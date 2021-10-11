«Под этим саркофагом спрятан ядерный реактор!» Новосибирец придумал, что показать туристам, если новый ЛДС не достроят

Строительство нового ЛДС в Новосибирске для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею вызывает много вопросов и тревог. К 2021 году выяснилось, что стройка отстает от графика, а строителям не платят зарплату. Почему так вышло, успеют ли сдать объект и что будет, если новую арену не достроят к 2022 году, мы разбирались на прошлой неделе. Новосибирец Алексей Понедельченко тоже задумался над этими вопросами. Он оптимистично считает, что для такого события гостей можно привезти и в старый ЛДС, и уже составил свою авторскую экскурсию по улице Богдана Хмельницкого. Внимание, у него получился иронично-шутливый текст — прочитайте его колонку и не воспринимайте слишком-слишком серьезно.
Начитавшись интернетов, думаю о том, что же будет, если ледовую арену не успеют достроить к началу молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022 году.
Оптимисты пишут, что в этом случае матчи будут проводить в старом ЛДС на Богдана Хмельницкого. Пессимисты говорят, что для матча выберут какой-нибудь более приличный и подходящий город, Россия большая. Что до меня, то я настроен оптимистично и смотрю в будущее ясными очами.
Допустим, арену не построили. Матчи проводят в ЛДС «Сибирь». Зимний сапог интуриста топчет гололед Богдашки и ищет мишень для своего инстаграма. Что показать гостю из другой страны? Как объяснить окружающий ландшафт и не ударить в замерзшую грязь лицом? Я думаю, нужно провести для иностранца экскурсию по Богдашке и сделать ее нашим новосибирским туристическим брендом.
Начать предлагаю от Сухого лога и двигаться в сторону Учительской.
Вот иностранец увидел два торговых центра через дорогу друг от друга. Один недостроенный новый, без названия, а второй — перестроенный старый Калининский универмаг.
— What the f...? — спросит интурист.
А мы ему:
— Это, друг, два объекта современного искусства. Вот этот построенный, но не рабочий торговый центр — это памятник новосибирскому бездумному шопингу. Десятые годы двадцать первого столетия. Храм культуры доковидной эпохи! Создатели смогли законсервировать время! Бетон, стекло, сталь.
Антитезой к этому шедевру является строение через дорогу — объект декоммунизации советской торговли. Раньше здесь был univermag Kalininsky, неуклюжее бетонное строение со стеклянными фасадами. Потом здание купил владелец baraholka и провел экономические преобразования, пристроив к зданию еще один торговый центр. Взгляните отсюда — новая прогрессивная российская экономика будто пожирает мертвую советскую. Пройдемте, пожалуйста, дальше.
Мы движемся по заставленной машинами Богдашке и натыкаемся на три статуи скорбящих женщин в шляпах.
— А здесь мы можем видеть останки древней высокоразвитой цивилизации. Ее представители занимались здесь спортом, отдыхали, слушали музыку и танцевали. Всякое бывало, конечно. При раскопках на строительстве нового жилого комплекса были найдены вот эти статуи. Они стоят здесь как память. Снимем же головные уборы в знак почтения былым временам.
После минуты молчания мы продвигаемся сквозь огромную парковку к обшарпанному комплексу зданий с ДК Горького в центре. Наш гость внезапно захотел в туалет. Самое время зайти за ДК, как это делают все вокруг. И тут интурист видит фанерный колпак неработающего фонтана и Сквер покорителей атома через дорогу. Стены ДК изрисованы краской из баллончика, краска облазит, штукатурка осыпается.
— Why is it so beautiful and so destroyed? — спрашивает иностранец.
Ответ уже наготове:
— Взгляните на этот саркофаг возле здания ДК. Под этим саркофагом спрятан законсервированный ядерный реактор! Когда-то давно он грел целый район, но по политическим причинам его работа была приостановлена в 90-е годы. Сквер покорителей атома через дорогу от саркофага установлен в память о людях, которые тут всё построили. Вокруг саркофага повышен радиационный фон, поэтому в радиусе пятисот метров всё так запущено — люди не хотят рисковать здоровьем, а рабочие отказываются находиться здесь больше пяти минут. Скорее, пойдемте отсюда!
Мы бежим по Богдашке в сторону Учительской.
— Why is the word «arenda» written on all houses? — спрашивает гость.
— Это самая популярная услуга в нашем городе. Сложно объяснить.
И вот иностранец хочет есть.
— Where can you eat here?
— Hahahaha, don't joke like that anymore! — отвечаем мы и ведем иностранца в киоск с шаурмой на улице Учительской. Гостям нужно показывать только лучшее!
Посмотрите наш фоторепортаж о сокровищах Богдашки, который посвящен архитектору и автору самых необычных достопримечательностей этой улицы (есть даже машина времени и гигантские игральные карты).
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