21 октября среда
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 77.78
eur 91.56
Тема дняС 26 октября вводят ограничения для общепита

Все новости

Все новости

В Новосибирской области от коронавируса умер школьный учитель

Также, по данным новосибирского Минобра, есть умершие среди учителей-ветеранов

1 890
18Обсудить

Поделиться

Коронавирусом заражаются не только действующие преподаватели, но и те, кто находится на пенсии

Коронавирусом заражаются не только действующие преподаватели, но и те, кто находится на пенсии

В Новосибирской области, по официальной информации, за время пандемии от коронавируса умер один работающий в школе педагог. Об этом сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук на пресс-конференции в ТАСС.

— Мы обладаем информацией по количеству погибших от ковида учителей. Я бы не хотел называть в каких районах, в каких учреждениях они работали. На текущий момент о действующих учителях мне известно об одном учителе скончавшемся от коронавируса. Это было во время отпуска, летом. Мы соболезнуем коллегам и родным. Есть умершие среди ветеранского сообщества учителей. Я искренне соболезную, — сказал министр.

Точного количества погибших от ковида учителей-ветеранов Сергей Федорчук не назвал.

Вчера стало известно, что от коронавируса скончался директор Новосибирского колледжа культуры и искусств — последние дни Александр Иванов провел в ковидном госпитале.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

образованиекоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!