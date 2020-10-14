В инфекционке скончался директор новосибирского «Медтранса» — коллеги говорят, что у него был ковид

В инфекционной больнице Новосибирска скончался директор «Медтранса»
В Новосибирске в инфекционной больнице скончался директор областного «Медтранса» Михаил Погуляев. О его смерти на
Два источника в медицинской сфере среди коллег умершего рассказали корреспонденту НГС, что Михаил Погуляев скончался в инфекционной больнице и у него был коронавирус.
— Министерство здравоохранения Новосибирской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Васильевича Погуляева. Михаил Васильевич родился
Михаил Погуляев проработал в «Медтрансе» 37 лет.
В статистике оперштаба Новосибирской области за
В понедельник стало известно, что скончался главный врач Новосибирской клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин. Ему было 58 лет.