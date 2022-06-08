«К тебе после работы приезжают 120 человек»: новосибирцы полюбили барную викторину и сделали из нее свой бизнес

Но были и команды, которых приходилось долго зазывать на игру.



— Мы подходили к командам, в том числе на других квизах, — не всем это понравилось, но мы не говорили, что у нас лучше. Мы понимали свою аудиторию. Подходили к тем, кто ходит на разные квизы, которым нравится играть, чтобы они попробовали нечто иное. То есть это было не переманивание команд, — подчеркивает Юля.

Первая игра, с одной стороны, как отмечают ребята, прошла успешно, а с другой — стрессово.



— На первой же игре у нас были технические трудности: мы играли в баре на площади Калинина и у нас ничего не подключалось. Техника не было, и он не отвечал на звонки. Потом по счастливой случайности он зашел, потому что был рядом с баром. Но это всегда нервы, — рассказывает Саша.



Технические проблемы могут возникнуть на любой игре, не только на первой, и это всегда стресс.



— Один раз мы играли первый раз в баре, в котором раньше не были, нужен был проектор. Мы привезли с собой, но на месте оказалось, что подключить его к имеющейся аппаратуре невозможно. 40 минут до начала игры. Я, превозмогая все законы физики, полетел искать проектор по городу с необходимым разъемом. Так у нас появился свой проектор, — объясняет Саша.

