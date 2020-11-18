От коронавируса скончались четыре новосибирца — всем было больше 60 лет

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области сообщил о новых смертях из-за инфекции.



— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 62 лет, 70 лет, 76 лет и женщина, ей было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 670 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.



В отделениях реанимации находятся 198 человек. На ИВЛ — 53 пациента.



У жителя Новосибирска Игоря Скрипникова от коронавируса умер папа — сначала он несколько дней не мог дождаться врача, лечение не помогало, в больницу не забирали, а когда забрали, то было уже поздно. Игорь рассказал в социальных сетях, как боролся за жизнь отца. Мы опубликовали его историю с небольшими дополнениями.