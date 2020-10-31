В каждом четвертом регионе России проблемы с медицинским кислородом

Мантуров сообщил о проблемах с медицинским кислородом в 22 регионах
В 22 российских регионах сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. После расследования наших коллег из ростовского портала
— У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20, причем мы как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов, и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода, — сказал Мантуров.
По данным источника РБК в Минпромторге, среди 22 регионов, в которых выявлены проблемы с производством и поставками медицинского кислорода в больницы, — Московская, Тверская, Калужская, Омская и Тюменская области, а также Чувашия, Хабаровск и Красноярский край.
«Мы в ручном режиме с регионами, с медицинскими учреждениями отрабатываем режим поставки — где-то баллонов, где-то это в жидком виде...»
Денис Мантуров, глава Минпромторга
— Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства, — добавил он.
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