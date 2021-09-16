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Две сибирячки третий раз стали мамами в 2021 году, а им не исполнилось 18 лет

Больше всего несовершеннолетних матерей живет в Искитимском районе Новосибирской области

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В этом году в регионе родилось почти <nobr class="_">19 000</nobr> детей

В этом году в регионе родилось почти 19 000 детей

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Две несовершеннолетние сибирячки третий раз стали мамами в 2021 году

С начала 2021 года в Новосибирской области 156 несовершеннолетних девушек стали мамами. При этом некоторые из них — во второй или третий раз.

— За восемь месяцев 2021 года отделами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 18 995 записей актов о рождении детей. Из них 156 записей, в которых на момент рождения ребенка матери не достигли совершеннолетия, — сообщили НГС в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Наибольшее количество несовершеннолетних матерей зарегистрировали в Искитимском районе, там их оказалось 15, в Кировском районе Новосибирска — 11, в Ленинском и Октябрьском — по 10.

— Для семи несовершеннолетних мам рожденные в 2021 году дети стали вторыми в семьях, для двух несовершеннолетних мам — третьими, — добавили в управлении.

Ранее НГС писал о том, что самой молодой несовершеннолетней девушке, которая стала мамой в Новосибирской области в 2020 году, было 13 лет.

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