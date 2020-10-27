Руководитель аптеки — о том, почему антибиотики пропали из продажи (на самом деле лекарств хватает)

— Первое и самое важное, что нужно сейчас понять: дефицит лекарств образовался не из-за того, что они якобы закончились, так как люди массово болеют в Новосибирске, а антибиотиков и других препаратов на них не хватает. Нет, вовсе не из-за этого. Хотя я знаю, что так рассуждают многие, паника нагнетается и нагнетается, люди начинают в страхе бегать по аптекам, скупая антибиотики пачками — по 10, 20 упаковок препарата за раз.



Но если смотреть на проблему шире, то становится ясно, что в аптеках нет и других препаратов — не только антибиотиков, нужных при ковиде. А дело всё в проблеме с маркировкой лекарств — ее внедрили как раз с 1 октября. Компания «Честный знак», через которую и проходит вся маркировка, не справляется с нагрузкой.

Как вообще мы продаем лекарства? Всё основано на электронном документообороте. Документы на препараты встают в программу, а вместе с тем прогружается весь товар, который оказывается у нас на балансе. Далее мы расценяем этот товар, и только после этого можем его продавать. Так было с немаркированными лекарствами. А с маркированными всё немного сложнее. Сейчас в некоторых аптеках осталась часть немаркированных лекарств, которые активно продаются. Но с каждым днем их всё меньше и меньше, потому что, во-первых, есть спрос, а во-вторых — немаркированные лекарства уже никто не производит.

