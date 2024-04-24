Господа, а теперь внимание, вопрос! Как в Новосибирске играют в настоящее «Что? Где? Когда?» — и можно ли на этом заработать

Новосибирская игра «Что? Где? Когда?» максимально приближена по форме к оригиналу Источник: Стас Соколов











Звучат первые такты «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса, крутится волчок с игрушечным жокеем на столе, ассистент бьет в большой гонг, голос невидимого ведущего зачитывает вопрос телезрителя. Нет, перед вами не съемки очередной игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале, действие происходит в Новосибирске. Но если вы давно не смотрели это шоу и не знаете участников, то, увидев фрагменты в записи, вряд ли сразу поймете разницу. За поединками знатоков проследил Стас Соколов.

В Новосибирске идет уже десятый сезон игр местного клуба «Что? Где? Когда?». Нет, речь идет не просто о каких-то поклонниках известного телешоу, в городе регулярно проводятся игры со всеми внешними атрибутами «из телевизора». Здесь есть набор команд, список которых периодически обновляется, свои болельщики, интриги, победители и проигравшие.



Так называемые интеллектуальные игры популярны в Новосибирске уже довольно давно. Едва ли не каждую неделю в городе проходит по несколько квизов разного уровня и жанров. Однако «Что? Где? Когда?» (или просто ЧГК) в этом ряду выделяется именно своей телевизионной картинкой. Здесь довольно скрупулезно воспроизведены основные ритуалы и порядки известного шоу — от музыкального оформления до системы постоянных команд, которые не просто собираются поиграть в свободный вечер, а проводят за столом весь сезон.

Всё начинается с волчка Источник: Стас Соколов











Идея организовать местный аналог ЧГК пришла в 2015 году Ренату Актуганову после того, как он побывал на выездной игре, которую проводил московский клуб в Сочи. Сам Ренат зарабатывает на жизнь написанием сценариев для телепроектов, так что сфера эта оказалась ему близка. Партнером в необычном проекте стал его приятель Виктор Клевакин, который занимается организацией мероприятий. Новосибирцы честно получили лицензию у клуба, платят ему регулярные отчисления. На играх в Новосибирске регулярно бывают топовые игроки основного ЧГК. Так что сибирский проект — не какая-то самодеятельность.



Первой площадкой для проведения игр стало кабаре «Бродячая собака». Формат заведения располагал к такого рода мероприятиям — «Собака» известна как площадка для концертов, а не просто бар с живой музыкой. Партнерство строилось на ощущении взаимной нужности. Организаторы не платили кабаре за аренду, зато обеспечивали полную посадку вечером в середине недели. Правда пришедшие поиграть и посмотреть могли ограничиваться бокалом пива или чайником чая, а то и вовсе ничего не заказывать. В какой-то момент зыбкий баланс оказался нарушен и ЧГК отправился на поиски новой площадки. С тех пор игра сменила уже четыре заведения, среди которых были и «Чашка кофе» на Красном проспекте (пожалуй, самый живописный интерьер), и ресторан «Гриль и Бутыль», и «СибирьСибирь» в гостинице Azimut.

Черный ящик — в нём предмет, который нужно угадать знатокам Источник: Стас Соколов











Сейчас игры проходят в «GG баре» на девятом этаже комплекса «Бутон». Место для подобного мероприятия в каком-то смысле идеальное — самый центр, виды на город во все стороны, да и размеры зала позволяют поставить игровой стол так, чтобы оставить возможность для прохода. Хотя когда страсти накаляются, присутствующие всё равно собираются вокруг стола в плотное кольцо. Весь процесс снимает оператор, обсуждения игроков можно слышать в любом конце зала — у каждого игрока есть микрофон, но смотреть за игрой живьем почему-то гораздо интереснее.



Про экономику проекта его создатели говорят уклончиво: дескать, хорошо, если не приходится добавлять свои. Но в целом ситуация сейчас выглядит следующим образом. Команды, которые допущены для игры в сезоне, всего их восемь, платят взносы за каждую игру. Суммы могут превышать 2000 рублей. Зрители могут прийти, просто купив билет. На эти деньги нанимаются ассистенты, покупается или арендуется оборудование, в общем, создается та материальная база, без которой невозможно проведение игр. Что-то, разумеется, получают и организаторы. В конце концов, для людей, которые зарабатывают мозгами, главный ресурс — это время.

Виды из окна теперешней площадки ЧГК Источник: Стас Соколов











Виктор Клевакин говорит, что платное участие — отчасти вынужденная мера. В доковидные времена у организаторов получалось привлекать спонсоров, которые брали на себя оплату всех издержек и даже позволяли остаться в прибыли. Для спонсоров это была, конечно, имиджевая акция. Круг знатоков и болельщиков исчисляется в лучшем случае парой сотен человек. Но для финансовых компаний или банков и эта аудитория могла представлять ценность. Среди игроков немало предпринимателей, руководителей предприятий или хотя бы управленцев высокого уровня.



Сами игроки признают, что необходимость платить за билеты огорчает, но одновременно и странным образом дисциплинирует. Бесплатную игру проще пропустить, сославшись на внезапные дела, а когда «билеты куплены», волей-неволей начинаешь выстраивать свой график, исходя из того, что на игре нужно быть обязательно.

Музыкальная пауза — важный атрибут всех игр Источник: Стас Соколов











Клевакин и Актуганов, впрочем, научились зарабатывать и помимо основных игр. Периодически к местному ЧГК поступают уже вполне коммерческие заказы на проведение корпоративных мероприятий. На них сотрудники или партнеры точно также садятся за игровой стол и оказываются в атмосфере известного телешоу. Но победой могут похвастаться только друг перед другом.



У ЧГК целая система тщеславной мотивации. Во-первых, каждый годовой цикл игр, где играют только действующие члены клуба, заканчивается летним сезоном, куда могут попасть любые желающие. Им тоже предстоит пройти предварительный отбор, но, хорошо сыграв в летней серии, новая команда может вытеснить кого-то из уже играющих конкурентов основного сезона. Это стимулирует бороться за победу каждый раз. Лучшие игроки получают хрустальных сов, причем у одного может быть их сразу по несколько штук, а вся команда — серебряные значки. Значки эти игроки с гордостью надевают на каждую игру.

Разумеется, не обходится без обид. Ответы команд нередко балансируют на грани, поэтому победу или поражение определяет господин ведущий. При этом ему могут оппонировать защитники как знатоков, так и телезрителей. В должности защитника интересов зрителей уже не один год выступает Григорий Милогулов — сейчас он проректор Театрального института. По его словам, на играх бывало разное.

Защитник интересов телезрителей бывает недоволен решением ведущего Источник: Стас Соколов











— Как-то рядом с игровым столом сидела болельщица, которая очень возмущалась, и после того как с моей подачи очко засчитали телезрителю, дама буквально искала на столе, чем бы в меня кинуть. К счастью, ничего тяжелого под рукой не оказалось, — рассказывает Милогулов.



Он говорит, что поначалу многие вообще сомневались в том, что организаторы не подыгрывают той или иной команде. Возможности для этого есть — достаточно просто изначально выложить на стол вопросы посложнее или попроще. Но многих убедил случай, когда команда генерального спонсора продула игру со счетом 6:0.

Как в Новосибирске играют в «Что? Где? Когда?» Источник: Антон Дигаев

Как в любом клубе, в новосибирском ЧГК есть и старожилы, и те, кто приходит на год. Кто-то просто теряет интерес, у кого-то не хватает времени, кто-то выбывает после летней серии и не хочет предпринимать попыток вернуться. Причины, по которым люди здесь остаются, тоже разные. Все говорят о спортивном азарте, но клуб — это еще и возможность расширить круг общения за счет, как правило, интересных людей. А поскольку играющие в основном находятся в том самом среднем возрасте, когда заводить новых друзей уже непросто, то это немаловажный бонус. В конце концов, игры — это просто светские мероприятия, куда дамы могут прийти вечерних платьях. И для этого, кстати, не нужно даже быть членом какой-то команды. Достаточно купить билет.



Кстати, школьница из Новосибирска Елизавета Козлова поставила в тупик знатоков ЧГК на Первом канале. В выпуске от 7 апреля она задала вопрос о предназначении необычного строения лестницы одного из зданий на площади Ленина. Угадать ответ никто не смог.