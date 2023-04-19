Крохотных медвежат, которые вышли из леса к людям и просили кушать, привезли в приют. Посмотрите это милое видео

Троих медвежат, которые вышли к людям в тюменском селе Дубровное, доставили в Тверскую область. Малыши будут жить там в Центре реабилитации медвежат-сирот под присмотром специалистов, рассказывают наши тюменские коллеги из 72.RU.
— Двое с половиной суток и 2819 километров позади, медвежата доставлены в центр — миссия выполнена. Судя по всему, медвежата куда лучше перенесли поездку, чем мы! У нас только одно желание — спать, — пишут в центре спасения медвежат-сирот.
Напомним, голодные медвежата вышли к людям из леса. Три плачущих малыша жалобно ревели и буквально облепили людей, которые пришли им на помощь. Зверей нашли неподалеку от деревни на свалке, где, по всей видимости, медвежата пытались искать еду. Они были очень голодные и быстро расправились с угощением, которое предложили им люди. На кадрах, снятых очевидцами, мамы-медведицы не видно. Один из мужчин предполагает, что ее могли убить.