Ещё три человек умерли от коронавируса в Новосибирске - что о них известно

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 79 новых случаях заражения коронавирусом по состоянию на утро 3 октября.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 81 год, две женщины в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 461 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 8 пациентов. Госпитализирован 31 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.