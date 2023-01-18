На кассах метро «Спортивная» установили пуленепробиваемые стекла — смотрим, как это выглядит

В кассовых зонах метро «Спортивная» в Новосибирске смонтировали бронированные стекла. Об этом сообщили в пресс-службе компании-подрядчика «СпецТрансСтрой».
— Две зоны, 8 окон полностью готовы к эксплуатации. Толщина стеклопакета — 38 мм. Оно ударопрочное, пулестойкое, не рассыпается на осколки даже при сильных ударах и повреждениях. Проверено и соответствует российским и европейским стандартам. Это ударостойкая серия шестой категории бронирования, — рассказали в компании и прикрепили фото.
Кроме того, эксперты начали испытания эскалаторов на станции. Специалисты проверяют грузоподъемность, частоту хода эскалаторной ленты, скорость и прочее.
— Испытания займут примерно месяц. После чего будут приглашены сотрудники Ростехнадзора для ввода подъемников в эксплуатацию, — добавили в «СпецТрансСтрое».
На «Спортивной» 12 эскалаторов. Они соединяют вестибюль и кассовые залы с платформами станции. Подъем каждого — 6,9 метра. Для маломобильных пассажиров установили лифты.
16 января из-за нарушения сроков завершения строительства станции метро «Спортивная» возбуждено дело об административном правонарушении на начальника департамента транспорта — Константина Васильева. Ранее мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство «Спортивной». В этом году на станции проведут пусконаладочные работы. В конце декабря на станции разместили турникеты.