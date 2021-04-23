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Тема дняПутин объявил выходными с 1 по 10 мая

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«Палец сосать буду»: новосибирцы рассказали, как проведут внезапные майские каникулы — 12 ответов

Мнения сибиряков разделились: кто-то всё равно выйдет на работу, а кто-то решил отдохнуть

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Не все рады внезапным выходным — люди переживают за зарплату 

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Новосибирцы высказались о выходных с 1 по 11 мая

В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин неожиданно для всех объявил рабочие дни между майскими праздниками выходными. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая в этом году.

Об этом ранее главу государства попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Если вы считаете, что это все-таки необходимо, — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишу, — ответил президент на предложение.

Деталей решения пока нет: кто сможет уйти на отдых и что будет с зарплатами — непонятно. Мы спросили у наших подписчиков в Instagram, как они планируют провести эти свалившиеся выходные дни, и оценили комментарии наших читателей.

Ответы разнятся — кто-то еще не верит в дополнительные нерабочие дни, а кто-то собирается работать, несмотря ни на какие указы.

— Собираюсь стреляться от безденежья и кучи налогов, — пишет читательница Алёна. Действительно, пока непонятно, будут ли платить зарплату за дополнительные выходные, а если и будут — откуда работодателю взять деньги?

— Палец сосать буду, — поддерживает настроение Алёны другой читатель.

— Подождите! Это что, не пранк? Даже студенты? Даже те, у кого шестидневка? — недоумевает читательница Анастасия.

Наша подписчица Кристина говорит, что на эти дни у нее и так были планы.

— У нас будет свадьба, венчание и банкет, — пишет девушка.

Некоторые уже собрались на дачу и даже на Алтай, но большая часть подписчиков все-таки собирается работать.

— Работать буду, как обычно! Нам ведь никто из казны не заплатит, задолбали, — пишет Оксана. Ее поддерживает еще одна читательница Надежда:

— Буду работать, чтобы выжить.

— Займусь огородом, ремонтом. При этом МЧС запретил разводить открытый огонь. Ересь! — возмущается другой наш подписчик.

— Мне всё равно, я в декрете, — говорит читательница Наталья.

— Какая тупость! 10 дней пьянки — это хуже всех автобусов, вместе взятых. Народ соберется и перезаражает друг друга. Врачи при этом тоже на выходных, в больницах только дежурные. Это кошмар! Есть же больные, которым нужна плановая медпомощь, а все на дачах целых 10 дней. Это слишком много! — написала в комментариях читательница под ником Маруся.

— Я не понимаю, кого вы обманываете? Всё равно никто из работодателей не отправит отдыхать своих работников в эти дни, — взывает к здравомыслию Serg1.

— Видать, грядет великий голод. Дачникам дают шанс выжить и правильно проголосовать осенью, после сбора картошки-спасительницы, — предполагает Black Oasis.

— Мне кажется, на Новый год не было столько праздничных дней. А вообще людям пора отдохнуть, пандемия дала сбой в общественной деятельности и развлечениях социума, эти выходные дни желаю всем провести удачно и продуктивно, — поддерживает решение президента Гостья.

До этого подобное решение Путин принимал в марте 2020 года — тогда из-за коронавируса вся страна ушла на выходные сначала с 28 марта по 5 апреля, а потом и до 30 апреля. Президент обещал сохранить людям зарплаты. Тогда мы спросили экспертов, насколько критичен выходной месяц для предпринимателей, и мнения разошлись.

Вскоре треть компаний в России заставила работников взять отпуск за свой счет, свыше 20% — сократили заработную плату, а в 16% фирм перешли к увольнениям. В Новосибирске же зафиксировали рост числа обращений в центры занятости.

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