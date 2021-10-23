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В Новосибирске прошел матч по стрельбе в помощь животным из приютов — 10 брутальных кадров

Благотворительный матч «Варежка» проходит в городе уже пятый год

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Матч по практической стрельбе проходил сегодня днем. В нем приняли участие около 40 человек

Матч по практической стрельбе проходил сегодня днем. В нем приняли участие около 40 человек

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В субботу, 23 октября, в Новосибирске прошел ежегодный благотворительный матч по практической стрельбе «Варежка». Подобную акцию в городе проводят уже пятый год. Все собранные от участников средства пойдут в помощь приюту бездомных животных. Организатор акции рассказал, как прошло мероприятие в этом году.

Впервые на матче для спортсменов приготовили сразу 8 длинных упражнений

Впервые на матче для спортсменов приготовили сразу 8 длинных упражнений

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Все вырученные средства с матча пойдут на оплату долгов одного из приютов города перед ветеринарными клиниками, покупку кормов и прочее

Все вырученные средства с матча пойдут на оплату долгов одного из приютов города перед ветеринарными клиниками, покупку кормов и прочее

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— Сам матч — наша с братом инициатива. Пятый год проходит соревнование. Называется оно «Варежка», как в старом детском мультике про варежку, где девочке подарили вязаного щенка. Первый матч проходил в поддержку новосибирского фонда помощи животным «Варежка», потом мы решили продолжить идею. Все собранные средства, за вычетом всех организационных затрат, передаются нами какому-то одному приюту бездомных животных в городе. Каждый раз мы пытаемся выбирать новый. В основном это те приюты, у которых очень проблемное финансовое положение. Денежные средства при этом мы не передаем в руки, потому что стараемся сразу оплачивать клиникам долги либо покупать корм и так далее, чтобы за каждую копейку отчитаться перед благотворителями чеками, — рассказал один из организаторов матча Виталий Зайнитдинов.

На матче был установлен специальный бокс для сбора средств — помочь мог каждый желающий участник. Сумма благотворительного вклада не была фиксированной

На матче был установлен специальный бокс для сбора средств — помочь мог каждый желающий участник. Сумма благотворительного вклада не была фиксированной

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Также участники могли оказать помощь иначе: принести с собой одеяла, пледы, полотенца, чистое постельное белье, поводки, ошейники, корм, наполнители, лотки, игрушки, миски, лекарства и многое другое для приютов

Также участники могли оказать помощь иначе: принести с собой одеяла, пледы, полотенца, чистое постельное белье, поводки, ошейники, корм, наполнители, лотки, игрушки, миски, лекарства и многое другое для приютов

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Виталий Зайнитдинов также поделился тем, что собой представляли сами соревновательные упражнения:

— Сами соревнования — спорт, практическая стрельба. Он последнее время набирает обороты. По правилам этого спорта бывает три вида упражнений: короткие, средние и длинные. Они разделяются по количеству мишеней и выстрелов. Обычно есть некий баланс на матче. Но мы анонсировали 8 длинных упражнений, так как наша площадка маленькая — никогда раньше длинные упражнения там устроить не удавалось. А длинное — интереснее, ведь там перезаряжаться надо бегать. Всё удалось, всё получилось.

Конечная сумма сбора пока неизвестна — ее еще предстоит подсчитать

Конечная сумма сбора пока неизвестна — ее еще предстоит подсчитать

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Организатор благотворительного матча по стрельбе признался, что пока не решено, какому именно приюту помогут собранными деньгами. Пока на рассмотрении два главных кандидата в городе, которые помогают тяжелым животным, в том числе с инвалидностью — материальное положение таких организаций хуже остальных. Решение примут уже после того, как подсчитают точное количество собранных средств.

Пока что организаторы решают, какому приюту передать собранные средства

Пока что организаторы решают, какому приюту передать собранные средства

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Мероприятие проходило в СССК им. <nobr class="_">Д. В. Зайцева</nobr> в Новосибирске

Мероприятие проходило в СССК им. Д. В. Зайцева в Новосибирске

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— Стрелки по собственному желанию кидали деньги в бокс — сумма была не фиксированная. Первые два года мы собирали 50–60 тысяч, в позапрошлом — под сотню, в том году — вроде бы в районе 120 тысяч. В этом году количество собранных средств пока не подсчитали. Но в этом году мы собрали чуть меньше человек, чем планировали, — собирались приехать 60 человек, а приехали порядка 40. Очень много народу всё-таки болеет, — признался Виталий.

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Второй год подряд, рассказал Виталий, благотворительные соревнования поддерживает российская Федерация практической стрельбы

Второй год подряд, рассказал Виталий, благотворительные соревнования поддерживает российская Федерация практической стрельбы

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практическая стрельбаприюты для животныхблаготворительность
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