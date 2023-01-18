На кассах метро «Спортивная» установили пуленепробиваемые стекла — смотрим, как это выглядит

В кассовых зонах метро «Спортивная» в Новосибирске смонтировали бронированные стекла. Об этом сообщили в пресс-службе компании-подрядчика «СпецТрансСтрой».

— Две зоны, 8 окон полностью готовы к эксплуатации. Толщина стеклопакета — 38 мм. Оно ударопрочное, пулестойкое, не рассыпается на осколки даже при сильных ударах и повреждениях. Проверено и соответствует российским и европейским стандартам. Это ударостойкая серия шестой категории бронирования, — рассказали в компании и прикрепили фото.