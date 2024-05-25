Конфликт интересов в мэрии: чиновницу обвинили в том, что ее муж владеет «Русскими блинами», — она об этом не говорила

В мэрии Новосибирска разразился скандал из-за конфликта интересов. Заместителя начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Юлию Кремлеву обвинили в том, что она не рассказала информацию о супруге Евгении Бабине. Он владеет сетью «Русские блины», а в мэрии давали разрешения на строительство этих ларьков без документов.
Чем недовольна прокуратура
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, во время проверки по противодействию коррупции установили, что чиновница — жена генерального директора коммерческой организации. А мэрия при этом заключала договоры на размещение ларьков, поэтому был допущен конфликт интересов.
По мнению прокуратуры региона, личная заинтересованность чиновницы могла повлиять на объективное и беспристрастное исполнение служебных обязанностей. Отмечается, что она не предпринимала мер к предотвращению конфликта интересов, а уведомление работодателю о личной заинтересованности направила только в ходе проверки прокуратуры.
— При этом коммерческая организация неоднократно становилась победителем городских конкурсов как лучшая организация общественного питания и торговли, организатором которых являлся департамент, где трудоустроена муниципальная служащая, — добавили в пресс-службе.
Прокурорская проверка обнаружила, что в городе были установлены ларьки организации без правоустанавливающих документов. Из-за этого ларьки пришлось снести.
— Прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие мэрии города по непринятию мер к урегулированию конфликта интересов, признать незаконными решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов об отсутствии у служащей конфликта интересов, — отметили в пресс-службе.
Надзорное ведомство также потребовало повторно рассмотреть уведомление о личной заинтересованности сотрудницы. Суд встал на сторону прокурора. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Позиция мэрии
Как уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска, заседание комиссии после решения суда еще не проводилось.
— После изготовления решения суда в окончательной форме мэрией города Новосибирска будет подготовлена соответствующая жалоба в вышестоящую инстанцию, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В своем сообщении прокуратура не называла ни имя чиновницы, ни компанию, с которой она связана. Имя Кремлевой и название компании раскрыли в мэрии. Оказалось, что речь шла об организации ООО «Русские блины». А ларьки, которые пришлось снести, находятся на Орджоникидзе, 30 и Ядринцевской, 53.
Что за «Русские блины»
ООО «Русские блины» было создано в 2020 году. До этого тоже была компания ООО «Русские блины», которая существовала с 2013 до 2021 года. В ней были те же учреждении. По данным «Контур.Фокуса», генеральным директором является Евгений Бабин — ему же принадлежит 10% компании. В список учредителей также входят Юрий Зайцев (40%), Елена Гулянова (40%) и Александр Панин (10%).
Выручка компании на конец 2023 года составила 191,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 11,5 миллиона рублей. У компании также есть задолженность по налогам на 10 февраля 2024 года — 904,8 тысячи рублей.
В 2023 году компания получила поддержку от Центра содействия развитию предпринимательства Новосибирской области. Это была образовательная поддержка. Такая же поддержка была в 2022 году. В 2021 году «Русские блины» получали поддержку шесть раз. За одну из них в 2021 году компания получила 588 432 рубля. Все остальные разы — это поддержка в виде консультации или по образованию.
НГС попытался связаться с компанией по доступным номерам телефонов, но на момент подготовки материала они не отвечали.
Сегодня, 24 мая, Ленинский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест директора ДК железнодорожников Елену Марченко. Ее обвинили в получении взяток.