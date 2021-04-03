Новосибирская область вошла в топ-10 опасных регионов по числу заболевших ВИЧ в 2020 году

Новосибирская область занимает девятое место среди регионов России по количеству заболевших ВИЧ в 2020 году. Такие данные опубликованы на сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Топ-25 выглядит следующим образом (суммарно в них выявили почти 65% всех новых случаев ВИЧ в стране):

Кемеровская область (зарегистрировано 124,6 нового случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Свердловская область (95,9), Пермский край (95,5), Челябинская (93,3), Томская (90,2), Иркутская (89,8) области, Красноярский край (86,2), Оренбургская (85,5), Новосибирская (зарегистрировано 84,8 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения) области, Ханты-Мансийский автономный округ (78,1), Тюменская область (77,1), Алтайский край (71,6), Самарская (70,9), Курганская (68,5), Омская (64,3) области, Республика Крым (62,0), Севастополь (61,9), Удмуртская Республика (57,4), Тверская область (57,1), Ульяновская область (57,1), Москва (55,9), Мурманская область (52,2), Чукотский автономный округ (51,7), Московская (51,5), Ивановская (51,4) области.