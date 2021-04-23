«Палец сосать буду»: новосибирцы рассказали, как проведут внезапные майские каникулы — 12 ответов

Новосибирцы высказались о выходных
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин неожиданно для всех объявил рабочие дни между майскими праздниками выходными. Таким образом, россияне будут отдыхать
Об этом ранее главу государства попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Если вы считаете, что это все-таки необходимо, — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишу, — ответил президент на предложение.
Деталей решения пока нет: кто сможет уйти на отдых и что будет с зарплатами — непонятно. Мы спросили у наших подписчиков в Instagram, как они планируют провести эти свалившиеся выходные дни, и оценили комментарии наших читателей.
Ответы разнятся — кто-то еще не верит в дополнительные нерабочие дни, а кто-то собирается работать, несмотря ни на какие указы.
— Собираюсь стреляться от безденежья и кучи налогов, — пишет читательница Алёна. Действительно, пока непонятно, будут ли платить зарплату за дополнительные выходные, а если и будут — откуда работодателю взять деньги?
— Палец сосать буду, — поддерживает настроение Алёны другой читатель.
— Подождите! Это что, не пранк? Даже студенты? Даже те, у кого шестидневка? — недоумевает читательница Анастасия.
Наша подписчица Кристина говорит, что на эти дни у нее и так были планы.
— У нас будет свадьба, венчание и банкет, — пишет девушка.
Некоторые уже собрались на дачу и даже на Алтай, но большая часть подписчиков все-таки собирается работать.
— Работать буду, как обычно! Нам ведь никто из казны не заплатит, задолбали, — пишет Оксана. Ее поддерживает еще одна читательница Надежда:
— Буду работать, чтобы выжить.
— Займусь огородом, ремонтом. При этом МЧС запретил разводить открытый огонь. Ересь! — возмущается другой наш подписчик.
— Мне всё равно, я в декрете, — говорит читательница Наталья.
— Какая тупость!
— Я не понимаю, кого вы обманываете? Всё равно никто из работодателей не отправит отдыхать своих работников в эти дни, — взывает к здравомыслию Serg1.
— Видать, грядет великий голод. Дачникам дают шанс выжить и правильно проголосовать осенью, после сбора картошки-спасительницы, — предполагает Black Oasis.
— Мне кажется, на Новый год не было столько праздничных дней. А вообще людям пора отдохнуть, пандемия дала сбой в общественной деятельности и развлечениях социума, эти выходные дни желаю всем провести удачно и продуктивно, — поддерживает решение президента Гостья.
До этого подобное решение Путин принимал в марте
Вскоре треть компаний в России заставила работников взять отпуск за свой счет, свыше 20% — сократили заработную плату, а в 16% фирм перешли к увольнениям. В Новосибирске же зафиксировали рост числа обращений в центры занятости.