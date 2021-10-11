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Тема дняПочему Бугринский мост не избавил город от пробок
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Алексей Понедельченко

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Алексей Понедельченко

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«Под этим саркофагом спрятан ядерный реактор!» Новосибирец придумал, что показать туристам, если новый ЛДС не достроят

Отправляемся в ироничную экскурсию по Богдашке с Алексеем Понедельченко

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Начать экскурсию по улице Богдана Хмельницкого для зрителей молодежного чемпионата мира по хоккею Алексей Понедельченко предлагает с этого необычного здания недостроенного торгового центра

Начать экскурсию по улице Богдана Хмельницкого для зрителей молодежного чемпионата мира по хоккею Алексей Понедельченко предлагает с этого необычного здания недостроенного торгового центра

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Строительство нового ЛДС в Новосибирске для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею вызывает много вопросов и тревог. К 2021 году выяснилось, что стройка отстает от графика, а строителям не платят зарплату. Почему так вышло, успеют ли сдать объект и что будет, если новую арену не достроят к 2022 году, мы разбирались на прошлой неделе. Новосибирец Алексей Понедельченко тоже задумался над этими вопросами. Он оптимистично считает, что для такого события гостей можно привезти и в старый ЛДС, и уже составил свою авторскую экскурсию по улице Богдана Хмельницкого. Внимание, у него получился иронично-шутливый текст — прочитайте его колонку и не воспринимайте слишком-слишком серьезно.

Начитавшись интернетов, думаю о том, что же будет, если ледовую арену не успеют достроить к началу молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022 году.

Оптимисты пишут, что в этом случае матчи будут проводить в старом ЛДС на Богдана Хмельницкого. Пессимисты говорят, что для матча выберут какой-нибудь более приличный и подходящий город, Россия большая. Что до меня, то я настроен оптимистично и смотрю в будущее ясными очами.

Допустим, арену не построили. Матчи проводят в ЛДС «Сибирь». Зимний сапог интуриста топчет гололед Богдашки и ищет мишень для своего инстаграма. Что показать гостю из другой страны? Как объяснить окружающий ландшафт и не ударить в замерзшую грязь лицом? Я думаю, нужно провести для иностранца экскурсию по Богдашке и сделать ее нашим новосибирским туристическим брендом.

Начать предлагаю от Сухого лога и двигаться в сторону Учительской.

Вот иностранец увидел два торговых центра через дорогу друг от друга. Один недостроенный новый, без названия, а второй — перестроенный старый Калининский универмаг.

— What the f...? — спросит интурист.

А мы ему:

— Это, друг, два объекта современного искусства. Вот этот построенный, но не рабочий торговый центр — это памятник новосибирскому бездумному шопингу. Десятые годы двадцать первого столетия. Храм культуры доковидной эпохи! Создатели смогли законсервировать время! Бетон, стекло, сталь.

К старому зданию Калининского универмага пристроили еще одно

К старому зданию Калининского универмага пристроили еще одно

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Антитезой к этому шедевру является строение через дорогу — объект декоммунизации советской торговли. Раньше здесь был univermag Kalininsky, неуклюжее бетонное строение со стеклянными фасадами. Потом здание купил владелец baraholka и провел экономические преобразования, пристроив к зданию еще один торговый центр. Взгляните отсюда — новая прогрессивная российская экономика будто пожирает мертвую советскую. Пройдемте, пожалуйста, дальше.

Мы движемся по заставленной машинами Богдашке и натыкаемся на три статуи скорбящих женщин в шляпах.

Скульптуры музыкантов авторства архитектора Геннадия Арбатского стояли возле клуба «Отдых», который снесли и стали строить высотки

Скульптуры музыкантов авторства архитектора Геннадия Арбатского стояли возле клуба «Отдых», который снесли и стали строить высотки

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— А здесь мы можем видеть останки древней высокоразвитой цивилизации. Ее представители занимались здесь спортом, отдыхали, слушали музыку и танцевали. Всякое бывало, конечно. При раскопках на строительстве нового жилого комплекса были найдены вот эти статуи. Они стоят здесь как память. Снимем же головные уборы в знак почтения былым временам.

После минуты молчания мы продвигаемся сквозь огромную парковку к обшарпанному комплексу зданий с ДК Горького в центре. Наш гость внезапно захотел в туалет. Самое время зайти за ДК, как это делают все вокруг. И тут интурист видит фанерный колпак неработающего фонтана и Сквер покорителей атома через дорогу. Стены ДК изрисованы краской из баллончика, краска облазит, штукатурка осыпается.

Неработающий фонтан за ДК им. Горького накрыли колпаком из фанеры

Неработающий фонтан за ДК им. Горького накрыли колпаком из фанеры

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— Why is it so beautiful and so destroyed? — спрашивает иностранец.

Ответ уже наготове:

— Взгляните на этот саркофаг возле здания ДК. Под этим саркофагом спрятан законсервированный ядерный реактор! Когда-то давно он грел целый район, но по политическим причинам его работа была приостановлена в 90-е годы. Сквер покорителей атома через дорогу от саркофага установлен в память о людях, которые тут всё построили. Вокруг саркофага повышен радиационный фон, поэтому в радиусе пятисот метров всё так запущено — люди не хотят рисковать здоровьем, а рабочие отказываются находиться здесь больше пяти минут. Скорее, пойдемте отсюда!

Сквер покорителей атома рядом с ДК им. Горького

Сквер покорителей атома рядом с ДК им. Горького

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Мы бежим по Богдашке в сторону Учительской.

— Why is the word «arenda» written on all houses? — спрашивает гость.

— Это самая популярная услуга в нашем городе. Сложно объяснить.

И вот иностранец хочет есть.

— Where can you eat here?

— Hahahaha, don't joke like that anymore! — отвечаем мы и ведем иностранца в киоск с шаурмой на улице Учительской. Гостям нужно показывать только лучшее!

Посмотрите наш фоторепортаж о сокровищах Богдашки, который посвящен архитектору и автору самых необычных достопримечательностей этой улицы (есть даже машина времени и гигантские игральные карты).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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ЛДСЛДС «Сибирь»достопримечательностиулица Богдана Хмельницкого
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