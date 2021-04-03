Новосибирская область вошла в топ-10 опасных регионов по числу заболевших ВИЧ в 2020 году

Новосибирская область занимает девятое место среди регионов России по количеству заболевших ВИЧ в 2020 году. Такие данные опубликованы на сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
Топ-25 выглядит следующим образом (суммарно в них выявили почти 65% всех новых случаев ВИЧ в стране):
Кемеровская область (зарегистрировано 124,6 нового случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Свердловская область (95,9), Пермский край (95,5), Челябинская (93,3), Томская (90,2), Иркутская (89,8) области, Красноярский край (86,2), Оренбургская (85,5), Новосибирская (зарегистрировано 84,8 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения) области, Ханты-Мансийский автономный округ (78,1), Тюменская область (77,1), Алтайский край (71,6), Самарская (70,9), Курганская (68,5), Омская (64,3) области, Республика Крым (62,0), Севастополь (61,9), Удмуртская Республика (57,4), Тверская область (57,1), Ульяновская область (57,1), Москва (55,9), Мурманская область (52,2), Чукотский автономный округ (51,7), Московская (51,5), Ивановская (51,4) области.
Также НСО вошла в число наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов, где заняла 8-е место. Сам антирейтинг выглядит следующим образом:
Кемеровская (зарегистрировано 1998,6 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Иркутская (1953,5), Свердловская (1854,9), Оренбургская (1520,0), Самарская (1496,9), Челябинская (1365,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1350,2), Новосибирская (зарегистрировано 1323,3 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Тюменская (1284,1), Ленинградская (1273,1) области, Пермский край (1231,2), Республика Крым (1184,2), Красноярский край (1142,5), Ульяновская (1084,3), Курганская (1067,3), Томская (1066,5) области, Алтайский край (1058,7), г. Санкт-Петербург (973,4), Омская (938,3), Ивановская (927,7), Тверская (900,6), Мурманская (801,9) области.
Всего за год в стране выявили
В 2020 году был зарегистрирован один случай, связанный с переливанием компонентов крови, два случая подозрения на инфицирование ВИЧ, связанное с оказанием медицинской помощи, и один случай инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи за пределами России.
Лечение в 2020 году получали 53,2% от числа всех инфицированных ВИЧ россиян. Среди зараженных больше всего мужчин (62,6%). Большинство больных, впервые выявленных в 2020 году, заразились при гетеросексуальных контактах (64,9%), при употреблении наркотиков заболеваемость снизилась до 31,1%. При гомосексуальных связях заразились 2,8% новых больных.
Несмотря на всю тяжесть диагноза, многие люди с ВИЧ находят в себе силы не только жить, но и помогать другим справиться с этой проблемой. НГС поговорил с 21-летним новосибирцем, который узнал о диагнозе в свой день рождения. Сейчас он открыто говорит о своем статусе, принимает терапию и консультирует других ВИЧ-положительных людей и ВИЧ-диссидентов.