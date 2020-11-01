Дорогие антибиотики. Сколько денег выручат аптеки за партию лекарств, которую завезли в Новосибирск

На этой неделе в Новосибирск привезли две партии антибиотиков, которые врачи выписывают больным коронавирусом. До этого в городе практически невозможно было купить эти лекарства — люди искали их по соцсетям, заказывали из других городов, забирали остатки у переболевших знакомых.

Одну партию лекарств — 19 тысяч упаковок антибиотиков — завезли в сеть аптек «Социалочка», но уже в первые сутки горожане почти разобрали весь «Цефтриаксон».