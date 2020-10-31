В каждом четвертом регионе России проблемы с медицинским кислородом

В 22 российских регионах сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. После расследования наших коллег из ростовского портала 161.RU правительство провело опрос во всех 85 субъектах России и выявило «дисбаланс» в наличии кислорода. Сейчас правительство работает над его преодолением.

— У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20, причем мы как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов, и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода, — сказал Мантуров.