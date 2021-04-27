Как лечить зубы и ставить вакцину на майских праздниках: график работы новосибирских медиков

Поликлиники будут работать для новосибирцев во время майских праздников
Во время праздничных дней в мае новосибирские поликлиники будут работать в сокращенном режиме. Также можно будет получать экстренную помощь стоматологов.
— В выходные и праздничные дни в период
Стоматологическую помощь будут оказывать только экстренно, но круглосуточно в Клинической стоматологической
Вакцинация от коронавируса продолжится в обычном режиме по записи.
— В ТРЦ «Сан-Сити» пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных, в ТРК «ЭДЕМ» — ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 17:00, — добавили в правительстве.
Ранее НГС выяснил, как будут работать школы и детские сады во время майских выходных. Учебный год может увеличиться на несколько дней.
После того как в России объявили выходные в мае, НГС поговорил с новосибирскими бизнесменами и выяснил, как они относятся к десятидневным выходным и будут ли приостанавливать работу в начале мая.