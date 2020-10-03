Сколько новосибирцев умерло в сентябре: сравниваем с цифрами за 2019 год

За сентябрь в Новосибирске умерло 3288 человек
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за сентябрь 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах.
— В сентябре 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано
В прошлом году, по информации управления, в сентябре была сделана 2841 запись о смерти — на 447 меньше, чем в этом году.
Прошедшим летом уже сравнивали прошлую статистику по смертям в регионе — цифры показывают, что смертность выросла почти на треть.
Сегодня стало известно о ещё четырёх смертях от коронавируса в Новосибирской области — мужчина и три женщины.
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