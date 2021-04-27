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Как лечить зубы и ставить вакцину на майских праздниках: график работы новосибирских медиков

Часть медучреждений будет работать в обычном режиме

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Прививку от коронавируса можно будет поставить по записи

Прививку от коронавируса можно будет поставить по записи

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Поликлиники будут работать для новосибирцев во время майских праздников

Во время праздничных дней в мае новосибирские поликлиники будут работать в сокращенном режиме. Также можно будет получать экстренную помощь стоматологов.

— В выходные и праздничные дни в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00 часов, в период с 4 по 7 мая — в обычном режиме плановой и экстренной помощи. График представлен Министерством здравоохранения Новосибирской области, — говорится в сообщении правительства НСО.

Стоматологическую помощь будут оказывать только экстренно, но круглосуточно в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и областной стоматологической поликлинике.

Вакцинация от коронавируса продолжится в обычном режиме по записи.

— В ТРЦ «Сан-Сити» пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных, в ТРК «ЭДЕМ» — ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 17:00, — добавили в правительстве.

Ранее НГС выяснил, как будут работать школы и детские сады во время майских выходных. Учебный год может увеличиться на несколько дней.

После того как в России объявили выходные в мае, НГС поговорил с новосибирскими бизнесменами и выяснил, как они относятся к десятидневным выходным и будут ли приостанавливать работу в начале мая.

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больницыполиклиникимайские праздники
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