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Очереди, суета, забитые парковки и пустые магазины: как новосибирцы атаковали ТРЦ в «черную пятницу»

Иронический репортаж о том, что главное в распродажах не скидки, а участие

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А вы успели что-нибудь прикупить во время «черной пятницы»?

А вы успели что-нибудь прикупить во время «черной пятницы»?

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Новосибирцы выстроились в очереди из-за «черной пятницы»

Ни коронавирус, ни падение доходов не остановили новосибирцев — в конце рабочей недели торговые центры заполнились людьми. Многие пришли в расчете на скидки, которые магазины обещали в традиционную «черную пятницу». Но, как считает обозреватель НГС Стас Соколов, для большинства посетителей ТЦ это скорее просто праздник и форма досуга, чем целенаправленный поиск товаров с низкими ценами. Как горожане отмечали «черную пятницу», смотрите в нашем фоторепортаже.

Почему она черная

У выражения «черная пятница» есть целый букет этимологий. Самая древняя восходит аж к биржевой панике 1869 года, когда американский президент Улисс Грант, пытаясь противодействовать манипуляциям на рынке золота, приказал казначейству продать значительные объемы этого металла, что вызвало обвал цен.

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Впрочем, не во всех магазинах были толпы людей

Впрочем, не во всех магазинах были толпы людей

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Уже в ХХ веке это выражение использовалось в США для обозначения массовых прогулов, которые случались после празднования Дня благодарения (последний четверг ноября). Люди, хорошо отметив этот главный северо-американский праздник, внезапно «заболевали» и не могли выйти на работу раньше понедельника. Называли так и дикие пробки, возникавшие на дорогах во время начала рождественских распродаж.

Вечером в пятницу город встал в пробках

Вечером в пятницу город встал в пробках

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В современном виде понятие «черная пятница» сформировалось в США где-то в начале 80-х годов, превратившись в еще один коммерческий фестиваль. Главная задача — заставить покупателя прийти в магазин еще раз, уже после того, как все подарки на День благодарения куплены и розданы.

Что бы ни говорили сами торговцы, но основной смысл такой пятницы — это именно создание общего ажиотажа, некоего совместного действия, в которое человек волей-неволей включался бы, даже понимая, что какой-то невероятной экономии он не получит: все побежали, и я побежал.

«Аура»

В Новосибирске крупные торговые центры уже успели приучить покупателя к «черным пятницам». В «Ауре» было многолюдно еще часов в пять вечера (хотя рабочий день еще не кончился). При этом какого-то очевидного ажиотажа в конкретных магазинах было почти незаметно. Казалось, люди пришли по принципу «вдруг и правда что-то встретится очень недорогое».

В магазине New Yorker было довольно оживленно&nbsp;

В магазине New Yorker было довольно оживленно 

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Цифры скидок (30, 50, 70% и так далее) на входе в магазин не должны никого обманывать. Это некий предел, который может быть достигнут буквально на паре позиций. Но в том-то и состоит идея «черной пятницы» (как и любых распродаж в принципе), что человек должен зайти в магазин и начать искать. А там, глядишь, присмотрит себе чего-то, уже невзирая на размер реальной скидки.

Магазин одежды известного рэпера, несмотря на название, не вызывал бурного интереса покупателей в «черную пятницу»

Магазин одежды известного рэпера, несмотря на название, не вызывал бурного интереса покупателей в «черную пятницу»

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Тем не менее заметно, что количество покупателей в разных магазинах очень неодинаково. Ажиотаж, как правило, царит в магазинах, которые и так достаточно популярны. И если человек в принципе готов купить в каком-нибудь New Yorker джинсы за 2500 рублей, то почему бы не попытаться найти что-то за 1990? В то же время часть магазинов стоит пустыми.

Брали все от одежды до чемоданов

Брали все от одежды до чемоданов

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Впрочем, в небольшой торговой точке оживление может возникнуть в любой момент. Вот, например, в магазин, торгующий сумками, входит семья, которая решила прикупить новые чемоданы для путешествий. И уже на эту начавшуюся суету начинают подтягиваться и совершенно посторонние люди.

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«Галерея Новосибирск»

Здесь народу еще больше, что не удивительно — ближайшая станция метро находится через дорогу. На входе то и дело возникают настоящие заторы. В санитарных целях охрана направляет входящих почему-то по единственному проходу. Уже на входе посетителей встречают гремящая музыка и диджейский пульт, как бы намекая, что скидки скидками, но главное сегодня — просто принять участие в празднике.

Диджей в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Диджей в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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В самих магазинах может быть по-разному, но лавочки в коридорах почти все заняты. По большей части на них грустно скучают мужчины разного возраста, пока их подруги и жены готовятся в целях экономии выпотрошить семейные бюджеты в торговых точках. По коридорам ходят промоутеры, зазывая в свой магазин.

В некоторых магазинах были толпы людей. Впрочем, такой ажиотаж легко объясняется

В некоторых магазинах были толпы людей. Впрочем, такой ажиотаж легко объясняется

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Какое-то очевидное столпотворение можно наблюдать разве что в Kari. Но в этом обувном дискаунтере и без «черной пятницы» бывает немало людей, а узкие проходы способны создать ощущение толчеи, даже если в магазин зайдет человек десять.

Получатели кредитов в «М.Видео»

Получатели кредитов в «М.Видео»

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Самый верный признак настоящих распродаж — это поток покупателей с бытовой электроникой. В былые времена можно было застать счастливцев, прикупивших подешевле сразу три больших телевизора. В «М.Видео» повсюду обещания скидок до 50%, но количество покупателей и консультантов, похоже, примерно совпадает. И только в зоне оформления кредитов заняты все места. Видимо, даже 50% скидки многим не хватает для того, чтобы уйти с покупкой и без долга банку.

«Ройял Парк»

В самом древнем новосибирском ТРЦ не по-чернопятничному спокойно. Покупатели есть, но без подсказки понять, что сегодня здесь происходят какие-то распродажи, трудно. Какое-никакое оживление можно наблюдать только в сетевых магазинах больших брендов.

Кое-где скидки доходили почти до половины от стоимости товара. Хотя кто знает, сколько он стоил на самом деле пару недель назад

Кое-где скидки доходили почти до половины от стоимости товара. Хотя кто знает, сколько он стоил на самом деле пару недель назад

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В некоторых магазинах, кроме продавцов, вообще ни души. Впрочем, в случае с точкой, которая торгует спортивным питанием и аксессуарами для фитнеса, это вполне объяснимо. Целевая аудитория в эти часы должна потеть в спортзале, а не бегать по магазинам в поисках скидок.

В магазине Fitness Heroes только продавцы. Все герои фитнеса — в спортзале

В магазине Fitness Heroes только продавцы. Все герои фитнеса — в спортзале

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Единственным местом, где удалось обнаружить настоящий аншлаг, стала точка сети KFC на фуд-корте. «Черная пятница», впрочем, совершенно не при чем. Просто умельцы из местного отделения глобальной сети придумали лайфхак, как обойти запрет на работу фуд-кортов. Как известно, запрет не распространяется на заведения с собственным залом. Вот в KFC и соорудили по-быстрому свой «зал», огородив пространство перед точкой прозрачными ширмами.

Импровизированное кафе в ТРЦ «Ройял Парк»

Импровизированное кафе в ТРЦ «Ройял Парк»

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Но места, где «черная пятница» видна во весь рост, в городе есть. Парковка большого магазина косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» забита машинами под завязку. Внутри тоже аншлаг — люди деловито набирают товар с полок в корзины. А перед кассами выстроились приличного размера очереди. По словам постоянных покупателей, они действительно смогли урвать какие-то вещи на 30–40% дешевле.

Очередь в магазине «Золотое яблоко»

Очередь в магазине «Золотое яблоко»

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Слово «шопинг», столь нелюбимое ревнителями чистоты русского языка, действительно не имеет адекватного перевода. Это не просто покупки, от которых так и несет утилитарностью. Шопинг — это вполне отдельный вид времяпрепровождения современного городского жителя, в котором процесс оказывается порой даже важнее результата. И время скидок — просто возможность предаться этому процессу вместе — так будет что обсудить, чем поделиться и (даст бог) чем похвастаться. Главное не вспоминать старую истину: самый верный способ сэкономить в «черную пятницу» — это не ходить в магазины вовсе. Скидки в них никуда не денутся.

Девушки с покупками идут в метро

Девушки с покупками идут в метро

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Ритейлеры регулярно устраивают распродажи в течение всего года. Как показывает практика, самый верный способ купить что-то существенно дешевле — это прийти в открывающийся новый магазин. Так, в июле в ТЦ «Континент» на Кропоткина выстроилась громадная очередь в открывшийся там дисконт-центр «Найк».

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распродажаторговые центры Новосибирска
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