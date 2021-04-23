«Палец сосать буду»: новосибирцы рассказали, как проведут внезапные майские каникулы — 12 ответов

В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин неожиданно для всех объявил рабочие дни между майскими праздниками выходными. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая в этом году.

Об этом ранее главу государства попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



— Если вы считаете, что это все-таки необходимо, — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишу, — ответил президент на предложение.



Деталей решения пока нет: кто сможет уйти на отдых и что будет с зарплатами — непонятно. Мы спросили у наших подписчиков в Instagram, как они планируют провести эти свалившиеся выходные дни, и оценили комментарии наших читателей.