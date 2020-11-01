Дорогие антибиотики. Сколько денег выручат аптеки за партию лекарств, которую завезли в Новосибирск

За две партии антибиотиков аптеки Новосибирска выручат 9 млн рублей
На этой неделе в Новосибирск привезли две партии антибиотиков, которые врачи выписывают больным коронавирусом. До этого в городе практически невозможно было купить эти лекарства — люди искали их по соцсетям, заказывали из других городов, забирали остатки у переболевших знакомых.
Одну партию лекарств — 19 тысяч упаковок антибиотиков — завезли в сеть аптек «Социалочка», но уже в первые сутки горожане почти разобрали весь «Цефтриаксон».
Также в город приехала машина с антибиотиками с Дальнего Востока. Эти таблетки —
Мы посчитали, сколько выручили аптеки на продаже этих антибиотиков. Примечание: это общая выручка, а не чистая прибыль.
Мы также поговорили с врачами о том, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков, кому и в каких случаях они действительно нужны и какой катастрофой всё это может обернуться.
А руководитель одной из аптек объяснила, с чем был связан дефицит лекарств и куда вдруг исчезли с полок нужные препараты (спойлер: они есть в наличии).