Самой старшей невесте — 84 года. ЗАГСы посчитали, сколько браков заключили в Новосибирской области в этом году

Житель Новосибирской области женился в 94 года
В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самых взрослых и молодых женихов и невест, которые поженились за восемь месяцев 2021 года.
— Самым молодым невестам на момент регистрации исполнилось 16 лет, самой старшей — 84 года. Для мужчин самый ранний возраст вступления в брак — 17 лет, самый возрастной зарегистрировал брак в 94 года, — говорится в сообщении управления.
В ЗАГС уточнили, что вступить в брак можно в 16 лет при наличии уважительных причин. Всего за восемь месяцев 2021 года в Новосибирской области заключили
Ранее в управлении ЗАГС рассказали, сколько несовершеннолетних девушек стали мамами в этом году. Для некоторых из них это не первый ребенок.