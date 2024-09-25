Безбожный жилмассив: жители спального района Новосибирска протестуют против строительства храма — что говорят в церкви

Рабочие уже вбили сваи, но до сих пор остаётся загадкой, есть ли разрешение на строительство храма Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Более сотни жильцов Станиславского жилмассива оставили подписи против строительства храма святого праведного Симеона Верхотурского. Возведение часовни запланировали ещё два года назад, а этим летом начались работы. Жители близлежащих домов считают, что точечная застройка навредит коммуникациям и может привести к новым коммунальным авариям. Пока местные активисты утверждают, что стройка несанкционированная, рабочие уже вбили сваи. Корреспондент НГС Эмиль Фукс выслушал аргументы жителей, депутата и представителей церкви.

Новый день, новый храм

Летом прошлого года мэрия Новосибирска опубликовала постановление о переводе земельного участка на территории Станиславского жилмассива с «зоны отдыха и оздоровления» в категорию «осуществление религиозных обрядов — объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты)». На участке рядом с домами 14 и 16 по улице Немировича-Данченко решили построить храм святого праведного Симеона Верхотурского.

Работы на объекте начали летом этого года. Сначала около пустыря заметили табличку с надписью «машины не ставить». А когда на участке появился забор, жители решили разобраться, что происходит.

Валентина Романова живет в доме 14, входит в состав совета дома.

— Мы пошли в полицию, чтобы узнать, что происходит. Это территория нашего дома, я здесь живу больше сорока лет. Старший по дому вообще здесь родился: в детстве они тут выкапывали черепа, находили кандалы, потому что раньше тут было кладбище. Отправили заявления в полицию, там ответили, что выявлены нарушения, и направили обращение по подведомственности в администрацию Ленинского района, — говорит Валентина Романова.

Уже не в первый раз жители выходят к забору, чтобы выразить протест Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Обращение направили также губернатору, мэру и главе администрации Ленинского района. Местных жителей напугало, что стройка посреди двора приведёт к новым проблемам с отоплением — в старых коммуникациях регулярно находят дефекты, а объект хотят построить слишком близко к ним.

— Конечно, мы перепугались, мы в такой сырости живём. Сейчас потекут наши коммуникации, мы будем опять замерзать. Получается, в мэрии ничего не знают, но православным отдали нашу территорию. Мы пошли делать межевание, раз уж тут забор поставили. Пришли в управляющую компанию, но там сказали, что уже давно сделали межевание. Смотрим — от нашего дома отняли территорию, сделали муниципальной без уведомления правообладателей. Территория отдана какому-то магазину «Улыбка», — продолжает Валентина Романова.

На месте строительства часовни действительно находился небольшой продуктовый магазин. Он работал там минимум с 2017 года, но его снесли в прошлом году. Жители предполагают, что участок расчистили специально под религиозные нужды.

— Вся приватизация прошла неправильно, незаконно, протоколы собраний мы не подписывали. Здесь был небольшой магазинчик, но в прошлом году хозяев заставили его снести. Мы туда просто ходили за хлебом и молоком, но мы не знали, откуда он появился, — говорит председатель совета дома Владимир Альберти.

Двор сложно назвать благоустроенным, а жильцы удивляются: почему строительство детской площадки не согласовали, а храм разрешили Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Председатель и остальные протестующие уверяют: они выступают не против храма, а против любой точечной застройки в их дворе. Активисты направили в мэрию больше сотни подписей местных жителей, которые не согласны с решением о строительстве.

— Земля принадлежит нам. У трёх домов нет детских площадок. Здесь везде проходят теплотрассы на эти дома, — объяснил Владимир Альберти.

Первое столкновение со строителями у жильцов произошло 23 августа — рабочие начали забивать сваи. Активисты вызвали на место полицию, но не дождались прибытия наряда до вечера.

— Не дождавшись полиции, мы поехали в участок, написали заявление о происходящем. Наряд к нам до сих пор едет, не желают общаться. Мы хотим узнать, на каком основании вывели эту территорию из нашего пользования без согласования с нами. Второе: кто имел право на это. Пусть ответят, кто подписал и дал разрешение на это, — заявила ещё одна жительница Галина Комарова.

В результате рабочие забили большую часть свай. Минимум две из них установить не удалось — по словам жильцов, оборудование упёрлось в водопроводные трубы. О грядущем строительстве часовни НГС писал весной прошлого года. Уже тогда местные жители не понимали, зачем сносить магазин и возводить на его месте храм.

Что говорят власти?

Жильцы утверждают, что с момента согласования проекта так и не смогли принять участие в общественном обсуждении. В ответе главы администрации Ленинского района местным жителям (есть в распоряжении НГС) сказано, что голосование проходило на сервисе «Электронная демократия» с 6 по 22 марта прошлого года. Но обсуждение не состоялось «по причине отсутствия возможности осуществления авторизации граждан в информационной системе».

В результате спустя месяц вопрос рассматривала специально созданная комиссия, в которую вошли 30 человек.

— Проведение публичных слушаний по проектам градостроительной документации в период утверждения проекта межевания не требовалось на основании действующего на дату подготовки и утверждения документации постановления правительства Новосибирской области от 01.04.2022 №145-п, — сказано в ответе.

Местные протестуют как могут, но строителей это не остановило Источник: Читатель НГС

Итогом рассмотрения стала постановка земельного участка на учёт с видом разрешённого использования под осуществление религиозных обрядов, о чём мэрия и сообщила 8 июня прошлого года. Нарушений земельного и градостроительного законодательства в администрации не выявили.

На опасения жильцов о возможных проблемах с водопроводными трубами в администрации ответили, что ещё не смогли обследовать участок совместно со специалистами, так как до них не удалось дозвониться.

— По вопросу прохождения тепловых сетей в зоне планируемого строительства и организации выездного совещания администрации Ленинского района совместно с заявителем и ООО «НТСК», специалистами отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства администрации Ленинского района Новосибирска неоднократно предприняты попытки дозвона заявителю для согласования даты проведения обследования совместно. Однако до настоящего момента дозвониться по указанному контактному телефону не представилось возможным, — указано в документе.

В администрации района не смогли уточнить, выдано ли разрешение на строительство часовни, так как у органа отсутствуют полномочия по его предоставлению. В ещё одном ответе мэрии от августа сказано, что специалисты не увидели работ по строительству объекта на участке во время выезда.

Местный депутат горсовета Николай Тямин в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что построить храм предложил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим ещё два года назад. Совместно с мэрией удалось найти около 15 подходящих участков, среди которых был двор на Немировича-Данченко. Территория входит в зону ответственности депутата, поэтому он предложил её в качестве одного из вариантов.

Вместо проектной документации на бетонном заборе наклеили справку о строящемся храме. QR-код ведёт на чаты в мессенджерах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Собеседник упомянул снесённый магазин «Улыбка», который, по его словам, стал рассадником маргиналов.

— В этом магазине торговали спиртным, всякой нечистью. Постоянно были драки, жалобы и так далее. Плюс еще были долги — около трёхсот тысяч рублей за аренду. Я все сделал для того, чтобы снести этот павильон. И на этом месте запланировали строить часовню. Когда ко мне пришёл официальный запрос, я ответил, что не возражаю против строительства часовни в шаговой доступности для населения. Мотивировал это тем, что у меня было порядка трёхсот обращений от жителей Станиславского жилмассива и прилегающей территории, — объяснил Николай Тямин.

По словам депутата, возведение будущей часовни детально обсуждали в администрации Ленинского района. Представителям церкви дали рекомендации по разработке проектной документации, получению разрешения на строительство и оформлению участка.

— Ничего вообще не сделано было, то есть земельный участок за ней был зарезервирован, Есть кадастровый номер, вопросов вообще никаких. Но потом начинается проблема. Они ставят забор, не имея на то права. Разрешения на строительство нет, — заключил собеседник.

Что говорит церковь?

В пресс-службе Новосибирской митрополии корреспонденту НГС сообщили о наличии необходимых документов на строительство храма.

— Участок под строительство православного храма во имя святого Симеона Верхотурского на Станиславском жилмассиве г. Новосибирска выделен мэрией в 2023 году, пакет документов соответствует строительным нормам. В настоящее возводится временный храм-часовня 6х15 метров без колокольни. Храм чрезвычайно необходим православным верующим Станиславского жилмассива, так как до ближайших храмов необходимо добираться длительное время на общественном транспорте, — сказано в ответе религиозной организации.

В митрополии пообещали сохранить инфраструктуру жилмассива, а также благоустроить прилегающую к храму территорию: у часовни планируют построить зону отдыха и детскую площадку.

Магазин «Улыбка», который снесли ради возведения храма Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU

По данным Rusprofile, председателем религиозной организации «Православный приход храма святого праведного Симеона Верхотурского» числится Юрий Нестеров (отец Георгий). Он же настоятель церкви Серафима Саровского в Ленинском районе. В разговоре с корреспондентом НГС священник заявил, что сам живёт в Станиславском жилмассиве и считает строительство часовни необходимостью.

— Я могу как житель Станиславского жилмассива свою позицию выразить и ответить. Я родился и прожил на Станиславском жилмассиве, каждый камушек знаю. У меня мама всю жизнь в поликлинике проработала. Как верующий человек, конечно, знаю многих людей, кому нужен храм, кто ждет его в ближайшей доступности. Не так, чтобы нужно было пожилому человеку подниматься куда-то наверх и ехать долго в центр города, а так, чтобы он был всё-таки доступен, — объяснил собеседник.

О протесте жильцов близлежащих домов отец Георгий знает, так как встречался с ними. По словам священника, их аргументы «не имеют никаких оснований».

— Там есть несколько человек, которые очень агрессивно настроены. Говорить совершенно бесполезно, они не хотят слышать аргументов. Например: «Как вы собираетесь здесь храм строить, здесь кладбище когда-то было». Ну как я могу ответить на этот аргумент? Сказать, что мы не будем строить? Дома стоят, насосная станция вот рядом стоит. Люди ходят, а храм нельзя. Где логика и как отвечать на это? — спрашивает собеседник.

Отец Георгий заверил, что все разрешающие документы на строительство храма есть, так как «никто бы не стал там ничего делать без документов».