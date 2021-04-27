Как лечить зубы и ставить вакцину на майских праздниках: график работы новосибирских медиков

Во время праздничных дней в мае новосибирские поликлиники будут работать в сокращенном режиме. Также можно будет получать экстренную помощь стоматологов.



— В выходные и праздничные дни в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00 часов, в период с 4 по 7 мая — в обычном режиме плановой и экстренной помощи. График представлен Министерством здравоохранения Новосибирской области, — говорится в сообщении правительства НСО.

