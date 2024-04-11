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Развлечения Вопрос новосибирской школьницы про лестницы в банке поставил в тупик знатоков — она выиграла 100 тысяч на «Что? Где? Когда?»

Вопрос новосибирской школьницы про лестницы в банке поставил в тупик знатоков — она выиграла 100 тысяч на «Что? Где? Когда?»

Игроки предложили несколько версий, но не смогли разгадать загадку

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Лестницы в здании на площади Ленина имеют необычную форму, чтобы обезопасить его от грабителей

Знатоки из шоу «Что? Где? Когда?» на «Первом канале» не смогли правильно ответить на вопрос новосибирской школьницы Елизаветы Козловой. В выпуске от 7 апреля прозвучал вопрос о необычном строении лестницы одного из зданий на площади Ленина.

— В 1930-м году на площади Ленина в Новосибирске было построено четырёхэтажное здание. Архитектор специально спроектировал внутри лестницу, каждая ступенька которой отличается по глубине и высоте от предыдущей. Сделал это архитектор с определённой целью. Что находилось в этом здании и для чего понадобилась такая лестница? — спросила Елизавета.

Знатоки во время обсуждения выдвинули несколько версий. Участники шоу предположили, что это могло быть здание школы или стекольного завода, а ступеньки имели такое строение, чтобы дети или работники предприятия ходили по ним осторожнее. Знаток Владимир Антохин остановился на варианте с образовательным учреждением.

Ответ оказался неправильным — на самом деле такую лестницу спроектировали в здании Сибирского главного управления Центрального банка РФ. По такой лестнице грабителям сложнее сбежать, потому что по ней неудобно спускаться.

За победу над знатоками во второй игре весенней серии Елизавета Козлова выиграла 100 тысяч рублей. Команда магистра «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова в тот день проиграла противостояние телезрителям.

Здание Госбанка — одно из самых охраняемых в Новосибирске. Несколько лет назад коррепонденты НГС посетили его в день открытых дверей. Смотрите в репортаже, что есть внутри.

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