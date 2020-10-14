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СрочноВ инфекционке скончался директор «Медтранса»

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В инфекционке скончался директор новосибирского «Медтранса» — коллеги говорят, что у него был ковид

Михаил Погуляев проработал руководителем учреждения 18 лет

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Михаил Погуляев проработал в системе «Медтранса» 37 лет

Михаил Погуляев проработал в системе «Медтранса» 37 лет

В инфекционной больнице Новосибирска скончался директор «Медтранса»

В Новосибирске в инфекционной больнице скончался директор областного «Медтранса» Михаил Погуляев. О его смерти на 68-м году жизни сообщило Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Два источника в медицинской сфере среди коллег умершего рассказали корреспонденту НГС, что Михаил Погуляев скончался в инфекционной больнице и у него был коронавирус.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Васильевича Погуляева. Михаил Васильевич родился 24 мая 1953 года в Сузунском районе Новосибирской области. В 1972 году окончил Новосибирское речное училище, в 1980 году — Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «гидротехническое строительство водных путей и портов». С 1982 по 1993 год работал на автобазе Горздравотдела, сначала шофером 3-го разряда, потом старшим механиком автоколонны. В 1993 году возглавил муниципальное учреждение «Медтранс № 2», с ноября 2002 года занимал пост директора «Медтранса», — говорится в сообщении Минздрава НСО.

Михаил Погуляев проработал в «Медтрансе» 37 лет.

В статистике оперштаба Новосибирской области за 7 октября имеется информация о скончавшемся от коронавируса 67-летнем мужчине. Но его данные не уточняются.

В понедельник стало известно, что скончался главный врач Новосибирской клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин. Ему было 58 лет.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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