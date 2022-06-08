«К тебе после работы приезжают 120 человек»: новосибирцы полюбили барную викторину и сделали из нее свой бизнес
За игру в 2,5 часа организаторы могут заработать 40 тысяч (без учета расходов)
Новосибирск иногда называют кофейным или ресторанным городом за обилие таких заведений, но и, конечно же, он отмечен как интеллектуальная точка на карте страны, причем не только за счет Академгородка. К тому же здесь сочетается и первое, и второе, потому что в Новосибирске проходит большое количество барных викторин, или квизов.
Есть авторские проекты, которые создают сибиряки и сами выдумывают вопросы, а есть франшизы, которые можно встретить и в других городах и странах. У каждого проекта своя история: например, квиз «Лига Индиго» одна из команд спасла от закрытия и сделала своим семейным бизнесом. О том, как это получилось, что такое квизы и как такому бизнесу пережить пандемию и спецоперацию, читайте в нашем материале.
Что такое квизы
Квиз — это барная викторина с вопросами для широкой аудитории. В нем участвуют команды, в которых, как правило, может быть от 2 до 10 человек. Их называют интеллектуальными викторинами, но для участия не нужно быть знатоком, как в «Что? Где? Когда?», потому что вопросы затрагивают широкий спектр знаний. Это может быть и школьная программа, и какие-то энциклопедические знания, специализированные, а также мемы, компьютерные игры, бытовые приборы и так далее.
Бывают классические игры с вопросами обо всем, а бывают тематические, например, по фильму «Сумерки», по мультикам, по музыке 90-х годов.
Как правило, игры длятся 2,5 часа с двумя перерывами. В них важна командная работа, то есть одному человеку не нужно ничего говорить вслух при всех, как в «Что? Где? Когда?» (ЧГК). Команда обсуждает версии, выбирает ту, которая кажется им правильной, пишет ее на бланке и сдает, когда раунд заканчивается. В играх бывает 7–12 раундов.
Обычно в квизах выделяют три призовых места среди тех команд, кто набрал большее количество баллов. И бывают другие призовые места, например, 9-е, 13-е или предпоследнее, последнее. Победители получают дипломы и разные призы, например, алкоголь, сладкое, книги, бесплатное участие или скидку на следующей игре.
В Новосибирске существуют разные виды квизов: среди наиболее распространенных есть такие проекты, как «Квиз, плиз», «Лига Индиго», «Мамаквиз», «Эйнштейн party», Wow quiz, Quiz club, «ИнКВИЗизиция», «Сибквиз» и другие. Стоимость участия с человека — 400 рублей, в команде может быть, как правило, до 9–10 человек. Кроме того, есть большое количество игр в онлайн-формате.
«Мы поймали кайф именно командной работы»
Новосибирец Александр Белеуш однажды увидел контекстную рекламу квиза «Лига Индиго» и решил на него сходить с женой Юлией Зининой и друзьями. Команд было немного, они пришли вчетвером впервые и выиграли. Сам квиз и эмоции от победы зарядили их, поэтому семья начала ходить на игры часто.
Во второй игре к ним присоединилась сестра Саши — Ксения Белеуш, а потом и его родители.
— Многие команды не приходили на этот квиз, в том числе потому, что было мало участников. Некоторые думали: «Если туда ходит 4 команды, то что это за квиз?!» Мы сыграли три полных сезона (один сезон состоит, как правило, из 10 игр. — Прим. ред.), еще игры три, и начался карантин. Мы всё спрашивали у франчайзи, будет ли игра или не будет, очень ждали ее. И вот в один из дней Ксения просто так на кухне ляпнула: «Уже бы организатор сказала, что квиза не будет, а мы бы подхватили. Было бы классно!» — вспоминает Юля.
Юля отмечает, что им понравилась камерная атмосфера, задания и их механики (правила и особенности конкретного раунда. — Прим. ред.):
— Ты приходишь с приятными людьми на квиз, пьешь напитки, ешь вкусную еду и при этом еще играешь. Когда ты ходишь постоянно, то еще и обогащаешься знаниями. Мне, например, раньше никогда не была интересна живопись. Помню, как мы просто смеялись над фамилией Пукирев, когда загадывали картину «Неравный брак», а теперь я обожаю, когда у нас вопросы по живописи. Я не могу сказать, что мы интеллектуально нищие люди, но мы столько всего узнали!
Саша добавляет, что для участия в квизах обладать суперэрудицией не нужно:
— Для квиза знать от корки до корки роман «Сто лет одиночества» Маркеса и текст песни Моргенштерна, мемы из интернета или ролики из «ТикТока» — это равнозначные знания. А этот проект отличался тем, что о простом могут так интересно спросить. Если ты новичок или опытный игрок, то всё равно получишь удовольствие от ответа на такой вопрос. Например, вопрос про того же Юрия Гагарина так завернут, что даже не поймешь сразу и, даже если не ответишь правильно, то будешь восхищен формулировкой.
И в квизах важна командная работа, как убедились ребята.
— Когда мы подтянули родителей, то у нас стало 6 игроков. И мы поймали кайф именно командной работы, когда один говорит вроде бы вообще не в тему, а другой докручивает это слово в нужном направлении. У нас Саша очень хорошо умеет докручивать. Мы прям наслаждались, — объясняет Юля.
Ксюша замечает, что они играли по средам и каждую неделю очень этого ждали:
— Это как праздник! Целую неделю сидишь, обсуждаешь, готовишься.
«Хотели не просто квиз, а именно "Лигу", которую стало жалко»
Пока был карантин, ребята много играли в онлайн-игры от этого же проекта и других. А с офлайн-форматом по-прежнему всё было в подвешенном состоянии. Саша написал держателям франшизы в Санкт-Петербург, спросил, рабочая ли франшиза в Новосибирске, и сказал, что они готовы ее подхватить.
— Мы просто несколько раз писали, поэтому человек понял, что у нас серьезный настрой. К тому же он знал нашу команду по онлайнам, потому что мы очень много в них играли во время изоляции. И так получилось, что больше года назад мы сыграли свою первую игру — в апреле 2021-го. Мы хотели не просто квиз, какой-то бизнес, а именно «Лигу», которую нам стало жалко. Мы ввязывались в огромную конкуренцию, но очень любили этот проект. У нас с Сашей это второй ребеночек (у пары есть дочь. — Прим. ред.), — поясняет Юля.
На первую игру как организаторы они собрали 8 команд и думали, что это успех, смеется Юля:
— Сразу в 2 раза больше. На вторую игру к нам пришла команда, которая играет в разные городские квизы давно. И за ними тоже стали подтягиваться другие.
Но были и команды, которых приходилось долго зазывать на игру.
— Мы подходили к командам, в том числе на других квизах, — не всем это понравилось, но мы не говорили, что у нас лучше. Мы понимали свою аудиторию. Подходили к тем, кто ходит на разные квизы, которым нравится играть, чтобы они попробовали нечто иное. То есть это было не переманивание команд, — подчеркивает Юля.
Первая игра, с одной стороны, как отмечают ребята, прошла успешно, а с другой — стрессово.
— На первой же игре у нас были технические трудности: мы играли в баре на площади Калинина и у нас ничего не подключалось. Техника не было, и он не отвечал на звонки. Потом по счастливой случайности он зашел, потому что был рядом с баром. Но это всегда нервы, — рассказывает Саша.
Технические проблемы могут возникнуть на любой игре, не только на первой, и это всегда стресс.
— Один раз мы играли первый раз в баре, в котором раньше не были, нужен был проектор. Мы привезли с собой, но на месте оказалось, что подключить его к имеющейся аппаратуре невозможно. 40 минут до начала игры. Я, превозмогая все законы физики, полетел искать проектор по городу с необходимым разъемом. Так у нас появился свой проектор, — объясняет Саша.
В другой раз, говорит Саша, они проводили игру в баре, куда пришло очень много команд, и в процессе отключились все экраны, без которых сложно озвучивать вопросы, потому что во многих используются картинки, видеофрагменты.
— Мы получили за эту игру не очень приятные отзывы, много неконструктивной критики, сравнений с другими квизами. Хотя от нас ничего не зависело. Но в то же время получили много полезной информации, поняли, как отвечать или не отвечать на такие комментарии. У каждого из нас свой порог стрессоустойчивости — было очень страшно. Да и сейчас бывает волнительно. Еще есть команды, для которых каждая буква в вопросе и ответе принципиальна, поэтому они подходят, оспаривают, — поясняет Юля.
Саша дополняет, что хоть это и развлекательный формат, ответственность очень высокая:
— К тебе вечером после работы приезжает 100–120 человек, которые ждут, что всё пройдет гладко. Становится, конечно, со временем легче это переживать, но всё равно нервное истощение есть.
При этом Юля отмечает, что желания всё бросить не было ни разу:
— Я главный паникер среди нас. Но это действительно то, что ты делаешь по любви, потому что было уже много моментов, после которых можно было бы всё бросить. Когда не собирались команды, был спад, когда ты думаешь: «Нафиг мне это надо?!» Это же по сути хобби, не основной доход. И нет такого дохода, чтобы ты этот стресс вывозил. Но ты правда это любишь.
«Мы семья, поэтому мы не можем себе позволить разругаться»
Каждый из ребят имеет основное направление деятельности и совмещает это с организацией квизов.
Саша работает в компании, которая производит отопительное оборудование. У него пятидневка, а по вечерам, после основной работы, он уделяет время проекту.
У Ксюши две работы: она юрист в спортивной школе и тренер по танцевальному спорту.
— Понедельник — это святой день, который я освободила себе. Каждая работа занимает много времени, но по проекту у нас разделены обязанности, поэтому удается совмещать, — замечает Ксюша.
Юля до декрета работала на заводе оборонной промышленности, а в декрете занимается фотографией, поэтому, комментирует она, сама выстраивает свой график:
— Мне, наверное, проще всех, поэтому на мне висит аудитория, поиск людей. Каждый день в чате мы после работы обсуждаем что-то, спорим, приходим или не приходим к общему знаменателю.
Ксюша считает, что из-за родственных связей легче всё обсуждать. Юля говорит, что это и помогает, и мешает одновременно:
— Например, ты не согласен в каком-то рабочем вопросе и начинаешь злиться: человеческий фактор никто не отменял. В этом плане сложно. Мы семья, поэтому мы не можем себе позволить разругаться и разбежаться, как люди, у которых не получилось вести совместный бизнес. Но на самом деле у нас незначительные споры, например, по поводу подарков или дней недели, в которые нужно проводить игру, а в целом развитие проекта мы видим одинаково.
Обязанности распределяются так: Ксения занимается спонсорством, Юля — привлечением команд, а Саша — техническими вопросами, общением с Питером, спорными вопросами на играх. Но все взаимозаменяемы.
— Мы думали, что будет местечковый формат: Юля будет фотографировать, я — отвечать за бланки, а Саша — вести. А сейчас уже без профессиональных ведущего и фотографа, без дорогостоящих подарков никуда, — смеется Ксюша.
Ксюша замечает, что когда они ходят играть на другие квизы, то уже появляется профдеформация:
— Ты вроде бы приходишь сам поиграть, но смотришь на таблицу, команды, как на столе бланки лежат. Иногда доходит до сумасшествия — я была на чьей-то свадьбе и подумала: «Неплохой ведущий».
Юля подхватывает мысль:
— Да, на какие-то недочеты в вопросах тоже обращаю внимание. Но сочувствие к коллегам тоже появилось. Например, мы были на «Мамаквиз», и там выключились телевизоры. Мы понимали, каково это! К тому же мы знаем, что, например, 15 команд в плане ведения игры — это сложно. Хотелось бы еще к людям подойти, пообщаться, понять их настроение, потому что у тебя уже взгляд на игры замыливается. Хоть и не мы авторы пакета, но мы можем дать обратную связь Питеру.
«Сначала был кризис из-за карантина»
Держатели франшизы, как это и принято, получают от новосибирского проекта роялти. Это расходы, которые вычитаются из заработанных за игры денег. К ним также относятся налоги, подарки, бланки.
Посещаемость квиза — 100–120 человек за игру, стоимость посещения с человека — 400 рублей. Соответственно, без вычета трат сумма, заработанная за игру, может составлять около 40 тысяч рублей.
Проект дважды переживал сложный период, из которого приходилось искать выход: сначала был спад посещаемости из-за пандемийных ограничений, потом — из-за ситуации на Украине.
Но, как говорит Юля, новосибирцы всё равно не бросали ходить на игры, видимо, потому что это помогает в стрессовой ситуации получить положительные эмоции:
— Сначала был кризис из-за карантина, закрытия заведений, масок, кодов, вакцинации. Теперь — политическая ситуация, тоже кризис. И финансовый, и эмоциональный. Многие люди не готовы ходить на игры из-за своего внутреннего состояния, а многие, наоборот, считают, что игры помогают получить положительные эмоции и расслабиться.
Юля уверена, что квизы — это глоток воздуха и для них, и для посетителей:
— Начитавшись новостей или услышав что-то от кого-то, ты приходишь на игру, получаешь там эмоции. Выходишь после игры в 10 часов вечера в понедельник и думаешь: «Круто, что мы это делаем!» И мы будем это делать дальше, держаться до последнего.
Пока ребята не планируют ставить больше одной игры в неделю и, как правило, проводят игры по понедельникам
— Может, мы когда-нибудь начнем ставить одну классическую игру в неделю и одну тематическую. Но хочется сохранить уютность, камерность. Хочется, чтобы люди прям ждали игру, — резюмирует Юля Зинина.
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