«Под этим саркофагом спрятан ядерный реактор!» Новосибирец придумал, что показать туристам, если новый ЛДС не достроят

Мы бежим по Богдашке в сторону Учительской.



— Why is the word «arenda» written on all houses? — спрашивает гость.



— Это самая популярная услуга в нашем городе. Сложно объяснить.



И вот иностранец хочет есть.



— Where can you eat here?



— Hahahaha, don't joke like that anymore! — отвечаем мы и ведем иностранца в киоск с шаурмой на улице Учительской. Гостям нужно показывать только лучшее!