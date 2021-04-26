Власти сказали, как будут работать детсады и школы Новосибирска на внезапных майских каникулах

В Новосибирской области на выходных с 4 по 7 мая планируется организовать дежурные группы в детских садах. Кроме того, из-за дополнительных выходных школьников может ждать сокращение летних каникул.

— Сегодня подготовим письмо. В детских садах предлагаем оставить работу дежурных групп. Не для всех работников будут выходные — это сотрудники коммунальных служб, правоохранительных органов, тех кто будет работать, — объяснил корреспонденту НГС министр образования региона Сергей Федорчук.

Для того чтобы ребенок пошел в дежурную группу, родители должны написать заявление.