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Тема дняУ дрессировщиков забрали медведей
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Крохотных медвежат, которые вышли из леса к людям и просили кушать, привезли в приют. Посмотрите это милое видео

Малыши провели в дороге двое суток

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Малыши уже освоились, они очень любопытные и непоседливые

Видео: Надежда Александрова

Троих медвежат, которые вышли к людям в тюменском селе Дубровное, доставили в Тверскую область. Малыши будут жить там в Центре реабилитации медвежат-сирот под присмотром специалистов, рассказывают наши тюменские коллеги из 72.RU.

— Двое с половиной суток и 2819 километров позади, медвежата доставлены в центр — миссия выполнена. Судя по всему, медвежата куда лучше перенесли поездку, чем мы! У нас только одно желание — спать, — пишут в центре спасения медвежат-сирот.

Напомним, голодные медвежата вышли к людям из леса. Три плачущих малыша жалобно ревели и буквально облепили людей, которые пришли им на помощь. Зверей нашли неподалеку от деревни на свалке, где, по всей видимости, медвежата пытались искать еду. Они были очень голодные и быстро расправились с угощением, которое предложили им люди. На кадрах, снятых очевидцами, мамы-медведицы не видно. Один из мужчин предполагает, что ее могли убить.

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