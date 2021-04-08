«Я еще ему спою "По полю танки грохотали"»: 106-летняя долгожительница сделала прививку от COVID-19

Одним из самых пожилых жителей России, привившихся от коронавируса, стала Елизавета Бойкова из Волгограда. Она родилась
Уже много лет Елизавета Бойкова живет в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Среди сотрудников ходит легенда, что баб Лиза в молодости убавила себе в документах пару лет и на самом деле даже постарше, чем в метриках. По крайней мере, так она рассказывала в первые годы своего пребывания. Но никто из сотрудников интерната не знает, правда ли это на самом деле, а баба Лиза уже и не помнит.
В своей комнате баба Лиза живет не одна — с соседкой помоложе лет
Перед тем как встретить гостей, бабушка Лиза наряжалась. Надела новый халат в цветочек — с анютиными глазками, повязала платок с серебряными нитями. Из-за возраста мало что может рассказать о себе и своей жизни. Уже несколько лет она плохо видит и слышит, поэтому пугается, если появляются чужие. Рядом сидит ее любимица — медсестра Екатерина Федосеева. Она гладит бабушку, успокаивает и дает ей понять: «Не бойся, я с тобой».
Сначала мужа похоронила, а потом сына
Елизавета Бойкова родилась под Царицыном (дореволюционное название Волгограда) еще при царе-батюшке —
О войне бабушка Лиза старается не говорить. На всё отвечает одинаково: «Не помню ничего».
— Муж мой хотел стать учителем, но его призвали на фронт, там он и погиб, — урывками вспоминает бабушка Лиза. — Я на земле работала сначала, потом кассиром в магазине, потом на почте и тоже кассиром. Не помню уже.
По словам сотрудников интерната, Елизавета Ильинична даже не пыталась выйти замуж снова. Работала, людям помогала. Растила сына и хранила верность погибшему на войне супругу.
— У меня сын был. Анатолий. Ох, как он пел! Как пел! Помню, пришли мы в гости, посидели, выпили чуть-чуть, — сухонько смеется баб Лиза. — Вышли на балкон, и сын начал себе что-то мурлыкать под нос, тихонечко. Все услышали и давай его просить спеть для всех нас. Еще помню, стояли мы как-то на остановке с ним, трамвай ждали. И он запел, одна женщина услышала, удивилась и спрашивает: «Кто же это так поет?» А я и ответила, что это сын мой. Все говорили, что ему в театр надо, а он пошел работать, чтобы мне помогать. Учился заочно. Трактор купил, заработал. А потом его в армию призвали. Он там погиб. Осталась я одна... Сначала мужа похоронила, а потом сына.
Родственники еще остались и навещают.
— Ко мне приходят племянницы иногда. Одну зовут Маша, а вторую — Аня, Анна, — с трудом вспоминает Елизавета Ильинична.
По словам медсестры Екатерины Федосеевой, несмотря на возрастные болезни и постоянную слабость, бабушка старается всё делать сама, даже ходит, лишь немного опираясь на подставленную Катей руку.
— Я пришла сюда работать четыре года назад, — рассказала старшая медсестра Екатерина Федосеева. — И баб Лиза уже была здесь. Я помню, тогда она всё время все свои дела делала сама. Стирала вещи самостоятельно, в ее-то годы! Купаться она очень любила и любит. Как зайдет в душевую, как напарится там! Горячую воду очень любит. С другими девчонками в караоке любит петь. Правда, песни всё старые, военные выбирает. Любит «По полю танки грохотали» и частушки петь. Но сколько помню, она всегда такая: в один день ходит и песенки поет, а в другой день зайдешь в комнату — лежит. Говорит, что устала, не хочет ничего.
«Все пошли, и я пошла»
В прошлую пятницу бабушке Елизавете сделали уже вторую прививку «
— По телевизору слышала про коронавин этот. Говорят, он для возрастных людей очень опасен, — рассуждает бабушка Лиза. — Прививку меня не заставлял никто делать. Все пошли, и я пошла. Первый день мне было тяжело, больно, а потом перестало. Сейчас не скажу, что мне плохо.
На вопрос о самочувствии после первой и второй вакцинации Елизавета Ильинична объективно ответить не смогла.
— Да у меня всегда всё болит, а уж от прививки это или нет, я не знаю, — смеется бабушка. — Вот такие вот дела.
Она действительно не единственная постоялица дома-интерната, решившаяся на прививку от коронавируса.
— Я живу здесь с 1995 года. Работал я в Средней Ахтубе, в типографии. Увидел по телевизору этот дом-интернат и решил о нем разузнать. Так и оказался я здесь, — вспоминает долгожитель. — На прививку мы все пошли, не я один. Такая ситуация страшная. Надо прививаться и защищать себя. В целом всё нормально прошло, но второй укол был чувствительнее, конечно.
По словам заместителя директора дома-интерната Михаила Воронина, за время пандемии в их учреждении была лишь одна вспышка коронавирусной инфекции.
— Мы быстро отреагировали, изолировали заболевших. Все наши постояльцы отнеслись к введенным ограничениям и требованиям с пониманием. Да, было тяжело, они остались без связи с внешним миром, отрезаны от него, — рассказал Михаил Воронин. — Мы понимали, что вернуться к нормальной жизни сможем только после вакцинации. Несколько месяцев назад мы получили всего
Действительно, у 106-летней долгожительницы было очень хорошо и с самочувствием, и с настроением. Уже уходя, Елизавета Ильинична разгулялась и перестала стесняться, запев свои частушки: «Вот так-так говорит пулеметчик! Вот так-так говорит пулемет...» И пообещала, что, когда «этот коронавин» закончится, она ему еще споет на прощание «По полю танки грохотали».