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Тема дняПутин объявил выходные с 1 по 10 мая

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С 1 по 10 мая в России будут выходные. Публикуем указ Путина

Объявить дни нерабочими президента попросил Роспотребнадзор

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В Роспотребнадзоре считают, что все 10 дней россияне проведут на дачах

В Роспотребнадзоре считают, что все 10 дней россияне проведут на дачах

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Владимир Путин подписал указ о дополнительных выходных между майскими праздниками. Такое решение было принято в связи с эпидемической ситуацией в стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом попросила сделать выходные непрерывными, потому что в праздники люди поедут на дачу, потом вернутся, потом снова поедут. И хорошо бы им лишний раз не толкаться в общественном транспорте, заражая друг друга.

Текст указа появился на сайте Кремля, публикуем его полностью.

В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

О том, что дни между первыми и вторыми майскими праздниками будут нерабочими, стало известно сегодня днем во время встречи президента с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Сразу после этого начались перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения. В компании объяснили это резким ростом числа запросов.

Так будем отдыхать и работать в мае 2021 года

Так будем отдыхать и работать в мае 2021 года

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Владимир Путинвыходныекалендарьмайские праздники
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