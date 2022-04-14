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Тема дня«Жениху 17 лет, невесте — 21 год»
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«Жениху 17 лет, невесте — 21 год». ЗАГС — о самых юных новосибирских парах, вступивших в брак с начала года

В этом году под венец отправились 12 несовершеннолетних

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В Новосибирской области с начала года было заключено 12 браков с несовершеннолетними

В Новосибирской области с начала года было заключено 12 браков с несовершеннолетними

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В Новосибирской области подсчитали количество несовершеннолетних, вступивших в брак, а также назвали возраст самых юных невест и женихов.

Как отметили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области, за первый квартал 2022 года в брак вступили три 16-летние невесты, 8 невест в возрасте 17 лет и один юный жених — ему исполнилось 17 лет.

— В первом квартале 2022 года регистрировали брак пары, где невесте исполнилось 16, жениху — 19 лет; невесте — 17, жениху — 18; а также жениху — 17 лет, невесте — 21 год, — отметили в управлении.

В 2021 году в брак вступили 92 несовершеннолетних.

По данным за первый квартал этого года, в Новосибирской области еще не было зарегистрировано ни одного брака, в котором оба несовершеннолетние

По данным за первый квартал этого года, в Новосибирской области еще не было зарегистрировано ни одного брака, в котором оба несовершеннолетние

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— Зарегистрированы записи актов о регистрации брака в отношении 29 невест, достигших возраста 16 лет, а также 52 невест и 11 женихов в возрасте 17 лет. При этом 7 записей актов составлено в отношении несовершеннолетних женихов и невест, — сообщили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

В 2020 году в брак вступили 102 несовершеннолетних, в том числе 7 женихов — в возрасте 16 лет и 9 женихов — в возрасте 17 лет. Женами в тот год стали 37 16-летних девушек и 49 девушек в возрасте 17 лет.

Самой молодой парой в 2020 году стали 16-летние жених и невеста, в 2021 году — 16-летняя невеста и 17-летний жених.

В 2021 году был назван возраст самой старшей невесты в Новосибирской области — ей на момент заключения брака исполнилось 84 года.

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