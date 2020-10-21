В Новосибирской области от коронавируса умер школьный учитель

В Новосибирской области, по официальной информации, за время пандемии от коронавируса умер один работающий в школе педагог. Об этом сообщил министр образования НСО Сергей Федорчук на пресс-конференции в ТАСС.

— Мы обладаем информацией по количеству погибших от ковида учителей. Я бы не хотел называть в каких районах, в каких учреждениях они работали. На текущий момент о действующих учителях мне известно об одном учителе скончавшемся от коронавируса. Это было во время отпуска, летом. Мы соболезнуем коллегам и родным. Есть умершие среди ветеранского сообщества учителей. Я искренне соболезную, — сказал министр.