Ещё три человек умерли от коронавируса в Новосибирске - что о них известно

Число заболевших и умерших от коронавируса в Новосибирске
Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 79 новых случаях заражения коронавирусом по состоянию на утро 3 октября.
— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов. Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.
В Новосибирске снова открываются ковидные госпитали — вновь пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. Об этом сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге.
Накануне, 2 октября, в НСО зарегистрировали 85 новых пациентов с коронавирусной
инфекцией. Почему в Новосибирске подскочило количество заболевших COVID-19? Обьясняет вирусолог.