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Тема дняУмер новосибирский политик. У него был ковид

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Сколько новосибирцев умерло в сентябре: сравниваем с цифрами за 2019 год

Разница между показателями нынешнего и прошлого года — 447 человек

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В сентябре в регионе было зафиксировано больше трёх тысяч смертей

В сентябре в регионе было зафиксировано больше трёх тысяч смертей

За сентябрь в Новосибирске умерло 3288 человек

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за сентябрь 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах.

— В сентябре 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 10 946 записей актов гражданского состояния. Из них записей актов о смерти 3288, — опубликовало данные ведомство.

В прошлом году, по информации управления, в сентябре была сделана 2841 запись о смерти — на 447 меньше, чем в этом году.

Прошедшим летом уже сравнивали прошлую статистику по смертям в регионе — цифры показывают, что смертность выросла почти на треть.

Сегодня стало известно о ещё четырёх смертях от коронавируса в Новосибирской области — мужчина и три женщины.

В Новосибирске снова открываются ковидные госпитали — вновь пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. Об этом сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге.

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