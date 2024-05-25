Конфликт интересов в мэрии: чиновницу обвинили в том, что ее муж владеет «Русскими блинами», — она об этом не говорила

Всего два ларька «Русских блинов» пришлось сносить Источник: s.v.cherkashin / 2ГИС











В мэрии Новосибирска разразился скандал из-за конфликта интересов. Заместителя начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Юлию Кремлеву обвинили в том, что она не рассказала информацию о супруге Евгении Бабине. Он владеет сетью «Русские блины», а в мэрии давали разрешения на строительство этих ларьков без документов.

Чем недовольна прокуратура

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, во время проверки по противодействию коррупции установили, что чиновница — жена генерального директора коммерческой организации. А мэрия при этом заключала договоры на размещение ларьков, поэтому был допущен конфликт интересов.

По мнению прокуратуры региона, личная заинтересованность чиновницы могла повлиять на объективное и беспристрастное исполнение служебных обязанностей. Отмечается, что она не предпринимала мер к предотвращению конфликта интересов, а уведомление работодателю о личной заинтересованности направила только в ходе проверки прокуратуры.

— При этом коммерческая организация неоднократно становилась победителем городских конкурсов как лучшая организация общественного питания и торговли, организатором которых являлся департамент, где трудоустроена муниципальная служащая, — добавили в пресс-службе.



Прокурорская проверка обнаружила, что в городе были установлены ларьки организации без правоустанавливающих документов. Из-за этого ларьки пришлось снести.

— Прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие мэрии города по непринятию мер к урегулированию конфликта интересов, признать незаконными решения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов об отсутствии у служащей конфликта интересов, — отметили в пресс-службе.



Надзорное ведомство также потребовало повторно рассмотреть уведомление о личной заинтересованности сотрудницы. Суд встал на сторону прокурора. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Позиция мэрии

Как уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска, заседание комиссии после решения суда еще не проводилось.

— После изготовления решения суда в окончательной форме мэрией города Новосибирска будет подготовлена соответствующая жалоба в вышестоящую инстанцию, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В своем сообщении прокуратура не называла ни имя чиновницы, ни компанию, с которой она связана. Имя Кремлевой и название компании раскрыли в мэрии. Оказалось, что речь шла об организации ООО «Русские блины». А ларьки, которые пришлось снести, находятся на Орджоникидзе, 30 и Ядринцевской, 53.



Что за «Русские блины»

ООО «Русские блины» было создано в 2020 году. До этого тоже была компания ООО «Русские блины», которая существовала с 2013 до 2021 года. В ней были те же учреждении. По данным «Контур.Фокуса», генеральным директором является Евгений Бабин — ему же принадлежит 10% компании. В список учредителей также входят Юрий Зайцев (40%), Елена Гулянова (40%) и Александр Панин (10%).

Выручка компании на конец 2023 года составила 191,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 11,5 миллиона рублей. У компании также есть задолженность по налогам на 10 февраля 2024 года — 904,8 тысячи рублей.

В 2023 году компания получила поддержку от Центра содействия развитию предпринимательства Новосибирской области. Это была образовательная поддержка. Такая же поддержка была в 2022 году. В 2021 году «Русские блины» получали поддержку шесть раз. За одну из них в 2021 году компания получила 588 432 рубля. Все остальные разы — это поддержка в виде консультации или по образованию.



НГС попытался связаться с компанией по доступным номерам телефонов, но на момент подготовки материала они не отвечали.