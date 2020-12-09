«Новосибирскую аптечную сеть» проверят из-за слишком дорогих масок

Депутаты горсовета Новосибирска решили направить в ФАС запрос с просьбой проверить подозрительные, по их мнению, закупки «Новосибирской аптечной сети».
В разгар пандемии — марте и апреле — муниципальная сеть закупала маски по 30 рублей за штуку, в то время как другие организации города закупали их по цене от 3 до 7 рублей. Всего за март МУП «НАС» приобрела маски на сумму около 10 миллионов рублей, а за апрель — около 61 миллиона. Об этом пишет на своей странице в Facebook депутат Наталья Пинус.
Решение обратиться в ФАС было принято после того, как контрольно-счетная палата Новосибирска отказалась проверять закупки «Новосибирской аптечной сети».
— КСП отказалась делать проверку этих закупок, так как бюджетные средства на закупку масок не выделялись, вопрос направлен в комиссию по соцполитике, — рассказала депутат Наталья Пинус.
Прокуратура, по ее словам, также проверяла закупки, но никаких нарушений не выявила:
— Прокуратура проверяла легитимность заключения договоров поставки. Вопросов у прокуратуры нет. Действительно, формально процедура соблюдена. Поставка включена в план закупок, информация размещена в единой информационной системе. Закупка осуществлена у поставщика, который откликнулся.
Основные сомнения у депутатов вызывает большая разница в закупочной цене. На заседании комиссии по соцполитике они решили отправить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оценить эти закупки.
Связаться с директором МУП «Новосибирские аптечные сети» Мариной Кочеровой корреспонденту НГС не удалось.
До этого власти Новосибирска объясняли, почему маски в МУП «Новосибирская аптечная сеть» дороже, чем в других учреждениях. На сессии Совета депутатов Новосибирска об этом рассказал заместитель мэра и руководитель городского оперштаба по борьбе с коронавирусом Валерий Шварцкопп:
— В феврале 2020 года на складах МАС находилось 180 тысяч одноразовых масок. По тем временам это был годовой запас. С началом распространения коронавирусной инфекции этот запас у нас был выкуплен практически молниеносно — по 5 рублей за маску. Было принято решение по 30 рублей купить 1,5 миллиона. Но остальные при этом тоже работали. И сегодня мы с вами в разных аптеках видим массу разновидных масок. Но вы, наверное, понимаете, что купив маску по определенной цене, аптечная сеть не может ее продавать по рублю. Это старые запасы, на сегодняшний день мы не приобретаем новых.
После мартовского и апрельского дефицита масок новости о крупных поставках обрадовали новосибирцев, но цены оказались несравнимы с «доковидными» и продолжили ползти вверх. В таких условиях розничные цены могла бы скорректировать крупнейшая городская сеть аптек — муниципальная, но даже она закупает маски оптом по очень высоким ценам. Корреспондент НГС Лиза Пичугина выяснила, как формируется цена на медицинскую маску и почему нас ждет масочная гиперинфляция.