«Под этим саркофагом спрятан ядерный реактор!» Новосибирец придумал, что показать туристам, если новый ЛДС не достроят

Начитавшись интернетов, думаю о том, что же будет, если ледовую арену не успеют достроить к началу молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022 году.



Оптимисты пишут, что в этом случае матчи будут проводить в старом ЛДС на Богдана Хмельницкого. Пессимисты говорят, что для матча выберут какой-нибудь более приличный и подходящий город, Россия большая. Что до меня, то я настроен оптимистично и смотрю в будущее ясными очами.



Допустим, арену не построили. Матчи проводят в ЛДС «Сибирь». Зимний сапог интуриста топчет гололед Богдашки и ищет мишень для своего инстаграма. Что показать гостю из другой страны? Как объяснить окружающий ландшафт и не ударить в замерзшую грязь лицом? Я думаю, нужно провести для иностранца экскурсию по Богдашке и сделать ее нашим новосибирским туристическим брендом.



Начать предлагаю от Сухого лога и двигаться в сторону Учительской.



Вот иностранец увидел два торговых центра через дорогу друг от друга. Один недостроенный новый, без названия, а второй — перестроенный старый Калининский универмаг.

