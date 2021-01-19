Новосибирским школьникам продлят учебный год из-за долгих зимних каникул

В Новосибирске школьники останутся на учебе в июне из-за продленных зимних каникул — о таком решении объявили сразу несколько школ. Сегодня, 19 января, об этих планах на брифинге рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



— Всё зависит от исполнения учебного плана. В отдельных образовательных организациях уже известно, что год будет продлен на 5–10 дней , — рассказал министр.

Со своей стороны министерство не планирует выдавать какие-то рекомендации или издавать приказы насчет летних каникул.