«Бояться смерти — контрпродуктивно». История бывшего бизнесмена, который привился от COVID-19 и всё равно заболел

Хочу рассказать о своем «романе» с ковидом. Возможно, будет полезно тем, кто под шквалом информации со всех сторон еще колеблется. Понимаю, что таких осталось минимальное количество — все-таки больше полутора лет прошло с уханьской мышки. Но в сетях зачастую встречаются истории из разряда «привился и умер от побочки», «ни за что и никогда этот шмурдяк в себя не пущу» и так далее. Пусть будет реальная история другого типа.
В начале пандемии (мне достаточно быстро стало понятно, что это надолго) я принял для себя решение: чересчур бояться заражения/болезни/смерти — контрпродуктивно. Чему быть, того не миновать. Безусловно, нужно по возможности соблюдать основные правила. Но не нужно полностью лишать себя обычной жизни и во главу угла ставить личную безопасность. Поэтому — маска в общественных местах. Но не респиратор/противогаз. Поэтому — нажатие кнопок в лифте только костяшками пальцев. Но не бесячие одноразовые перчатки. Поэтому — снижение социальных контактов. Но здесь было совсем просто — не очень я социален. Исключением был лишь период сбора подписей за возврат прямых выборов мэра.
Потом сделали «Спутник». К появившейся вакцине я некоторое время испытывал недоверие. Оно и неудивительно: первая, в России, непроверенная. Но по мере поступления информации недоверие рассеялось. «Первая» — все-таки вакцины такого типа не бином Ньютона, достаточно обычный продукт. «В России» — прошла многомиллионная вакцинация в Аргентине, данные и отчеты есть, и они не «местного разлива». Показатели приемлемы. «Непроверенная» — опровергает пункт выше.
Но здесь речь немного о другом. Вакцина «Спутник V» не прошла сертификацию полностью. Это связано с желанием властей как можно раньше похвастаться на весь мир, но не имеет особого отношения к качеству самой вакцины. Были, конечно, сомнения по поводу контроля процесса изготовления, но они снялись, так как все знакомые лично мне люди привились без негативных последствий. Решил вакцинироваться.
Последним толчком стало введение государством списка отраслей, для сотрудников которых вакцинация обязательна. Ввели штрафы для работодателей и установили срок до
Получил заветный сертификат и успокоился вместе с работодателем. В начале октября почувствовал недомогание. Я его называю «предпростудный синдром». Это когда уже понимаешь, что начинаешь заболевать, но особо симптомов еще нет. Так, по мелочи: небольшой насморк, слабость. Из необычного только добавилась боль в груди. Температуры не было, и я не переживал — привит же. Наступят выходные — отваляюсь.
Достаточно быстро дозвонился до горячей линии своей поликлиники. Предложили сдать тест в кабинете неотложной помощи, в воскресенье. Пришел, народу немного, сковырнули. Заодно сказали купить антивирусные капли и «арбидол» и начать принимать. Результат теста, мол, узнавайте по телефону. Как оказалось, столь странная схема получения результата теста — это самая жесть. Звонил весь вторник, через 48 часов после забора. Сотни (!) звонков от меня. Занято либо не берут трубку. Нашел форму обращения на сайте поликлиники, написал. Продолжал бессмысленные попытки дозвониться. Случайно получилось это сделать только в среду к обеду. Издевательски пиликнул телефон, уведомляя о пришедшем емэйле в ответ на мое обращение. Результат положительный!
Голос по телефону, поинтересовавшись моим самочувствием и получив ответ об отсутствии температуры и предсмертного состояния, сказал ожидать звонка от врача и Роспотребнадзора в течение трех дней. Надо сказать, что к этому дню симптомы болезни уже отступили. Прошла боль в груди, исчез насморк. Даже запахи стали возвращаться. Пока самые сильные, но всё же. Остались только небольшая слабость и отсутствие аппетита. Стоит ли говорить, но звонка я не дождался ни на третий, ни на десятый, ни на какой другой день. Оставалась проблема — как сдать повторный тест. После десяти дней написал на сайте запрос, там ответили ждать четырнадцатого дня. На четырнадцатый день я с большим трудом дозвонился до поликлиники, там сказали ждать прихода врача. Предлагал самостоятельно прийти и сдать тест — категорично отказали. В итоге на шестнадцатый день я сдал тест в платной клинике и через сутки получил отрицательный результат. Причем за сутки они успели взять у меня тест, увезти его в Домодедово, проанализировать, выслать результат и загрузить его на «Госуслуги».
Отдельной проблемой было зафиксировать факт болезни на «Госуслугах». Отрицательный тест они из платной клиники получили, но, так как там не было предварительно положительного, факт не отображался. Написал заявление там же, на «Госуслугах», через четыре дня получил QR-код. Второй действующий — с учетом вакцинации.
Выводы по моей истории следующие:
- переболел очень легко: ни дня температуры, никаких серьезных симптомов, так что вакцинация рулит. Кстати, из четверых контактирующих со мной сотрудников в первые два дня болезни (до теста) заразился один — невакцинированный. Остальные трое вовремя укололись и остались в порядке;
- медицина сейчас в такой запарке, что рассчитывать на нее не стоит. К заболевшей сотруднице скорая приехала на девятый день. Мы недавно похоронили сотрудника, который откладывал прививку. То ему казалось, что он уже переболел, то некогда, то отпуск. Через неделю после отпуска попал в реанимацию, откуда уже не вышел;
- не тяните с вакцинацией, если определились.
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