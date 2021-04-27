«Мы точно будем работать»: бизнесмены — о внезапных майских каникулах, денежных потерях и шашлыках с пивом

Новосибирцы выйдут на работу в майские праздники
Объявленные неожиданные десятидневные майские каникулы порадовали наемных сотрудников (по крайней мере, тех, чья зарплата не зависит от результатов работы). Но вот у тех, кому придется оплачивать эту щедрость из своего кармана, иное мнение на этот счет. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с предпринимателями из разных сфер и узнал, что они думают по поводу дополнительных выходных и будут ли их компании приостанавливать работу.
Юрий Верещагин (проект SitoTea):
— Сделали эти выходные не подумав, как и пенсионную реформу. Для чиновников и бюджетников хорошо. Им и Египет открыли, и две недели отпуска оплачиваемого организовали. Для бизнеса это серьезный удар. Думаю, оплачивать надо только отпуска. Остальные нерабочие дни не должны оплачиваться. Тогда всё встанет на свои места. Столько выходных и праздничных дней, как у нас в России, наверное, нигде нет! 247 дней из 365. И эти люди мечтают об экономическом подъеме и росте производительности! А когда? Если 120 дней в году на диване лежим и пузо почесываем.
Валерий Зеленов (швейная фабрика Bizzarro):
— Наш коллектив решил работать, кроме Пасхи и 9 Мая, поскольку производство не справляется с необходимыми объемами из-за недостатка швей. Так что фабрика работает в сменном режиме без выходных.
Александр Ладан («Нео-Пак»):
— Я бы охарактеризовал новость одним словом: нежданчик. Бизнес просто не может жить сегодняшним днем.
Во-первых, у нас расписан график поставок и заказов. И наши партнеры рассчитывают получить упаковку в срок. Приходится пересматривать сопряженные графики и уточнять, как работают по всей цепочке. Иногда, к сожалению, достаточно небольшого сбоя в одном месте, чтобы пришлось переделывать многое.
Во-вторых, у «Нео-Пак» поставщики — крупнейшие российские и международные компании, которые работают по предоплате на 10 дней вперед. Пока непонятно, как будет работать РКЦ (расчетно-кассовый центр), а, следовательно, и банки. Непонятно, как будут работать российские офисы наших партнеров. Ну и мы сами вместо текущей работы вынуждены корректировать планы, а это время и, честно скажем, нервы.
Игорь Иванов (тепличный комбинат «Емельяновский»):
— В теплицах непрерывный процесс. Работаем в обычном режиме. В ресторане сам пока не знаю, как эти дни пройдут. Специально ничего менять не буду. Лично мне не нравится, что каникулы внезапные. Если были бы плановые, тогда они нужны. Я думаю, что пошел очередной рост заболеваемости COVID-19. А на карантин сажать не хотят. Вот и придумали. Ну и как бы приятное людям сделали.
Анонимный (бизнес по металлообработке):
— Популизм чистой воды. И стоит это экономике огромных денег, это же прямые потери. А сколько такие каникулы будут стоить тем, кому придется сохранять зарплату сотрудникам? Дедушка глубоко не прав.
Владислав Дорошенко (ресторанная группа DNK Food):
— Для общепита в целом данное решение в меньшей степени несет дополнительные затраты, но необходимо учитывать, что в эти дни работники, которые не связаны напрямую с операционной деятельностью ресторанов, получили возможность, по сути, оплачиваемого отпуска, а в случае необходимости вывести их на работу мы обязаны оплачивать их рабочее время уже в двойном размере. Для других отраслей это решение гораздо более затратное, влияет и на темпы экономического роста в России. О причинах таких каникул остается только догадываться, как и о многих решениях государственных органов в России.
Антон Канунников (юридическое агентство «Альтернатива»):
— Прочитал в пятницу новости и разочаровался. Стране нужно восстанавливаться после пандемийного года, и такие каникулы, по моему мнению, сейчас не вовремя. На период с 4 по
А главное — какая альтернатива предлагается обществу? Посадка картошки и пиво с шашлыками. Это точно не сокращает риск заболеваемости коронавирусом, скорее наоборот. Пьянство и посадка картошки становятся национальной идеей. Каких прорывов в экономике мы добьемся, если у нас такие приоритеты?
Что касается моей фирмы, то из этих дополнительных 4 дней мы точно будем работать два в усеченном формате — прием и консультирование клиентов. Естественно, в соответствии с ТК РФ — за оплату в двойном размере. Но мы не можем оставить клиентов без очной поддержки специалистов.
О том, как относятся к грядущим каникулам сами работники, можно прочитать в материале Марии Вьюн, которая собрала самые яркие мнения новосибирцев по этому поводу.