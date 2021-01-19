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Новосибирским школьникам продлят учебный год из-за долгих зимних каникул

Окончательное решение будет принято не раньше марта

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Министерство не планирует выдавать какие-то рекомендации или издавать приказы насчет летних каникул

Министерство не планирует выдавать какие-то рекомендации или издавать приказы насчет летних каникул

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В Новосибирске школьники останутся на учебе в июне из-за продленных зимних каникул — о таком решении объявили сразу несколько школ. Сегодня, 19 января, об этих планах на брифинге рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Всё зависит от исполнения учебного плана. В отдельных образовательных организациях уже известно, что год будет продлен на 5–10 дней, — рассказал министр.

Со своей стороны министерство не планирует выдавать какие-то рекомендации или издавать приказы насчет летних каникул.

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— Несколько школ, около 10, уже сообщили, что планируют продлить учебный год на июнь из-за долгих зимних каникул, но пока приказов нет. Окончательное решение школы будут принимать на весенних педсоветах в марте-апреле, — уточнил корреспонденту НГС Сергей Федорчук.

В конце декабря Министерство образования Новосибирской области разослало в школы официальное письмо с рекомендацией продлить зимние каникулы до 17 января из-за распространения коронавируса. Школьники вернулись к обучению только на этой неделе.

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