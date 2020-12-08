Две новосибирские больницы получили новое оборудование для нейрохирургических и сосудистых операций

Две новосибирские больницы получили новое оборудование для операций
Две новосибирские больницы получили новое оборудование для проведения нейрохирургических и сосудистых операций, сообщили в пресс-службе правительства НСО.
— Среди оборудования — навигационная система, современнейший микроскоп, эндоскопическая стойка. Еще один новый прибор — ангиограф — позволяет хирургам уже в рентгеноперационной через небольшой разрез подвести по артерии зонд к тромбу в сосуде головного мозга, ставшему причиной ишемического инсульта, и убрать его. Это хирургическая альтернатива медикаментозному растворению тромбов — тромболизису, — говорится в сообщении.
Новое оборудование получили Новосибирская областная больница и региональный сосудистый центр при Городской больнице
В четверг, 3 декабря, оперштаб Новосибирской области сообщил о том, что Минздрав получил новое оборудование — 300 кислородных концентраторов.