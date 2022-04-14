«Жениху 17 лет, невесте — 21 год». ЗАГС — о самых юных новосибирских парах, вступивших в брак с начала года
В этом году под венец отправились 12 несовершеннолетних
В Новосибирской области подсчитали количество несовершеннолетних, вступивших в брак, а также назвали возраст самых юных невест и женихов.
Как отметили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области, за первый квартал 2022 года в брак вступили три
— В первом квартале 2022 года регистрировали брак пары, где невесте исполнилось 16, жениху — 19 лет; невесте — 17, жениху — 18; а также жениху — 17 лет, невесте — 21 год, — отметили в управлении.
В 2021 году в брак вступили 92 несовершеннолетних.
— Зарегистрированы записи актов о регистрации брака в отношении 29 невест, достигших возраста 16 лет, а также 52 невест и 11 женихов в возрасте 17 лет. При этом 7 записей актов составлено в отношении несовершеннолетних женихов и невест, — сообщили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
В 2020 году в брак вступили 102 несовершеннолетних, в том числе 7 женихов — в возрасте 16 лет и 9 женихов — в возрасте 17 лет. Женами в тот год стали 37
Самой молодой парой в 2020 году стали
В 2021 году был назван возраст самой старшей невесты в Новосибирской области — ей на момент заключения брака исполнилось 84 года.