Новый онкоцентр в Новосибирске должен появиться в 2024 году

В Новосибирске новый онкоцентр планируют открыть в 2024 году. Об этом сегодня во время брифинга рассказал главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера Олег Иванинский.



— Мы планируем уже к этому времени заехать, работать, — рассказал главврач.

Все работы, по его словам, ведутся по графику. Материально-техническое задание полностью закончено, окончательно выбрана площадка для строительства — территория Городской клинической больницы № 25.

В этом году в Новосибирске заканчивается строительство двух корпусов онкологической больницы на улице Плахотного. Они помогут развести потоки пациентов.