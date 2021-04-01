Минздрав НСО рассказал о необычных осложнениях у новосибирцев, переболевших ковидом

Минздрав Новосибирской области рассказал о последствиях коронавируса
После перенесенной коронавирусной инфекции жители Новосибирской области жалуются на проблемы с сердечно-сосудистой, а также нервной системами. Об этом рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова во время брифинга в правительстве НСО.
— Вирус очень уникальный и достаточно тяжелый по тем последствиям, которые проявляются после этого заболевания. Прежде всего, у пациентов страдает сердечно-сосудистая система, вирус поражает нервные центры, нервные окончания, — объяснила специалист.
У некоторых переболевших пациентов, по словам главного инфекциониста, возникают дерматологические проявления. Также коронавирусная инфекция может повлиять на нервную систему.
— Больные требуют дальнейшего наблюдения, диспансеризации, лечения. Пробыть в стационаре с тяжелой формой коронавирусной инфекции — это одна ситуация, а вопросы реабилитации после перенесенной инфекции — это тоже большая проблема и для пациента, и для здравоохранения, — добавила Лариса Позднякова.
Некоторые переболевшие, по ее словам, перестают чувствовать слизистые. Это связано с тем, что ковид поражает нервные центры и окончания.
В конце марта стало известно, что люди, поставившие себе вакцину от «Вектора», написали открытое письмо Минздраву, в котором заявили, что антитела вырабатываются лишь у 70% вакцинированных. НГС поговорил с участниками испытаний препарата и выяснил, с какими последствиями они столкнулись.