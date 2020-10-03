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Тема дняУмер новосибирский политик. У него был ковид

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Ещё три человек умерли от коронавируса в Новосибирске - что о них известно

За сутки ковидом заразились 79 человек

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Из больниц выписали 53 человека за сутки&nbsp;&nbsp;

Из больниц выписали 53 человека за сутки  

Число заболевших и умерших от коронавируса в Новосибирске

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 79 новых случаях заражения коронавирусом по состоянию на утро 3 октября.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов. Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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Всего в Новосибирской области сделано 542 567 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 285 жителей области, 45 108 человек сняты с меднаблюдения.

В Новосибирске снова открываются ковидные госпитали — вновь пациентов с коронавирусом начала принимать больница № 25. Об этом сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на брифинге.

Накануне, 2 октября, в НСО зарегистрировали 85 новых пациентов с коронавирусной

инфекцией. Почему в Новосибирске подскочило количество заболевших COVID-19? Обьясняет вирусолог.

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