В регионах введут единый телефон для зараженных коронавирусом

Единый телефонный номер, по которому жители РФ при заражении коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, будет введен в регионах России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
— Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию кол-центров и их оснащению, — цитирует Чернышенко агентство.
Он отметил, что уже
Сегодня оперативный штаб сообщил о