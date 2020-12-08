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Две новосибирские больницы получили новое оборудование для нейрохирургических и сосудистых операций

Его закупили по национальному проекту «Здравоохранение»

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Оборудование уже поступило в больницы — врачи могут начать проводить операции

Оборудование уже поступило в больницы — врачи могут начать проводить операции

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Две новосибирские больницы получили новое оборудование для операций

Две новосибирские больницы получили новое оборудование для проведения нейрохирургических и сосудистых операций, сообщили в пресс-службе правительства НСО.

— Среди оборудования — навигационная система, современнейший микроскоп, эндоскопическая стойка. Еще один новый прибор — ангиограф — позволяет хирургам уже в рентгеноперационной через небольшой разрез подвести по артерии зонд к тромбу в сосуде головного мозга, ставшему причиной ишемического инсульта, и убрать его. Это хирургическая альтернатива медикаментозному растворению тромбов — тромболизису, — говорится в сообщении.

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Новое оборудование получили Новосибирская областная больница и региональный сосудистый центр при Городской больнице № 1.

В четверг, 3 декабря, оперштаб Новосибирской области сообщил о том, что Минздрав получил новое оборудование — 300 кислородных концентраторов.

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национальный проектоборудование
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