Минздрав НСО рассказал о необычных осложнениях у новосибирцев, переболевших ковидом

После перенесенной коронавирусной инфекции жители Новосибирской области жалуются на проблемы с сердечно-сосудистой, а также нервной системами. Об этом рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова во время брифинга в правительстве НСО.

— Вирус очень уникальный и достаточно тяжелый по тем последствиям, которые проявляются после этого заболевания. Прежде всего, у пациентов страдает сердечно-сосудистая система, вирус поражает нервные центры, нервные окончания, — объяснила специалист.

