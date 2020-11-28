Очереди, суета, забитые парковки и пустые магазины: как новосибирцы атаковали ТРЦ в «черную пятницу»

В современном виде понятие «черная пятница» сформировалось в США где-то в начале 80-х годов, превратившись в еще один коммерческий фестиваль. Главная задача — заставить покупателя прийти в магазин еще раз, уже после того, как все подарки на День благодарения куплены и розданы.



Что бы ни говорили сами торговцы, но основной смысл такой пятницы — это именно создание общего ажиотажа, некоего совместного действия, в которое человек волей-неволей включался бы, даже понимая, что какой-то невероятной экономии он не получит: все побежали, и я побежал.



«Аура»



В Новосибирске крупные торговые центры уже успели приучить покупателя к «черным пятницам». В «Ауре» было многолюдно еще часов в пять вечера (хотя рабочий день еще не кончился). При этом какого-то очевидного ажиотажа в конкретных магазинах было почти незаметно. Казалось, люди пришли по принципу «вдруг и правда что-то встретится очень недорогое».