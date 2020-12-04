19 рублей — это еще со скидкой: власти Новосибирска объяснили высокую стоимость масок в муниципальных аптеках

Медицинские маски в «Муниципальной аптечной сети» дороже, чем в других аптеках из-за того, что их прежде закупили по высокой цене. Об этом сегодня на сессии Совета депутатов Новосибирска заявил заместитель мэра и руководитель городского оперштаба по борьбе с коронавирусом Валерий Шварцкопп.

По словам Шварцкоппа, маски, которые сейчас продаются в муниципальных аптеках за 19–20 рублей, закупили по 30 рублей за штуку:

— В феврале 2020 года на складах МАС находилось 180 тысяч одноразовых масок. По тем временам это был годовой запас. С началом распространения коронавирусной инфекции этот запас у нас был выкуплен практически молниеносно по 5 рублей за маску. Было принято решение по 30 рублей купить 1,5 миллиона. Но остальные при этом тоже работали. И сегодня мы с вами в разных аптеках видим массу разновидных масок. Но вы, наверное, понимаете, что, купив маску по определенной цене, аптечная сеть не может ее продавать по рублю. Это старые запасы, на сегодняшний день мы не приобретаем новых, — рассказал Валерий Шварцкопп.

