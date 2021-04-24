С 1 по 10 мая в России будут выходные. Публикуем указ Путина

Владимир Путин подписал указ о дополнительных выходных между майскими праздниками. Такое решение было принято в связи с эпидемической ситуацией в стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом попросила сделать выходные непрерывными, потому что в праздники люди поедут на дачу, потом вернутся, потом снова поедут. И хорошо бы им лишний раз не толкаться в общественном транспорте, заражая друг друга.



Текст указа появился на сайте Кремля, публикуем его полностью.

В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

