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Новый онкоцентр в Новосибирске должен появиться в 2024 году

Возводить его будут на территории Городской клинической больницы № 25

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Все документы для строительства нового онкоцентра уже готовы

Все документы для строительства нового онкоцентра уже готовы

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В Новосибирске новый онкоцентр планируют открыть в 2024 году. Об этом сегодня во время брифинга рассказал главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера Олег Иванинский.

— Мы планируем уже к этому времени заехать, работать, — рассказал главврач.

Все работы, по его словам, ведутся по графику. Материально-техническое задание полностью закончено, окончательно выбрана площадка для строительства — территория Городской клинической больницы № 25.

В этом году в Новосибирске заканчивается строительство двух корпусов онкологической больницы на улице Плахотного. Они помогут развести потоки пациентов.

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онкоцентропухольрак
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