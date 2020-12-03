В больницы Новосибирской области поступят 300 кислородных концентраторов для больных коронавирусом

300 кислородных концентраторов поступят в больницы Новосибирска и области
В четверг, 3 декабря, оперштаб Новосибирской области сообщил о том, что Минздрав получил новое оборудование — 300 кислородных концентраторов.
— В ближайшее время концентраторы кислорода отправят в стационары, где лечатся пациенты с коронавирусом — в 10 больниц Новосибирска и 28 районных больниц, — говорится в сообщении.
Информация о том, что регион закупит кислородные концентраторы, появилась в Единой информационной системе в сфере госзакупок еще в середине ноября. Стоимость контракта составила 16,5 миллиона рублей. Стоимость одного концентратора — 55 тысяч рублей. Поставщиком оборудования выступило ООО «Медико-техническое объединение «Стормовъ»», расположенное в подмосковном Красногорске.
В конце ноября пациенты ковидного госпиталя на базе больницы