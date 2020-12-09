«Новосибирскую аптечную сеть» проверят из-за слишком дорогих масок

Депутаты горсовета Новосибирска решили направить в ФАС запрос с просьбой проверить подозрительные, по их мнению, закупки «Новосибирской аптечной сети».

В разгар пандемии — марте и апреле — муниципальная сеть закупала маски по 30 рублей за штуку, в то время как другие организации города закупали их по цене от 3 до 7 рублей. Всего за март МУП «НАС» приобрела маски на сумму около 10 миллионов рублей, а за апрель — около 61 миллиона. Об этом пишет на своей странице в Facebook депутат Наталья Пинус.