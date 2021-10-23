В Новосибирске прошел матч по стрельбе в помощь животным из приютов — 10 брутальных кадров

— Сам матч — наша с братом инициатива. Пятый год проходит соревнование. Называется оно «Варежка», как в старом детском мультике про варежку, где девочке подарили вязаного щенка. Первый матч проходил в поддержку новосибирского фонда помощи животным «Варежка», потом мы решили продолжить идею. Все собранные средства, за вычетом всех организационных затрат, передаются нами какому-то одному приюту бездомных животных в городе. Каждый раз мы пытаемся выбирать новый. В основном это те приюты, у которых очень проблемное финансовое положение. Денежные средства при этом мы не передаем в руки, потому что стараемся сразу оплачивать клиникам долги либо покупать корм и так далее, чтобы за каждую копейку отчитаться перед благотворителями чеками, — рассказал один из организаторов матча Виталий Зайнитдинов.