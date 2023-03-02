Без Chrome и Opera: почему популярные браузеры могут перестать работать в России

Специалисты считают, что есть всего два варианта решения проблемы. Первый — обновить операционную систему до актуальной поддерживаемой версии. Но тут есть сложности: весной прошлого года Microsoft закрыла для россиян опцию скачивания своих ОС, а обновить их можно только с помощью VPN. В декабре компания вновь открыла доступ к скачиванию, но официально об этом не заявляла, поэтому большинство пользователей об этом просто не знают. А те, кто выяснил этот факт самостоятельно, столкнулись с тем, что активировать систему без специального ключа нельзя, а купить его можно только за пределами нашей страны. Приходится либо тратиться, либо искать некачественные пиратские версии.

