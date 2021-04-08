«Я еще ему спою "По полю танки грохотали"»: 106-летняя долгожительница сделала прививку от COVID-19

В своей комнате баба Лиза живет не одна — с соседкой помоложе лет на 30 , которая всегда готова прийти на помощь. Вещей у 106-летней волгоградки почти нет, лишь иконы и несколько старых черно-белых фотографий.



Перед тем как встретить гостей, бабушка Лиза наряжалась. Надела новый халат в цветочек — с анютиными глазками, повязала платок с серебряными нитями. Из-за возраста мало что может рассказать о себе и своей жизни. Уже несколько лет она плохо видит и слышит, поэтому пугается, если появляются чужие. Рядом сидит ее любимица — медсестра Екатерина Федосеева. Она гладит бабушку, успокаивает и дает ей понять: «Не бойся, я с тобой».

Сначала мужа похоронила, а потом сына