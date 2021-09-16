Две сибирячки третий раз стали мамами в 2021 году, а им не исполнилось 18 лет

Две несовершеннолетние сибирячки третий раз стали мамами в 2021 году
С начала 2021 года в Новосибирской области 156 несовершеннолетних девушек стали мамами. При этом некоторые из них — во второй или третий раз.
— За восемь месяцев 2021 года отделами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано
Наибольшее количество несовершеннолетних матерей зарегистрировали в Искитимском районе, там их оказалось 15, в Кировском районе Новосибирска — 11, в Ленинском и Октябрьском — по 10.
— Для семи несовершеннолетних мам рожденные в 2021 году дети стали вторыми в семьях, для двух несовершеннолетних мам — третьими, — добавили в управлении.
Ранее НГС писал о том, что самой молодой несовершеннолетней девушке, которая стала мамой в Новосибирской области в 2020 году, было