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СрочноКак будут работать школы и детсады с 1 по 10 мая

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Власти сказали, как будут работать детсады и школы Новосибирска на внезапных майских каникулах

Из-за продления праздников школьный год может увеличиться на несколько дней

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Попасть в дежурную группу можно по заявлению от родителей

Попасть в дежурную группу можно по заявлению от родителей

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В детских садах Новосибирска на майских праздниках откроют дежурные группы

В Новосибирской области на выходных с 4 по 7 мая планируется организовать дежурные группы в детских садах. Кроме того, из-за дополнительных выходных школьников может ждать сокращение летних каникул.

— Сегодня подготовим письмо. В детских садах предлагаем оставить работу дежурных групп. Не для всех работников будут выходные — это сотрудники коммунальных служб, правоохранительных органов, тех кто будет работать, — объяснил корреспонденту НГС министр образования региона Сергей Федорчук.

Для того чтобы ребенок пошел в дежурную группу, родители должны написать заявление.

— Все вопросы обычно решаются в индивидуальном порядке, если речь идет о сотрудниках коммерческих организаций. Что касается школ — муниципалитетам напишем, чтобы они скорректировали учебные планы в связи с тем, что четыре рабочих дня у нас выпадает. Поэтому, возможно, придется внести в документы изменения в связи с окончанием учебного года. Но это не коснется выпускных классов. Учебный год может стать длиннее на 1–2 дня, но каждый муниципалитет будет сам принимать решение, — добавил министр.

Некоторые школы региона в начале года уже сократили летние каникулы из-за длинных январских каникул.

На прошлой неделе Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая в этом году. Мы спросили у наших подписчиков в Instagram, как они планируют провести эти свалившиеся выходные дни, и оценили комментарии наших читателей.

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выходныедетский садлетние каникулы
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