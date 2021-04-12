Мечта Ирины. После рака она научилась заново ходить, есть, дышать и исполнила мечту — полетала в кабине пилота

Жительница Новосибирска исполнила мечту и пролетела в кабине пилота над родным городом
Рак — диагноз, который, как это всегда и бывает, стал полной неожиданностью для Ирины Мацеевой. Несмотря на весь ужас, она сразу же приняла решение делать всё, чтобы выздороветь. Путь был сложным — бесконечные курсы химиотерапии и осложнения, от которых почти два года сибирячка не могла встать с кровати. Болезнь заставила ее переосмыслить всю свою жизнь и научиться воспринимать мир гораздо лучше, чем, может быть, он есть на самом деле. А главное — не утратить способность мечтать. Когда-то она хотела полетать над Новосибирском в кабине пилота маленького самолета — корреспонденты НГС побывали на аэродроме и стали свидетелями одного из прекрасных моментов в жизни сильного человека.
Посмотрите видео, где героиня сама рассказывает свою историю, — ее оптимизму и энергии можно только позавидовать.
В начале апреля еще холодно — к взлетной полосе городского аэропорта мы едем через заснеженные просторы, которые намекают, что весна пока в перспективе. Где-то в стороне видны разношерстные новостройки
Накануне полета она рассказала НГС свою историю — улыбчивая женщина поделилась тяжелыми воспоминаниями. Готовясь к съемкам, она посетовала, что помаду нашла, а вот туши не оказалось — не пользовалась ей уже несколько лет и надо исправлять ситуацию.
Ирине Мацеевой
— Когда мне сказали, что у меня онкология, то сначала, конечно, был ужас от всего этого. Я подумала: «За что?» Я сильно плакала, рыдала даже, — вспоминает Ирина. — Но буквально через полчаса успокоилась и приняла решение — сейчас же начну лечение.
У Ирины высшее гуманитарное образование, до болезни она работала в библиотеке. Сейчас работы нет, потому что физически вернуться в такой режим еще сложно. Недавно она не могла даже встать с кровати из-за тяжелых осложнений после курсов химиотерапии.
Ирина живет одна. Когда-то она была замужем, но не сложилось — говорит, ну и хорошо, что всё это случилось до болезни, потому что мужчины часто тяжело переносят болезнь женщины, не все хотят ухаживать и заботиться. На вопрос о детях Ирина отвечает непринужденно и с улыбкой — у каждого свой путь, у каждого своя судьба.
Выкарабкиваться ей помогали родители и близкие люди. Рассказывая о годах лечения, она благодарит врачей онкодиспансера и психологов паллиативной службы. Но без сильного желания вылечиться и силы воли ничего бы не вышло.
— Когда у меня начались осложнения и появились очень сильные боли, я не могла спать — всё болит, ноет. Я пошла в канцелярский магазин и купила раскраску, фломастеры и стала рисовать. Когда постоянно такая тупая изматывающая боль, ты садишься так, сожмешься в комочек и начинаешь рисовать, — говорит Ирина. — И забываешь, что у тебя что-то болит, что-то тебя тревожит. От процесса испытываешь такое удовольствие, потом, ах, смотришь, столько времени уже, оказывается, прошло. После этого я решила научиться хорошо рисовать — прошла академический курс рисования карандашом и потом еще попробовала акварель.
Просто выйти на улицу — для кого-то это привычное дело, иногда даже лень собираться, одеваться, чтобы дойти до магазина или погулять с собакой. Для других — это роскошь.
Во время осложнений, вспоминает Ирина, физических сил практически не было, если получалось выйти на улицу подышать свежим воздухом — это было большой удачей.
— Когда я находилась на лечении, то произошло переосмысление всей моей жизни. Внутренне я изменилась, стала другим человеком. А потом, когда начались осложнения и я лежала на кровати, после этой череды страданий я начала новую жизнь. И жизнь с чистого листа, с нуля, кому как понравится. Потому что я заново училась ходить, есть, дышать. И хочу сказать: при всех минусах, как скажут другие люди, это, наверное, здорово. Здорово, что ты строишь свою жизнь, проживаешь свою жизнь, по сути, лепишь себя заново, — неожиданно признается она.
Ирина поняла для себя, что болезнь дается не в наказание, а именно как возможность что-то изменить в своей жизни, стать лучше, понять, что ты хочешь на самом деле.
До болезни Ирина летала на больших самолетах, но мечтала пролететь над городом и посмотреть на него с высоты птичьего полета. И хорошо бы в кабине пилота, и лучше, чтобы пилотом была женщина. Ирина говорит, что желания нужно загадывать реальные, а не какие-то безумные. В полете ей захотелось испытать «фейерверк чувств и водоворот эмоций».
Про мечту Ирины полетать в кабине пилота руководитель благотворительного фонда рука помощи Сергей Зайков узнал от психологов паллиативной службы. Ему удалось договориться со знакомыми, которые организовали полет для Ирины.
Ирина приехала на аэродром с планшетом, чтобы поснимать город из самолета, но было не до того — впечатления остались в памяти, и теперь нужно будет всё это переосмысливать.
— Город интересно наблюдать с высоты — он такой огромный. С одной стороны, кажется таким высоким-высоким, с другой стороны — маленьким-маленьким, я имею в виду здания. И огромный по площади. Всё прошло великолепно, я даже не заметила, как мы взлетели. Людмила — очень виртуозный пилот. Ямы воздушные отсутствовали, всё было замечательно, — поделилась впечатлениями Ирина. — Фиксировать момент как-то не хотелось. Мне хотелось жить в этом моменте.
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