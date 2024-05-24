Директора ДКЖ отправили под домашний арест — ее обвиняют во взяточничестве

Елену Марченко отправили под домашний арест до 21 июля Источник: Мария Александрова / NGS.ru











Сегодня, 24 мая, Ленинский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест директора ДК железнодорожников Елену Марченко. Ее обвинили в получении взяток.

Обыски в ДКЖ и домах Елены Марченко и ее подчиненной, начальнике отдела маркетинга Ольги Болотиной прошли 22 и 23 мая 2024 года.

По версии следователей, с июля 2019 года по май 2024 года руководители ДКЖ договорились с компанией по доставке еды и при обращении арендаторов помещений в доме культуры указывали организацию, как ту, с которой необходимо заключать договоры по питанию на банкетные мероприятия. Так руководители приносили прибыль компании, а за покровительство и представление получили от организации взятку не менее 500 тысяч рублей. Следователи СК на транспорте по Сибирскому федеральному округу возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки, максимальное наказание за подобные преступления — 12 лет лишения свободы.

Защита предложила запрет определенных действий, однако против домашнего ареста тоже не возражала.



Сама Елена Марченко в процессе по избранию меры пресечения признала свою причастность к проходившим в ДКЖ махинациям и заявила, что тоже не возражает против домашнего ареста.



Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил директора ДКЖ под домашний арест до 21 июля 2024 года. В течение этого времени она сможет покидать жилье только для того, чтобы участвовать в следственных действиях или посещать медицинские учреждения, общаться по телефону и интернету и контактировать со свидетелями.