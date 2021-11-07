«Бояться смерти — контрпродуктивно». История бывшего бизнесмена, который привился от COVID-19 и всё равно заболел

Хочу рассказать о своем «романе» с ковидом. Возможно, будет полезно тем, кто под шквалом информации со всех сторон еще колеблется. Понимаю, что таких осталось минимальное количество — все-таки больше полутора лет прошло с уханьской мышки. Но в сетях зачастую встречаются истории из разряда «привился и умер от побочки», «ни за что и никогда этот шмурдяк в себя не пущу» и так далее. Пусть будет реальная история другого типа.



В начале пандемии (мне достаточно быстро стало понятно, что это надолго) я принял для себя решение: чересчур бояться заражения/болезни/смерти — контрпродуктивно. Чему быть, того не миновать. Безусловно, нужно по возможности соблюдать основные правила. Но не нужно полностью лишать себя обычной жизни и во главу угла ставить личную безопасность. Поэтому — маска в общественных местах. Но не респиратор/противогаз. Поэтому — нажатие кнопок в лифте только костяшками пальцев. Но не бесячие одноразовые перчатки. Поэтому — снижение социальных контактов. Но здесь было совсем просто — не очень я социален. Исключением был лишь период сбора подписей за возврат прямых выборов мэра.