Мечта Ирины. После рака она научилась заново ходить, есть, дышать и исполнила мечту — полетала в кабине пилота

В начале апреля еще холодно — к взлетной полосе городского аэропорта мы едем через заснеженные просторы, которые намекают, что весна пока в перспективе. Где-то в стороне видны разношерстные новостройки 6-го микрорайона . На парковке для самолетов неторопливо убирают снег, техники что-то проверяют перед 15-минутным полетом, который для жительницы Новосибирска Ирины Мацеевой стал мечтой.

Накануне полета она рассказала НГС свою историю — улыбчивая женщина поделилась тяжелыми воспоминаниями. Готовясь к съемкам, она посетовала, что помаду нашла, а вот туши не оказалось — не пользовалась ей уже несколько лет и надо исправлять ситуацию.