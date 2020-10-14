В инфекционке скончался директор новосибирского «Медтранса» — коллеги говорят, что у него был ковид

В Новосибирске в инфекционной больнице скончался директор областного «Медтранса» Михаил Погуляев. О его смерти на 68-м году жизни сообщило Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Два источника в медицинской сфере среди коллег умершего рассказали корреспонденту НГС, что Михаил Погуляев скончался в инфекционной больнице и у него был коронавирус.