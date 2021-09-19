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Самой старшей невесте — 84 года. ЗАГСы посчитали, сколько браков заключили в Новосибирской области в этом году

В регионе можно пожениться в 16 лет, если на это есть уважительная причина

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За год в регионе зарегистрировали <nobr class="_">12 700</nobr> браков

За год в регионе зарегистрировали 12 700 браков

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Житель Новосибирской области женился в 94 года

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самых взрослых и молодых женихов и невест, которые поженились за восемь месяцев 2021 года.

— Самым молодым невестам на момент регистрации исполнилось 16 лет, самой старшей — 84 года. Для мужчин самый ранний возраст вступления в брак — 17 лет, самый возрастной зарегистрировал брак в 94 года, — говорится в сообщении управления.

В ЗАГС уточнили, что вступить в брак можно в 16 лет при наличии уважительных причин. Всего за восемь месяцев 2021 года в Новосибирской области заключили 12 700 браков и родились 18 995 детей.

Ранее в управлении ЗАГС рассказали, сколько несовершеннолетних девушек стали мамами в этом году. Для некоторых из них это не первый ребенок.

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