«Мы точно будем работать»: бизнесмены — о внезапных майских каникулах, денежных потерях и шашлыках с пивом

Объявленные неожиданные десятидневные майские каникулы порадовали наемных сотрудников (по крайней мере, тех, чья зарплата не зависит от результатов работы). Но вот у тех, кому придется оплачивать эту щедрость из своего кармана, иное мнение на этот счет. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с предпринимателями из разных сфер и узнал, что они думают по поводу дополнительных выходных и будут ли их компании приостанавливать работу.



Юрий Верещагин (проект SitoTea):



— Сделали эти выходные не подумав, как и пенсионную реформу. Для чиновников и бюджетников хорошо. Им и Египет открыли, и две недели отпуска оплачиваемого организовали. Для бизнеса это серьезный удар. Думаю, оплачивать надо только отпуска. Остальные нерабочие дни не должны оплачиваться. Тогда всё встанет на свои места. Столько выходных и праздничных дней, как у нас в России, наверное, нигде нет! 247 дней из 365. И эти люди мечтают об экономическом подъеме и росте производительности! А когда? Если 120 дней в году на диване лежим и пузо почесываем.