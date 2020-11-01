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Дорогие антибиотики. Сколько денег выручат аптеки за партию лекарств, которую завезли в Новосибирск

В город поступили две партии лекарств, которых хватит на неделю-две. Считаем, сколько они стоят (две карточки)

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Очереди в аптеках сейчас обычное дело. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию люди стоят даже на улицах<br>

Очереди в аптеках сейчас обычное дело. Из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию люди стоят даже на улицах

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За две партии антибиотиков аптеки Новосибирска выручат 9 млн рублей

На этой неделе в Новосибирск привезли две партии антибиотиков, которые врачи выписывают больным коронавирусом. До этого в городе практически невозможно было купить эти лекарства — люди искали их по соцсетям, заказывали из других городов, забирали остатки у переболевших знакомых.

Одну партию лекарств — 19 тысяч упаковок антибиотиков — завезли в сеть аптек «Социалочка», но уже в первые сутки горожане почти разобрали весь «Цефтриаксон».

Также в город приехала машина с антибиотиками с Дальнего Востока. Эти таблетки — 12 670 упаковок «Левофлоксацина» и «Азитромицина» и 1900 упаковок «Левомицетина» — завезли в муниципальную аптечную сеть. Этой партии, по словам мэра Анатолия Локтя, должно хватить на неделю.

Мы посчитали, сколько выручили аптеки на продаже этих антибиотиков. Примечание: это общая выручка, а не чистая прибыль.

Общая сумма выручки этой аптечной сети составила более трех миллионов рублей

Общая сумма выручки этой аптечной сети составила более трех миллионов рублей

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Муниципальная аптечная сеть выручит почти шесть миллионов рублей на продаже необходимых антибиотиков

Муниципальная аптечная сеть выручит почти шесть миллионов рублей на продаже необходимых антибиотиков

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Мы также поговорили с врачами о том, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков, кому и в каких случаях они действительно нужны и какой катастрофой всё это может обернуться.

А руководитель одной из аптек объяснила, с чем был связан дефицит лекарств и куда вдруг исчезли с полок нужные препараты (спойлер: они есть в наличии).

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