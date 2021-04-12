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Мечта Ирины. После рака она научилась заново ходить, есть, дышать и исполнила мечту — полетала в кабине пилота

Почти два года женщина не могла встать с кровати и начала рисовать, чтобы отвлечься от страшных болей

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Несколько лет назад Ирине диагностировали онкологическое заболевание, но ей удалось побороть его

Несколько лет назад Ирине диагностировали онкологическое заболевание, но ей удалось побороть его

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Жительница Новосибирска исполнила мечту и пролетела в кабине пилота над родным городом

Рак — диагноз, который, как это всегда и бывает, стал полной неожиданностью для Ирины Мацеевой. Несмотря на весь ужас, она сразу же приняла решение делать всё, чтобы выздороветь. Путь был сложным — бесконечные курсы химиотерапии и осложнения, от которых почти два года сибирячка не могла встать с кровати. Болезнь заставила ее переосмыслить всю свою жизнь и научиться воспринимать мир гораздо лучше, чем, может быть, он есть на самом деле. А главное — не утратить способность мечтать. Когда-то она хотела полетать над Новосибирском в кабине пилота маленького самолета — корреспонденты НГС побывали на аэродроме и стали свидетелями одного из прекрасных моментов в жизни сильного человека.

Посмотрите видео, где героиня сама рассказывает свою историю, — ее оптимизму и энергии можно только позавидовать.

В начале апреля еще холодно — к взлетной полосе городского аэропорта мы едем через заснеженные просторы, которые намекают, что весна пока в перспективе. Где-то в стороне видны разношерстные новостройки 6-го микрорайона. На парковке для самолетов неторопливо убирают снег, техники что-то проверяют перед 15-минутным полетом, который для жительницы Новосибирска Ирины Мацеевой стал мечтой.

Накануне полета она рассказала НГС свою историю — улыбчивая женщина поделилась тяжелыми воспоминаниями. Готовясь к съемкам, она посетовала, что помаду нашла, а вот туши не оказалось — не пользовалась ей уже несколько лет и надо исправлять ситуацию.

Ирине Мацеевой 47 лет. 2013 год разделил ее жизнь на до и после — женщина узнала, что больна раком. Сказать, что это был для нее шок — не сказать ничего. Сейчас Ирина говорит об этом спокойно, во всяком случае все страдания, кажется, она спрятала под большим замком.

Самолет готовится к взлету в городском аэропорту

Самолет готовится к взлету в городском аэропорту

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— Когда мне сказали, что у меня онкология, то сначала, конечно, был ужас от всего этого. Я подумала: «За что?» Я сильно плакала, рыдала даже, — вспоминает Ирина. — Но буквально через полчаса успокоилась и приняла решение — сейчас же начну лечение.

У Ирины высшее гуманитарное образование, до болезни она работала в библиотеке. Сейчас работы нет, потому что физически вернуться в такой режим еще сложно. Недавно она не могла даже встать с кровати из-за тяжелых осложнений после курсов химиотерапии.

Ирина хотела бы найти работу примерно на три дня в неделю по четыре часа — работать больше пока нет возможности из-за физического состояния

Ирина хотела бы найти работу примерно на три дня в неделю по четыре часа — работать больше пока нет возможности из-за физического состояния

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Ирина живет одна. Когда-то она была замужем, но не сложилось — говорит, ну и хорошо, что всё это случилось до болезни, потому что мужчины часто тяжело переносят болезнь женщины, не все хотят ухаживать и заботиться. На вопрос о детях Ирина отвечает непринужденно и с улыбкой — у каждого свой путь, у каждого своя судьба.

Выкарабкиваться ей помогали родители и близкие люди. Рассказывая о годах лечения, она благодарит врачей онкодиспансера и психологов паллиативной службы. Но без сильного желания вылечиться и силы воли ничего бы не вышло.

Сейчас Ирина в состоянии ремиссии

Сейчас Ирина в состоянии ремиссии

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— Когда у меня начались осложнения и появились очень сильные боли, я не могла спать — всё болит, ноет. Я пошла в канцелярский магазин и купила раскраску, фломастеры и стала рисовать. Когда постоянно такая тупая изматывающая боль, ты садишься так, сожмешься в комочек и начинаешь рисовать, — говорит Ирина. — И забываешь, что у тебя что-то болит, что-то тебя тревожит. От процесса испытываешь такое удовольствие, потом, ах, смотришь, столько времени уже, оказывается, прошло. После этого я решила научиться хорошо рисовать — прошла академический курс рисования карандашом и потом еще попробовала акварель.

Просто выйти на улицу — для кого-то это привычное дело, иногда даже лень собираться, одеваться, чтобы дойти до магазина или погулять с собакой. Для других — это роскошь.

Во время осложнений, вспоминает Ирина, физических сил практически не было, если получалось выйти на улицу подышать свежим воздухом — это было большой удачей.

Ирина хотела, чтобы за штурвалом была женщина, так еще интереснее

Ирина хотела, чтобы за штурвалом была женщина, так еще интереснее

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— Когда я находилась на лечении, то произошло переосмысление всей моей жизни. Внутренне я изменилась, стала другим человеком. А потом, когда начались осложнения и я лежала на кровати, после этой череды страданий я начала новую жизнь. И жизнь с чистого листа, с нуля, кому как понравится. Потому что я заново училась ходить, есть, дышать. И хочу сказать: при всех минусах, как скажут другие люди, это, наверное, здорово. Здорово, что ты строишь свою жизнь, проживаешь свою жизнь, по сути, лепишь себя заново, — неожиданно признается она.

Ирина поняла для себя, что болезнь дается не в наказание, а именно как возможность что-то изменить в своей жизни, стать лучше, понять, что ты хочешь на самом деле.

Руководитель благотворительного фонда Серей Зайков рассказал, что мечты есть не только у детей, но и у взрослых, и их тоже нужно помогать исполнять

Руководитель благотворительного фонда Серей Зайков рассказал, что мечты есть не только у детей, но и у взрослых, и их тоже нужно помогать исполнять

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До болезни Ирина летала на больших самолетах, но мечтала пролететь над городом и посмотреть на него с высоты птичьего полета. И хорошо бы в кабине пилота, и лучше, чтобы пилотом была женщина. Ирина говорит, что желания нужно загадывать реальные, а не какие-то безумные. В полете ей захотелось испытать «фейерверк чувств и водоворот эмоций».

Про мечту Ирины полетать в кабине пилота руководитель благотворительного фонда рука помощи Сергей Зайков узнал от психологов паллиативной службы. Ему удалось договориться со знакомыми, которые организовали полет для Ирины.

За 15 минут удалось рассмотреть весь город&nbsp;

За 15 минут удалось рассмотреть весь город 

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Ирина приехала на аэродром с планшетом, чтобы поснимать город из самолета, но было не до того — впечатления остались в памяти, и теперь нужно будет всё это переосмысливать.

Ирина говорит, что ее мечты на этом не закончились. Одна из них — побывать <a href="https://ngs.ru/text/culture/2016/05/31/2466973/" target="_blank" class="_">за кулисами оперного театра</a>. А если смотреть еще дальше — встретить мужчину, с которым они будут смотреть в одну сторону

Ирина говорит, что ее мечты на этом не закончились. Одна из них — побывать за кулисами оперного театра. А если смотреть еще дальше — встретить мужчину, с которым они будут смотреть в одну сторону

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— Город интересно наблюдать с высоты — он такой огромный. С одной стороны, кажется таким высоким-высоким, с другой стороны — маленьким-маленьким, я имею в виду здания. И огромный по площади. Всё прошло великолепно, я даже не заметила, как мы взлетели. Людмила — очень виртуозный пилот. Ямы воздушные отсутствовали, всё было замечательно, — поделилась впечатлениями Ирина. — Фиксировать момент как-то не хотелось. Мне хотелось жить в этом моменте.

Что еще почитать про людей, которые умеют преодолевать трудности

«Я выбралась из болота». История супермамы тройняшек с ДЦП — она потеряла мужа, но снова обрела любовь.

«Ни на что не реагирует»: история сибирячки, которая усыновила неизлечимо больного ребенка, но не знала об этом.

«Не могу представить, как она выглядит»: история абсолютно слепой мамы — она родила и вырастила дочь в полной темноте.

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авиацияисполнил мечтупобедила рак
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