрения, бессонница, панические атаки, суицидальный настрой. Настолько плохо по всем фронтам, что казалось: помереть легче, чем выздороветь.



Позвонив в скорую после суток неснижающейся температуры, услышала, что ковидная бригада приедет в течение нескольких дней, так как больных много и есть случаи более тяжелого течения болезни. Хотя что могло быть тяжелей, не понимаю.

