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От коронавируса скончались четыре новосибирца — всем было больше 60 лет

Общее число умерших в регионе достигло 670 человек

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Самому молодому из умерших было 62 года

Самому молодому из умерших было 62 года

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Еще 4 человека скончались от коронавируса в НСО

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил о новых смертях из-за инфекции.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 62 лет, 70 лет, 76 лет и женщина, ей было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 670 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.


В отделениях реанимации находятся 198 человек. На ИВЛ — 53 пациента.

У жителя Новосибирска Игоря Скрипникова от коронавируса умер папа — сначала он несколько дней не мог дождаться врача, лечение не помогало, в больницу не забирали, а когда забрали, то было уже поздно. Игорь рассказал в социальных сетях, как боролся за жизнь отца. Мы опубликовали его историю с небольшими дополнениями.

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Если вам известно, как протекала болезнь у умерших от коронавируса новосибирцев, сообщите в редакцию.

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СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В Новосибирской области школьники возобновили учебу после каникул. Но у учителей есть риск заразиться коронавирусом. По официальной информации, в Новосибирской области за время пандемии от коронавируса умер один работающий в школе педагог — летом, во время отпуска. На самом же деле таких педагогов больше. Информация об умершей учительнице, у которой предположительно был ковид (она не успела сделать тест), появилась 22 октября. Затем стало известно о смерти Олега Невзорова — учителя физики из Искитима. Он 30 лет проработал в школе № 4. В этот же день от коронавируса умерла учительница русского языка и литературы из экономического лицея Любовь Баранова (у нее был подтвержденный диагноз). Мы поговорили с родственниками и узнали, как протекала болезнь учителей и какими они запомнились ученикам и родным.

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