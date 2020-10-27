Руководитель аптеки — о том, почему антибиотики пропали из продажи (на самом деле лекарств хватает)

Антибиотики из аптек Новосибирска могли пропасть из-за маркировки
В Новосибирске уже несколько недель наблюдаются перебои с лекарствами. В аптеках города трудно купить не только антибиотики, которые назначают при лечении ковида, но и обычные противовирусные препараты вроде «Арбидола». Как оказалось, такой же дефицит лекарств наблюдается и в других российских городах. Наталья Валеркина, руководитель одной из аптек под Новосибирском, рассказала НГС, что сейчас происходит на фармрынке и куда вдруг исчезли с полок нужные препараты. Спойлер: дефицита лекарств нет, а всему виной несовершенная система маркировки. Далее — рассказ от первого лица.
— Первое и самое важное, что нужно сейчас понять: дефицит лекарств образовался не из-за того, что они якобы закончились, так как люди массово болеют в Новосибирске, а антибиотиков и других препаратов на них не хватает. Нет, вовсе не из-за этого. Хотя я знаю, что так рассуждают многие, паника нагнетается и нагнетается, люди начинают в страхе бегать по аптекам, скупая антибиотики пачками — по 10, 20 упаковок препарата за раз.
Но если смотреть на проблему шире, то становится ясно, что в аптеках нет и других препаратов — не только антибиотиков, нужных при ковиде. А дело всё в проблеме с маркировкой лекарств — ее внедрили как раз с 1 октября. Компания «Честный знак», через которую и проходит вся маркировка, не справляется с нагрузкой.
Как вообще мы продаем лекарства? Всё основано на электронном документообороте. Документы на препараты встают в программу, а вместе с тем прогружается весь товар, который оказывается у нас на балансе. Далее мы расценяем этот товар, и только после этого можем его продавать. Так было с немаркированными лекарствами. А с маркированными всё немного сложнее. Сейчас в некоторых аптеках осталась часть немаркированных лекарств, которые активно продаются. Но с каждым днем их всё меньше и меньше, потому что, во-первых, есть спрос, а во-вторых — немаркированные лекарства уже никто не производит.
А теперь о том, как мы работаем с маркированными лекарствами.
Мы должны отсканировать каждую позицию препарата. Не его наименование, как было раньше, а каждую позицию (упаковку).
Представляете, что это такое? Есть, например, препараты, которые закупаются коробками, — какой-нибудь недорогой анальгин или та же аскорбинка. И вот мы у каждой позиции сканируем QR-код, затем формируем документ из этих препаратов, подписываем электронной подписью и отправляем в компанию «Честный знак». Там просматривают эти документы, сверяют и направляют поставщику, от которого мы получили товар.
Поставщик, в свою очередь, получает сформированный пакет от «Честного знака», подписывает его у себя, тем самым снимая товар с собственного баланса. Далее вновь направляет документы в «Честный знак», эта компания фиксирует одобрение поставщика и отправляет нам в аптеку. И только после этого мы можем поставить этот документ у себя на приход. В противном случае маркированный товар у нас никак не встает в системе, в базе не отображается, и мы никак его не можем продавать по закону.
Такая система — гуляние документов от одной инстанции к другой — должна в принципе срабатывать в течение получаса. Это при самом лучшем раскладе. Вообще, конечно, в идеале — довести до автоматизма, чтобы занимало минут 5–10, не больше.
Ну а как это работает в реальности? Например, у нас есть товар, который еще с конца сентября всё никак не может встать на наш баланс. Просто документы где-то потерялись, а вместе с ними и эти лекарства. Мы звоним в «Честный знак», где нам говорят, что все документы от нас направили поставщику, но тот почему-то не снимает товар с баланса. Звоним поставщику, а там слышим, что они, в свою очередь, все документы получили и уже направили в «Честный знак» обратно. Снова звоним в «Честный знак», снова тот же ответ: товар на балансе поставщика, проблема на его стороне. И вот так без конца.
Стоит сказать, что в систему с маркировкой включены не только мы, аптеки, но и различные медцентры и даже детсады, которые создают у себя аптечки нужных препаратов.
И все проходят эту канитель с бумажками и электронной системой.
Понятно, что причина в непродуманной, несовершенной системе, которую никто не отработал. Может быть, маркировка и необходима государству — этот вопрос я не изучала, не берусь утверждать сейчас. Но вопрос ведь в другом: может быть, сейчас, в такой сложный для всех период, эту систему обязательной маркировки отложить? Может, стоит ее запустить в качестве пилотного проекта на 2–3 года, чтобы она постепенно вошла в нашу жизнь, безболезненно, не создавая таких трудностей, как сейчас?
А вы почувствовали на себе дефицит лекарств в аптеках?
От редакции
Со дня на день в Новосибирск должна поступить крупная партия антибиотиков, которую везут с Дальнего Востока. Накануне мэр Локоть сообщал, что машина проехала Улан-Удэ.
О том, какие трудности может создать обязательная маркировка лекарственных препаратов, мы рассказывали еще в июле. Все подробности тут.
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