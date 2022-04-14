«Жениху 17 лет, невесте — 21 год». ЗАГС — о самых юных новосибирских парах, вступивших в брак с начала года

В Новосибирской области подсчитали количество несовершеннолетних, вступивших в брак, а также назвали возраст самых юных невест и женихов.

Как отметили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области, за первый квартал 2022 года в брак вступили три 16-летние невесты, 8 невест в возрасте 17 лет и один юный жених — ему исполнилось 17 лет.



— В первом квартале 2022 года регистрировали брак пары, где невесте исполнилось 16, жениху — 19 лет; невесте — 17, жениху — 18; а также жениху — 17 лет, невесте — 21 год, — отметили в управлении.