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В каждом четвертом регионе России проблемы с медицинским кислородом

В ростовском ковидном госпитале из-за паузы в снабжении кислородом сразу погибли 13 человек

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Проблемы с кислородом будут решать в ручном режиме

Проблемы с кислородом будут решать в ручном режиме

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Мантуров сообщил о проблемах с медицинским кислородом в 22 регионах

В 22 российских регионах сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. После расследования наших коллег из ростовского портала 161.RU правительство провело опрос во всех 85 субъектах России и выявило «дисбаланс» в наличии кислорода. Сейчас правительство работает над его преодолением.

— У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20, причем мы как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов, и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода, — сказал Мантуров.

По данным источника РБК в Минпромторге, среди 22 регионов, в которых выявлены проблемы с производством и поставками медицинского кислорода в больницы, — Московская, Тверская, Калужская, Омская и Тюменская области, а также Чувашия, Хабаровск и Красноярский край.

«Мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде...»

Денис Мантуров, глава Минпромторга

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— Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства, — добавил он.

12 октября в ковидном госпитале при ростовской горбольнице № 20 умерли сразу 13 пациентов. Работающие там врачи утверждают, что причиной нескольких смертей стала пауза в снабжении медицинским кислородом — пациенты на несколько часов остались без поддержки дыхания. Сначала чиновники назвали информацию о проблемах с кислородом фейком, а после признали ее. 27 октября глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку на фоне этого скандала. А в здании управления городского здравоохранения силовики провели обыски. Из-за гибели пациентов возбудили уголовное дело.

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