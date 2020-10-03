Сколько новосибирцев умерло в сентябре: сравниваем с цифрами за 2019 год

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику за сентябрь 2020 года — сколько в регионе было сделано записей о смерти, свадьбах и разводах.



— В сентябре 2020 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 10 946 записей актов гражданского состояния. Из них записей актов о смерти 3288, — опубликовало данные ведомство.

В прошлом году, по информации управления, в сентябре была сделана 2841 запись о смерти — на 447 меньше, чем в этом году.



Прошедшим летом уже сравнивали прошлую статистику по смертям в регионе — цифры показывают, что смертность выросла почти на треть.