Без Chrome и Opera: почему популярные браузеры могут перестать работать в России

Многие digital-компании предупреждают, что уже в этом году у пользователей старых версий Windows могут появиться проблемы с популярными браузерами. Это коснется компьютеров, на которых установлена операционная система версии 7 и 8.1. Официально Microsoft прекратил их поддержку в 2020 году. Через 1–3 года то же самое сделали и мировые разработчики браузеров: Mozilla (Firefox), Opera, сама Microsoft (Edge) и Google (Chrome). Чем чревато по-прежнему использовать седьмую и восьмую версии Windows?
Главная опасность заключается в уязвимости. После окончания поддержки в публичном доступе украсть персональные данные с устройства со старой версией крайне просто. Человеку будет достаточно зайти на вредоносный сайт или кликнуть на «нечистый» баннер, и злоумышленники тут же смогут получить полный контроль над компьютером. Это, безусловно, резко увеличивает и риск заражения вирусами. Кроме того, вероятно, что часть сайтов либо перестанут открываться, либо будут работать некорректно.
Специалисты считают, что есть всего два варианта решения проблемы. Первый — обновить операционную систему до актуальной поддерживаемой версии. Но тут есть сложности: весной прошлого года Microsoft закрыла для россиян опцию скачивания своих ОС, а обновить их можно только с помощью VPN. В декабре компания вновь открыла доступ к скачиванию, но официально об этом не заявляла, поэтому большинство пользователей об этом просто не знают. А те, кто выяснил этот факт самостоятельно, столкнулись с тем, что активировать систему без специального ключа нельзя, а купить его можно только за пределами нашей страны. Приходится либо тратиться, либо искать некачественные пиратские версии.
Второй — переходить на отечественные аналоги. Из-за того что неизвестно, как поведут себя иностранные корпорации в будущем, многие специалисты советуют переходить, например, на «Яндекс Браузер». Он поддерживает и старые, и новые версии Windows. Разработчики отметили, что он практически ни в чем не уступает западным гигантам индустрии. Плюс его постоянно обновляют и совершенствуют. По подсчетам информационно-аналитического агентства Content-Review, сейчас «Яндекс Браузером» пользуется около 20 млн российских юзеров.
Кибератаки на пользователей со старыми версиями Windows — это лишь прогнозы экспертов. Но в любом случае необновляемые браузеры теряют возможность работать с инновационными технологиями. Это тоже заставляет юзеров обновлять ОС.
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