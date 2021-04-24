С 1 по 10 мая в России будут выходные. Публикуем указ Путина

Владимир Путин подписал указ о дополнительных выходных между майскими праздниками. Такое решение было принято в связи с эпидемической ситуацией в стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом попросила сделать выходные непрерывными, потому что в праздники люди поедут на дачу, потом вернутся, потом снова поедут. И хорошо бы им лишний раз не толкаться в общественном транспорте, заражая друг друга.
Текст указа появился на сайте Кремля, публикуем его полностью.
В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:
1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
О том, что дни между первыми и вторыми майскими праздниками будут нерабочими, стало известно сегодня днем во время встречи президента с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Сразу после этого начались перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения. В компании объяснили это резким ростом числа запросов.